Licenças de contêineres

Visão geral

Contêineres certificados da IBM

Contêineres são unidades executáveis leves e portáteis (imagens) de software nas quais o código da aplicação é empacotado, junto com suas bibliotecas e dependências.

Os contêineres certificados pela IBM atendem aos critérios padrão para empacotamento e implementação de software conteinerizado com integração de plataforma e podem ser executados em qualquer ambiente de orquestração do Kubernetes compatível, em qualquer lugar, em desktops, infraestruturas de TI tradicionais ou na nuvem.

Para todos os IBM Certified Containers, você deve adquirir direitos iguais aos requisitos da licença (conforme derivado na seção Metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM) e medidos pelo IBM License Service.

IBM Cloud Paks

Os IBM Cloud Paks são soluções de software integradas construídas sobre a plataforma de nuvem híbrida Red Hat, permitindo construir uma vez e implementar em qualquer lugar.

Os IBM Cloud Paks simplificam a implementação e gestão de contêineres e possibilitam portabilidade e governança consistente entre infraestruturas com o Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), que se baseia na tecnologia de orquestração do Kubernetes de código aberto.

Para todos os IBM Cloud Paks implementados em contêineres, você deve adquirir direitos iguais aos requisitos da licença (conforme derivado na seção Metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM) e medidos pelo IBM License Service multiplicado pela taxa de conversão necessária do Cloud Pak. Observação: se a proporção não for especificada, presume-se que seja 1:1.

Notas

  • Todos os IBM Certified Containers e IBM Cloud Paks implementados em contêineres exigem que você adquira direitos iguais aos requisitos de licença derivados na metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM e medidos pelo IBM License Service
  • O Container Licensing é diferente do licenciamento de subcapacidade. Para o licenciamento de Máquinas Virtuais e servidores físicos, acesse Licenciamento da capacidade de virtualização (subcapacidade) do Passport Advantage.
  • Bring Your Own Software License (BYOSL) também é compatível.

Com o lançamento dos IBM Passport Advantage Agreements em 1º de fevereiro de 2023, os termos do Container Licensing foram integrados às seções aplicáveis do Contrato sem a necessidade de assinar um Adendo separado para clientes sobre esses termos revisados.

Observação: os novos termos para clientes de PA existentes entrarão em vigor em 1º de maio de 2023.

Acesse o que você deve saber sobre os Passport Advantage Agreements revisados para saber mais.

Se você estiver na versão 10 ou anterior da IPAA, é necessário um adendo do Container Licensing

Acesse os Termos da IBM para baixar o Adendo aos Termos de Cotação de Opção Especial para o Container Licensing para obter orientações sobre os

  • Conformidade e geração de relatórios
  • Uso do IBM License Service

Esta orientação é compatível com produtos conteinerizados baseados em núcleo do processador virtual (VPC) ou unidades de valor de processador (PVU) compatíveis com o IBM License Service implementado com orquestração Kubernetes.

  • A capacidade de vCPUs* de um pod* é a soma dos limites de CPU* para todos os contêineres dentro desse pod. Pods com capacidade de vCPUs menor que um núcleo serão contados como frações.
  • Dentro de um nó de trabalho*, quando a capacidade total de vCPUs para todos os pods de um programa da IBM excede a capacidade do nó de trabalho, a capacidade de vCPUs é igual à capacidade do nó de trabalho.
  • A capacidade de vCPUs para um programa da IBM será agregada no nível do cluster*, e quaisquer valores fracionais arredondados para o número inteiro mais próximo.
  • Para o IBM Cloud Paks e outros programas da IBM que são soluções agrupadas de vários produtos com proporções de licença, a metodologia de contagem se aplica a cada produto agrupado

Definições

  • Cluster - Um conjunto de máquinas de trabalho, chamadas nós, que executam aplicação conteinerizadas. Cada cluster tem pelo menos um nó de trabalho.
  • Contêiner -uma imagem executável leve e portátil que contém software e todas as suas dependências.
  • Limite de CPU - fornece restrições para limitar o consumo de recursos por contêineres em um namespace via o uso da propriedade de limites de CPU do Kubernetes "resources.limits.cpu".
  • Namespace - Uma abstração usada pelo Kubernetes para compatibilidade com vários clusters virtuais no mesmo cluster físico.
  •  Pod – O menor e mais simples objeto do Kubernetes. Um pod representa um conjunto de contêineres em execução em seu cluster.
  • VPC (núcleo do processador virtual) e PVU (unidade de valor do processador) - Unidades de medida pelas quais os programas podem ser licenciados (veja VPC e PVU nas seções de contêineres abaixo para definições completas). Para os fins desta orientação, 1 VPC é igual a 1 vCPU e 70 PVUs são iguais a 1 vCPU.
  • Capacidade de vCPUs - O número total de vCPUs disponíveis para um pod, conforme definido pela metodologia de contagem (abaixo). Observação: qualquer pod que contenha um contêiner sem limite de CPU é considerado como tendo capacidade de vCPUs igual à capacidade do nó de trabalho.
  • Nó de trabalho - Um nó de trabalho é um nó que fornece um ambiente conteinerizado para tarefas em execução. Conforme as demandas aumentam, mais nós de trabalho podem ser adicionados ao seu cluster para melhorar o desempenho e a eficiência. Um cluster pode conter qualquer número de nós, mas é necessário um mínimo de um nó de trabalho.
  • Capacidade do nó de trabalho – a capacidade total disponível para o nó de trabalho, medida em núcleos virtuais ou núcleos físicos, conforme relatado pela API do Kubernetes.

  • Compatibilidade com multithreading simultâneo (SMT) ou Hyperthreading (HT): a saída do IBM License Service será ajustada para nós de trabalho que tenham as variantes Hyperthreading ou SMT SMT2, SMT4 e SMT8 habilitadas.* Como tal,
    • 2 vCPUs por 1 núcleo como 1 VPC ou 70 PVUs para fins de contagem de licenças se o Hyperthreading ou o SMT2 estiverem habilitados (por exemplo, 8 vCPUs são contados como 4 vCPUs).
    • 4 vCPUs por 1 núcleo como 1 VPC ou 70 PVUs para fins de contagem de licenças se o SMT4 estiver ativado (por exemplo, 16 vCPUs são contados como 4 vCPUs).
    • 8 vCPUs por 1 núcleo como 1 VPC ou 70 PVUs para fins de contagem de licenças se o SMT8 estiver ativado (por exemplo, 32 vCPUs são contados como 4 vCPUs).
    • Para clusters, com níveis de SMT mistos/diferentes, o fator mais baixo é aplicado. Por exemplo: alguns nós usam SMT4 e alguns outros usam SMT8; o fator de 4 será usado para o cálculo de licença desse cluster. A identificação do status de HT/SMT deve ser feita manualmente e atribuída em um nível de cluster.
      Como observação: até que uma funcionalidade de ajuste automático seja integrada ao IBM License Service, o ajuste deve ser feito manualmente na saída do IBM License Service. Quando a funcionalidade estiver disponível, os usuários devem garantir que estejam na versão mais recente do IBM License Service e que seus clusters sejam configurados conforme descrito na documentação do produto.

*Para x86, o Hyperthreading/SMT deve ser habilitado no nível físico

  • Para alguns programas da IBM, as opções de configuração e as atividades do usuário podem aumentar os requisitos de licenças devido à criação de uma carga de trabalho adicional.
  • O cliente deve licenciar toda a carga de trabalho criada pelo programa da IBM, incluindo a carga de trabalho resultante de alterações na configuração do produto e a carga de trabalho criada dinamicamente gerada pela atividade do usuário.
  • Os clientes são responsáveis por licenciar as assinaturas do Red Hat OpenShift de acordo com o contrato de licenciamento da Red Hat. Consulte o documento de informações de licença de cada IBM Cloud Pak para obter mais informações.
  • Os clientes são responsáveis por controlar a demanda de licenças por meio de uma combinação de recursos do Red Hat OpenShift, como cotas de namespace*, e recursos específicos do programa da IBM, como opções de implementação e controles de escalabilidade. Para informações específicas do programa da IBM sobre controle da demanda de licenças, consulte a documentação correspondente do programa da IBM.
  • As configurações predefinidas de resources.limits.cpu que vêm com cada programa são usadas em todos os QA, testes de desempenho etc. Embora a IBM não recomende modificar essas configurações, se você optar por fazê-lo, primeiro consulte a documentação do produto para entender os intervalos documentados aceitáveis para seus programas.

Observação: se você tiver dúvidas sobre os requisitos de licenciamento, entre em contato com o representante da IBM para receber mais ajuda.

Para aproveitar o Container Licensing, o IBM License Service deve ser usado para rastrear o uso da licença e determinar seus direitos necessários. Não há exceções a essa regra.

O IBM License Service é a única ferramenta aceita para rastreamento de uso de licenças e geração de relatórios do Container Licensing. É:

  • contidos nos serviços de cada IBM Cloud Pak
  • disponível para download e uso em IBM Certified Containers contatando talk2sam@us.ibm.com (ou suporte ao produto). Os clientes devem verificar se o IBM License Service está instalado e configurado corretamente ao implementar seus programas conteinerizados

A capacidade de vCPUs disponível será pesquisada em intervalos frequentes (≤ 30 minutos) ao longo de cada dia e processada onde o valor máximo dos cálculos intradiários determinar a capacidade de vCPUs disponível diariamente.

É fundamental que você utilize e mantenha a ferramenta de rastreamento de uso de licenças (IBM License Service: veja abaixo) incluída em cada um dos serviços do Cloud Pak. Esse serviço rastreará o uso das licenças e determinará suas necessidades de direitos necessárias.

