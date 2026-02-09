Licenças de contêineres

Contêineres são unidades executáveis leves e portáteis (imagens) de software nas quais o código da aplicação é empacotado, junto com suas bibliotecas e dependências.
Os contêineres certificados pela IBM atendem aos critérios padrão para empacotamento e implementação de software conteinerizado com integração de plataforma e podem ser executados em qualquer ambiente de orquestração do Kubernetes compatível, em qualquer lugar, em desktops, infraestruturas de TI tradicionais ou na nuvem.
Para todos os IBM Certified Containers, você deve adquirir direitos iguais aos requisitos da licença (conforme derivado na seção Metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM) e medidos pelo IBM License Service.
Os IBM Cloud Paks são soluções de software integradas construídas sobre a plataforma de nuvem híbrida Red Hat, permitindo construir uma vez e implementar em qualquer lugar.
Os IBM Cloud Paks simplificam a implementação e gestão de contêineres e possibilitam portabilidade e governança consistente entre infraestruturas com o Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), que se baseia na tecnologia de orquestração do Kubernetes de código aberto.
Para todos os IBM Cloud Paks implementados em contêineres, você deve adquirir direitos iguais aos requisitos da licença (conforme derivado na seção Metodologia de contagem de capacidade de vCPUs para programas da IBM) e medidos pelo IBM License Service multiplicado pela taxa de conversão necessária do Cloud Pak. Observação: se a proporção não for especificada, presume-se que seja 1:1.
Com o lançamento dos IBM Passport Advantage Agreements em 1º de fevereiro de 2023, os termos do Container Licensing foram integrados às seções aplicáveis do Contrato sem a necessidade de assinar um Adendo separado para clientes sobre esses termos revisados.
Observação: os novos termos para clientes de PA existentes entrarão em vigor em 1º de maio de 2023.
Acesse o que você deve saber sobre os Passport Advantage Agreements revisados para saber mais.
Acesse os Termos da IBM para baixar o Adendo aos Termos de Cotação de Opção Especial para o Container Licensing para obter orientações sobre os
Esta orientação é compatível com produtos conteinerizados baseados em núcleo do processador virtual (VPC) ou unidades de valor de processador (PVU) compatíveis com o IBM License Service implementado com orquestração Kubernetes.
Definições
*Para x86, o Hyperthreading/SMT deve ser habilitado no nível físico
Observação: se você tiver dúvidas sobre os requisitos de licenciamento, entre em contato com o representante da IBM para receber mais ajuda.
Para aproveitar o Container Licensing, o IBM License Service deve ser usado para rastrear o uso da licença e determinar seus direitos necessários. Não há exceções a essa regra.
O IBM License Service é a única ferramenta aceita para rastreamento de uso de licenças e geração de relatórios do Container Licensing. É:
A capacidade de vCPUs disponível será pesquisada em intervalos frequentes (≤ 30 minutos) ao longo de cada dia e processada onde o valor máximo dos cálculos intradiários determinar a capacidade de vCPUs disponível diariamente.
É fundamental que você utilize e mantenha a ferramenta de rastreamento de uso de licenças (IBM License Service: veja abaixo) incluída em cada um dos serviços do Cloud Pak. Esse serviço rastreará o uso das licenças e determinará suas necessidades de direitos necessárias.
