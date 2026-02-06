Unidade de Valor do Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de autorizações de PVU necessárias é baseado na tecnologia do processador (definida na Tabela de PVU por Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo) e no número de processadores disponibilizados ao Programa. A IBM continua a definir um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como sendo cada núcleo de processador em um chip. Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.

O licenciado pode implementar o Programa usando o licenciamento de capacidade total ou o licenciamento de capacidade de virtualização (subcapacidade) de acordo com os termos do contrato Passport Advantage. Se estiver usando o licenciamento de capacidade total, o Licenciado deverá obter direitos de PVU suficientes para cobrir todos os núcleos de processador ativados* no ambiente de hardware físico disponibilizado ou gerenciado pelo Programa, exceto aqueles servidores dos quais o Programa foi removido permanentemente. Se estiver utilizando licenciamento de Capacidade de Virtualização, o Licenciado deve obter autorizações suficientes para cobrir todos os núcleos de processador Ativados disponibilizados ao ou gerenciados pelo Programa, conforme definido pelas Regras de Contagem de Licença de Capacidade de Virtualização.

* Um núcleo de processador Ativado é um núcleo de processador que está disponível para uso em um servidor físico ou virtual, independentemente de a capacidade desse núcleo de processador poder ser ou ser limitada por meio de tecnologias de virtualização, comandos do sistema operacional, configurações de BIOS ou restrições similares.

Nota: alguns programas podem exigir licenças tanto para o Programa quanto para aquilo que está sendo gerenciado. Nesse caso, o seguinte se aplica: Além das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Unidade de Valor do Processador (PVU) para este Programa suficientes para cobrir os núcleos de processador dos sistemas nos quais residem os recursos gerenciados ou processados pelo Programa.

Observação: alguns programas podem ser licenciados apenas com base no gerenciamento. Nesse caso, o seguinte se aplica: Em vez das autorizações exigidas diretamente para o Programa, o Licenciado deve obter autorizações de Unidade de Valor do Processador (PVU) para este Programa suficientes para cobrir os núcleos de processador dos sistemas nos quais residem os recursos gerenciados ou processados pelo Programa.

Nota: alguns poucos programas, em caráter excepcional, podem ser licenciados com base em referência. Nesse caso, o seguinte se aplica: em vez de obter autorizações para os núcleos de processador ativados disponibilizados ao Programa, o Licenciado deve obter autorizações de PVU para este Programa suficientes para cobrir o ambiente disponibilizado ao Programa Referenciado, como se o próprio Programa estivesse executando em todos os locais onde o Programa Referenciado estivesse executando, independentemente da base em que o Programa Referenciado é licenciado.