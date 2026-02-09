Perguntas frequentes sobre o Container Licensing

Se sua implementação estiver utilizando contêineres com orquestração do Kubernetes, então o Container Licensing permitirá que você licencie apenas a capacidade disponível dos seus produtos conteinerizados, em vez de ser obrigado a licenciar todo o cluster onde seus contêineres podem estar operando.

Além disso, o Container Licensing oferece a capacidade de contar núcleos fracionados em todo o cluster, em vez de forçar a contagem de cada nó ou pod até o próximo número inteiro completo.

O IBM License Service também automatiza a coleta de dados de uso de licenças para ajudar os clientes a identificar o uso de recursos de seus softwares em todo o cluster; permitindo que ajustem os direitos licenciados e permaneçam em conformidade.