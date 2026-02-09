Licenças de contêineres

Contêineres são unidades executáveis leves e portáteis (imagens) de software nas quais o código da aplicação é empacotado, junto com suas bibliotecas e dependências.

Os contêineres certificados pela IBM atendem aos critérios padrão para empacotamento e implementação de software conteinerizado com integração de plataforma e podem ser executados em qualquer ambiente de orquestração do Kubernetes compatível, em qualquer lugar, em desktops, infraestruturas de TI tradicionais ou na nuvem.

Para todos os IBM Certified Containers, você deve adquirir direitos iguais aos requisitos da licença (conforme derivado na seção Metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM) e medidos pelo IBM License Service.