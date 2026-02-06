Para conhecer os termos e condições exatos que regem o uso de um programa de software específico, consulte o Contrato de Licença do software, incluindo o Contrato Internacional de Licença de Programas (IPLA), os Documentos de Informações de Licença e qualquer contrato adicional sob o qual o software tenha sido obtido, como o Contrato Internacional do IBM Passport Advantage.
O Usuário Autorizado é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um Usuário Autorizado é uma pessoa única à qual é concedido acesso ao Programa. O Programa pode ser instalado em qualquer número de computadores ou servidores, e cada Usuário Autorizado pode ter acesso simultâneo a qualquer número de instâncias do Programa ao mesmo tempo. O Licenciado deve obter direitos dedicados e separados para cada Usuário Autorizado ao qual seja concedido acesso ao Programa de qualquer forma, direta ou indiretamente (por exemplo, por meio de um programa, dispositivo ou servidor de aplicações de multiplexação). Um direito para um Usuário Autorizado é exclusivo desse Usuário Autorizado e não pode ser compartilhado, nem reatribuído, exceto no caso de transferência permanente do direito do Usuário Autorizado para outra pessoa.
Observação: alguns programas podem ser licenciados considerando dispositivos como usuários. Nesse caso, aplica-se o seguinte: qualquer dispositivo de computação que solicite a execução ou receba para execução um conjunto de comandos, procedimentos ou aplicações do Programa, ou que de outra forma seja gerenciado pelo Programa, é considerado um Usuário separado do Programa e requer um direito como se esse dispositivo fosse uma pessoa.
Usuário simultâneo é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um Usuário simultâneo é uma pessoa que está acessando o Programa em um determinado momento. Independentemente de a pessoa estar acessando simultaneamente o Programa várias vezes, ela é contabilizada apenas como um único Usuário simultâneo. O Programa pode ser instalado em qualquer número de computadores ou servidores, mas o Licenciado deve obter direitos (Comprovantes de Direito de Uso – PoE) para o número máximo de Usuários simultâneos que acessam o Programa ao mesmo tempo. O Licenciado deve obter um direito para cada Usuário simultâneo que acesse o Programa, de qualquer forma, direta ou indiretamente (por exemplo, por meio de um programa, dispositivo ou servidor de aplicações de multiplexação).
A Unidade de Valor de Usuário (UVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Os Comprovantes de Direito de Uso (PoE) de UVU são baseados no número e no tipo de Usuários para o Programa em questão. O Licenciado deve obter direitos suficientes para o número de UVUs exigido para o ambiente do Licenciado, conforme definido pelos termos específicos do software. Os direitos de UVU são específicos do Programa e do tipo de usuário e não podem ser trocados, intercambiados ou agregados com direitos de UVU de outro programa ou de outro tipo de usuário.
Para compreender os benefícios do licenciamento por Unidade de Valor de Usuário e determinar quantas Unidades de Valor de Usuário devem ser obtidas, consulte a tabela de Unidade de Valor de Usuário específica do programa.
Instalação é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Uma Instalação é uma cópia instalada do Programa em um disco físico ou virtual disponibilizado para ser executado em um computador. O Licenciado deve obter uma autorização para cada Instalação do Programa.
Servidor Virtual Gerenciado é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um servidor é um computador físico que é composto por unidades de processamento, memória e recursos de entrada/saída, e que executa procedimentos, comandos ou aplicações solicitados para um ou mais usuários ou dispositivos clientes. Quando racks, blades ou outros equipamentos similares estiverem sendo utilizados, cada dispositivo físico separável (por exemplo, um blade ou um dispositivo montado em rack) que possua os componentes necessários é considerado, ele próprio, um servidor separado. Um servidor virtual é ou um computador virtual criado pela particionamento dos recursos disponíveis para um servidor físico, ou um servidor físico não particionado. O Licenciado deve obter autorizações de Servidor Virtual Gerenciado para cada servidor virtual gerenciado pelo Programa.
Unidade de Valor do Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de autorizações de PVU necessárias é baseado na tecnologia do processador (definida na Tabela de PVU por Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo) e no número de processadores disponibilizados ao Programa. A IBM continua a definir um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como sendo cada núcleo de processador em um chip. Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.
O licenciado pode implementar o Programa usando o licenciamento de capacidade total ou o licenciamento de capacidade de virtualização (subcapacidade) de acordo com os termos do contrato Passport Advantage. Se estiver usando o licenciamento de capacidade total, o Licenciado deverá obter direitos de PVU suficientes para cobrir todos os núcleos de processador ativados* no ambiente de hardware físico disponibilizado ou gerenciado pelo Programa, exceto aqueles servidores dos quais o Programa foi removido permanentemente. Se estiver utilizando licenciamento de Capacidade de Virtualização, o Licenciado deve obter autorizações suficientes para cobrir todos os núcleos de processador Ativados disponibilizados ao ou gerenciados pelo Programa, conforme definido pelas Regras de Contagem de Licença de Capacidade de Virtualização.
* Um núcleo de processador Ativado é um núcleo de processador que está disponível para uso em um servidor físico ou virtual, independentemente de a capacidade desse núcleo de processador poder ser ou ser limitada por meio de tecnologias de virtualização, comandos do sistema operacional, configurações de BIOS ou restrições similares.
Nota: alguns programas podem exigir licenças tanto para o Programa quanto para aquilo que está sendo gerenciado. Nesse caso, o seguinte se aplica: Além das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Unidade de Valor do Processador (PVU) para este Programa suficientes para cobrir os núcleos de processador dos sistemas nos quais residem os recursos gerenciados ou processados pelo Programa.
Observação: alguns programas podem ser licenciados apenas com base no gerenciamento. Nesse caso, o seguinte se aplica: Em vez das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Unidade de Valor do Processador (PVU) para este Programa suficientes para cobrir os núcleos de processador dos sistemas nos quais residem os recursos gerenciados ou processados pelo Programa.
Nota: alguns poucos programas, em caráter excepcional, podem ser licenciados com base em referência. Nesse caso, o seguinte se aplica: em vez de obter autorizações para os núcleos de processador ativados disponibilizados ao Programa, o Licenciado deve obter autorizações de PVU para este Programa suficientes para cobrir o ambiente disponibilizado ao Programa Referenciado, como se o próprio Programa estivesse executando em todos os locais onde o Programa Referenciado estivesse executando, independentemente da base em que o Programa Referenciado é licenciado.
Unidade de Valor do Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de autorizações de PVU necessárias é baseado na tecnologia do processador (definida no site de licenciamento de Unidade de Valor do Processador (PVU) para Software Distribuído) e no número de processadores disponibilizados ao Programa. A IBM continua a definir um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como sendo cada núcleo de processador em um chip. Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.
O licenciado pode implementar o programa (se compatível) usando o licenciamento de capacidade total, o licenciamento de subcapacidade ou o licenciamento por contêiner.
O Licenciado deve obter autorizações suficientes para cobrir todos os núcleos de processador Ativados disponibilizados ao ou gerenciados pelo Programa.
Terabyte é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um Terabyte é 2 elevado à potência de 40 bytes. O Licenciado deve obter uma autorização para cada Terabyte disponibilizado ao Programa.
Observação: alguns programas podem exigir licenças tanto para o Programa quanto para aquilo que está sendo gerenciado. Nesse caso, o seguinte se aplica: Além das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Terabyte para este Programa suficientes para cobrir os Terabytes gerenciados pelo Programa. Alguns programas podem ser licenciados apenas com base no gerenciamento. Nesse caso, o seguinte se aplica: em vez das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Terabyte para este Programa suficientes para cobrir os Terabytes gerenciados pelo Programa.
Núcleo de Processador Virtual (VPC) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um Servidor Físico é um computador físico composto por unidades de processamento, memória e recursos de entrada/saída, e que executa procedimentos, comandos ou aplicações solicitados para um ou mais usuários ou dispositivos clientes. Quando racks, enclosures de blade ou outros equipamentos similares estiverem sendo utilizados, cada dispositivo físico separável (por exemplo, uma blade ou um dispositivo montado em rack) que possua os componentes necessários é considerado, ele próprio, um Servidor Físico separado. Um Servidor Virtual é ou um computador virtual criado pelo particionamento dos recursos disponíveis para um Servidor Físico, ou um Servidor Físico não particionado. Um Núcleo de Processador é uma unidade funcional dentro de um dispositivo de computação que interpreta e executa instruções. Um Núcleo de Processador consiste, no mínimo, em uma unidade de controle de instruções e uma ou mais unidades aritméticas ou lógicas. Um Núcleo de Processador Virtual é um Núcleo de Processador em um Servidor Físico não particionado, ou um núcleo virtual atribuído a um Servidor Virtual.
O Licenciado pode implementar o Programa (se suportado) utilizando licenciamento de capacidade total, licenciamento de subcapacidade ou licenciamento para contêineres.
Servidor Virtual é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Um servidor é um computador físico composto por unidades de processamento, memória e recursos de entrada/saída, e que executa procedimentos, comandos ou aplicações solicitados para um ou mais usuários ou dispositivos clientes. Quando racks, enclosures de blade ou outros equipamentos similares estiverem sendo utilizados, cada dispositivo físico separável (por exemplo, uma blade ou um dispositivo montado em rack) que possua os componentes necessários é considerado, ele próprio, um servidor separado. Um servidor virtual é ou um computador virtual criado pelo particionamento dos recursos disponíveis para um servidor físico, ou um servidor físico não particionado. O Licenciado deve obter autorizações de Servidor Virtual para cada servidor virtual disponibilizado ao Programa, independentemente do número de núcleos de processador no servidor virtual ou do número de cópias do Programa no servidor virtual.
Unidade de Valor de Recurso (RVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. Os Comprovantes de Direito para RVU são baseados no número de unidades de um recurso específico utilizado ou gerenciado pelo Programa. O Licenciado deve obter direitos suficientes para o número de RVUs exigido pelo seu ambiente, conforme definido pelos termos específicos do software. Os direitos de RVU são específicos do Programa e do tipo de recurso, e não podem ser trocados ou agregados com direitos de RVU de outro programa ou recurso.
Observação: alguns programas podem exigir licenças tanto para os Recursos disponíveis para o Programa quanto para os recursos gerenciados pelo Programa. Nesse caso, aplica-se o seguinte: Além dos direitos exigidos para os Recursos utilizados diretamente pelo Programa, o Licenciado deve obter direitos para este Programa suficientes para cobrir os Recursos gerenciados pelo Programa.
Observação: alguns programas podem ser licenciados EXCLUSIVAMENTE com base em gerenciamento. Nesse caso, aplica-se o seguinte: em vez dos direitos de licença exigidos para os Recursos utilizados diretamente pelo Programa, o Licenciado deve obter direitos de licença para este Programa suficientes para cobrir os Recursos gerenciados pelo Programa.
Para entender os benefícios do licenciamento por Unidades de Valor de Recursos e determinar quantas Unidades de Valor de Recursos devem ser obtidas, consulte a tabela específica de Unidades de Valor de Recursos do programa. Você também pode contatar seu representante de vendas da IBM.