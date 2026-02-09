Perguntas frequentes sobre o Container Licensing

O Container Licensing se concentra no licenciamento de software dentro de contêineres executado com a orquestração do Kubernetes. Um contêiner é um conjunto de um ou mais processos isolados do resto do sistema, onde todos os arquivos necessários para executá-los são fornecidos a partir de uma imagem distinta.
O licenciamento por subcapacidade trata do licenciamento inferior à capacidade total de um servidor em um ambiente que emprega tecnologia de virtualização (ou seja, máquinas virtuais)
Se sua implementação estiver utilizando contêineres com orquestração do Kubernetes, então o Container Licensing permitirá que você licencie apenas a capacidade disponível dos seus produtos conteinerizados, em vez de ser obrigado a licenciar todo o cluster onde seus contêineres podem estar operando.
Além disso, o Container Licensing oferece a capacidade de contar núcleos fracionados em todo o cluster, em vez de forçar a contagem de cada nó ou pod até o próximo número inteiro completo.
O IBM License Service também automatiza a coleta de dados de uso de licenças para ajudar os clientes a identificar o uso de recursos de seus softwares em todo o cluster; permitindo que ajustem os direitos licenciados e permaneçam em conformidade.
Sim.
Os clientes podem implementar em qualquer solução baseada no Kubernetes.
Observações:
Atualmente, apenas contêineres baseados no Linux são compatíveis.
A IBM oferece três tipos de licenciamento para implementações em nuvem privada (ou no local):
Devido à natureza de como o Kubernetes implementa contêineres em um cluster, o uso de subcapacidade com o IBM License Metric Tool não é possível. Portanto, se você deseja usar contêineres junto com a orquestração do Kubernetes, você deve usar o Container Licensing ou licenciar a capacidade total de cada cluster no servidor.
A forma como você licencia seu software depende de como ele é implementado.
Todas as implementações também podem licenciar a capacidade total dos nós onde o software é (ou pode ser) implementado. Portanto, se você decidir implementar software em contêineres com orquestração por meio do Container Licensing e depois decidir migrar todo ou parte do ambiente de volta para VMs, a parte que agora está nas VMs poderá ser licenciada em licenciamento de subcapacidade.
Os clientes devem manter o IBM License Service em vez do IBM License Metric Tool (observação: o IBM License Metric Tool ainda deve ser utilizado para implementações de subcapacidade). Além disso, a auditoria e a conformidade não são diferentes das regras de licenciamento de subcapacidade, conforme indicado no International Passport Advantage Agreement.
O IBM License Service é capaz de rastrear automaticamente o uso de licenças de software conteinerizado. Os clientes podem utilizar os relatórios de uso produzidos pelo IBM License Service, que fornecem aos clientes o pico diário de capacidade disponível para seus programas licenciados (e soluções dentro dos Cloud Paks). Isso permite que os clientes verifiquem seu uso em relação aos direitos licenciados e façam ajustes proativamente.
As configurações predefinidas de resources.limits.cpu que vêm com cada programa são usadas em todos os QA, testes de desempenho etc. Embora a IBM não recomende modificar essas configurações, se você optar por fazê-lo, primeiro consulte a documentação do produto para entender os intervalos documentados aceitáveis para seus programas.
Os produtos que não foram convertidos em uma imagem conteinerizada e, portanto, não podem ser executados em um ambiente conteinerizado, são inelegíveis. Além disso, qualquer produto que não tenha sido habilitado para execução e rastreamento pelo IBM License Service não será elegível para o Container Licensing.
A descrição do produto e/ou do número da peça indicará a métrica de licenciamento. Os links a seguir são fontes de preços/licenciamento do Passport Advantage:
Conforme descrito na página Licenças de contêineres da IBM, os direitos necessários serão licenciados com base na capacidade total de vCPUs de um programa. Ou seja, a quantidade total de vCPUs disponíveis para um pod, conforme definido pela metodologia de contagem.
Observação: considera-se que qualquer pod que contenha um contêiner sem um limite de CPU tem capacidade de vCPUs igual à capacidade do nó de trabalho.
Para acordos de licenciamento típicos (incluindo subcapacidade), os clientes que licenciam na métrica PVUs devem determinar seu valor de PVUs até o núcleo com base nos gráficos na página da web de licenciamento da unidade de valor do processador. Isso não é um requisito para contêineres; todas as implementações de PVUs serão classificadas como 70 PVUs para 1 núcleo.
Isso significa que qualquer grupo de pods para um programa terá a contagem dos seus núcleos somada em todo o cluster de servidores e, em seguida, somada. Por exemplo:
Total -> 1,9 núcleos -> 2,0 núcleos cobrados -> 2 VPCs ou 140 PVUs
Para o Cloud Paks, o arredondamento do cluster ocorre no nível do pacote de soluções (não do Cloud Pak).
A IBM licencia contêineres com base em sua capacidade potencial, em vez de uso real. Se um contêiner não tiver um limite, a capacidade potencial desse contêiner será a capacidade de todo o nó. Portanto, o contêiner seria cobrado como tal.
Em qualquer instância em que a capacidade total do pod de um programa exceda a do nó de trabalho, a capacidade do nó de trabalho é usada. Por exemplo:
Capacidade do nó = 8 núcleos
Total = 3+3+3 = 9 núcleos -> 8 núcleos a serem licenciados devido ao limite.
Para implementações do Cloud Pak, o limite está no nível do pacote de soluções (não do Cloud Pak).
Limite
Licencie o menor dos núcleos na VM ou no servidor físico
Licencie o menor entre os núcleos no pod ou no servidor físico
Núcleos fracionários
Não compatíveis
Arredondamento em nível de cluster
PVUs por núcleo
Varia de acordo com o chipset
Fixado em 70 PVUs por núcleo
Requisitos de capacidade
Licença para a capacidade da VM
Licencie a capacidade do pod
License Usage Tool
IBM License Metric Tool
IBM License Service
Requisito do Gerenciador de VMs
Sim, deve ser instalado em todos os nós que executam produtos abaixo do limite
Nenhum
Contagem manual
Permitido, com exceção
Não permitido
A IBM tradicionalmente cobra pelo software com base na capacidade máxima durante o período da licença. Por exemplo: se em uma licença de um ano inteiro, um programa normalmente usasse 8 núcleos, mas em novembro ele usasse 12 núcleos, a taxa de licença do ano seria de 12 núcleos.
Isso não muda para o licenciamento de conteinerização. O IBM License Service rastreia o uso de licenças enquanto pesquisa frequentemente quantos pods (e núcleos) são implementados para uma aplicação. Portanto, o ponto mais alto é considerado o requisito de licença para o período da licença.
Observe que os Cloud Paks (exceto o Cloud Pak for Data) levam em consideração os índices do Cloud Pak. Portanto, se em um único momento o Programa A com uma proporção de 3:1 usa 9 núcleos, enquanto o Programa B com uma proporção de 1:1 usa 4 núcleos, então 7 núcleos seriam a "marca d'água elevada" para o Cloud Pak (9/3 - > 3 + 4/1 - > 4 = 7)
Sim, o requisito mínimo de licenciamento é um núcleo.
Você pode agregar manualmente a VPC com base em procedimentos documentados.
Você pode usar o License Service Reporter.
Sim, mas você deve usar a versão do License Service 1.18. Se versões anteriores do License Service estiverem em uso, pode haver situações em que uma atualização contínua possa gerar uma contagem excessiva. Se tal condição ocorrer, guarde e arquive os registros do sistema e anexe-os aos seus relatórios de uso de licença.
Você pode usar o License Service Reporter.
Os clientes devem criar relatórios trimestrais conforme indicado nos termos do Container Licensing. Eles devem manter essa documentação como evidência do gerenciamento contínuo de conformidade de licenças de direitos disponíveis para o middleware IBM. De acordo com os termos da oferta, os clientes devem disponibilizar esses relatórios mediante a IBM ou por solicitação de um auditor independente (consulte o IBM Passport Advantage Agreement).
Assim como o IBM License Metric Tool, o IBM License Service é gratuito.
Sim, você pode aproveitar nosso programa Bring Your Own Software License (BYOSL). Os provedores disponíveis estão listados na página BYOSL.
Os clientes que não estiverem em conformidade com o uso do IBM License Service serão cobrados por todos os núcleos em todo o cluster. Isso ocorre porque, ao aproveitar o Kubernetes, os contêineres podem ser criados em qualquer nó em todo o cluster. Portanto, é possível que um único programa possa ter contêineres que aproveitem toda a capacidade do cluster.
Novos clientes do Container Licensing são obrigados a implementar o IBM License Service dentro de 90 dias após a implementação do primeiro produto em contêiner elegível.
Os clientes de contêineres atuais devem fazer upgrade imediatamente para novas versões, lançamentos ou modificações quando elas forem disponibilizadas de acordo com os termos do Container Licensing.
Devido à complexidade e às rápidas mudanças nas implementações nos ambientes Kubernetes, a geração de relatórios manuais foi considerada inviável. Como tal, nenhuma exceção é permitida; o IBM License Service deve ser usado ao implementar contêineres com orquestração do Kubernetes.
Sim, o IBM License Service é obrigatório.
O IBM License Service é executado em um pod dentro de um nó de trabalho dentro do cluster, conforme determinado pelo agendador do Kubernetes.
No caso de vários clusters, o License Service é instalado em cada cluster onde o software conteinerizado é implementado (o cliente deve verificar a instalação e manter o License Service íntegro.
O License Service produzirá dados que podem permitir essa consolidação; no entanto, isso deve ser feito manualmente. Os clientes também podem utilizar o License Service Reporter para automatizar essa funcionalidade.
O IBM License Service Reporter coleta e agrega dados do IBM License Service de vários clusters e do IBM License Metric Tool. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do IBM License Service.
Dentro de 90 dias após a instalação de qualquer programa elegível que aproveite o Container Licensing, ou i) verificar se o IBM License Service está instalado, devidamente configurado (consulte a documentação do Programa), está em execução e manutenção, ou ii) se o IBM License Service não estiver instalado e devidamente configurado, obtenha, instale, configure e mantenha o IBM License Service, de acordo com o guia do usuário.
Gerar e manter, por dois anos, Relatórios de Uso da IBM a cada trimestre para todo o período do relatório (ou seja, o período que começa no primeiro dia do primeiro mês em um trimestre civil, ou para fins do relatório inicial na instalação da ferramenta, e termina no último dia do último mês no trimestre civil) para cada contêiner elegível. Qualquer implementação de Produto que ocorra durante o trimestre começará a ser informada a partir do dia da implementação.
Documentos de licenciamento de produtos definem os requisitos para cada produto.
O IBM License Service pode vir pré-instalado ao implementar software conteinerizado por meio dos serviços de cada IBM Cloud Pak e dentro dos IBM Certified Containers. Verifique a instalação na sua primeira implementação de contêineres. Se o IBM License Service não estiver instalado, entre em contato com o suporte do produto ou talk2sam@us.ibm.com
Não há um número de peça para o IBM License Service.
Não. O IBM License Service não vem com um direito de OCP gratuito. O License Service está incluído nos serviços do IBM Cloud Pak e, portanto, aproveita os direitos de OCP disponíveis do Cloud Pak ou os direitos diretos que o cliente obtém da Red Hat.
Quando o License Service estiver sendo utilizado fora do Cloud Paks, o cliente é responsável por qualquer sobrecarga que o License Service possa exigir.
O License Service é uma ferramenta leve que consome muito poucos recursos. Consulte a documentação do centro de conhecimento para obter mais informações.
Se você está executando apenas um ambiente conteinerizado, então o IBM License Metric Tool não é necessário. No entanto, o IBM License Metric Tool ainda é um requisito para ambientes de subcapacidade (máquinas virtuais). Se você tiver um ambiente híbrido, ambas as ferramentas devem ser instaladas.
Os clientes devem manter o IBM License Service em vez do IBM License Metric Tool (observação: o IBM License Metric Tool ainda deve ser utilizado para implementações de subcapacidade). Além disso, a auditoria e a conformidade não são diferentes das regras de licenciamento de subcapacidade, conforme indicado no International Passport Advantage Agreement.
O IBM License Service é capaz de rastrear automaticamente o uso de licenças de software conteinerizado. Os clientes podem utilizar os relatórios de uso produzidos pelo IBM License Service, que fornecem aos clientes o pico diário de capacidade disponível para seus programas licenciados (e soluções dentro dos Cloud Paks). Isso permite que os clientes verifiquem seu uso em relação aos direitos licenciados e façam ajustes proativamente.