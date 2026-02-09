Perguntas frequentes sobre o Container Licensing

Container Licensing

O Container Licensing se concentra no licenciamento de software dentro de contêineres executado com a orquestração do Kubernetes. Um contêiner é um conjunto de um ou mais processos isolados do resto do sistema, onde todos os arquivos necessários para executá-los são fornecidos a partir de uma imagem distinta.

O licenciamento por subcapacidade trata do licenciamento inferior à capacidade total de um servidor em um ambiente que emprega tecnologia de virtualização (ou seja, máquinas virtuais)

Se sua implementação estiver utilizando contêineres com orquestração do Kubernetes, então o Container Licensing permitirá que você licencie apenas a capacidade disponível dos seus produtos conteinerizados, em vez de ser obrigado a licenciar todo o cluster onde seus contêineres podem estar operando.

Além disso, o Container Licensing oferece a capacidade de contar núcleos fracionados em todo o cluster, em vez de forçar a contagem de cada nó ou pod até o próximo número inteiro completo.

O IBM License Service também automatiza a coleta de dados de uso de licenças para ajudar os clientes a identificar o uso de recursos de seus softwares em todo o cluster; permitindo que ajustem os direitos licenciados e permaneçam em conformidade.

Sim.

No momento, os clientes só podem optar pelos termos do Container Licensing em uma base transacional por meio de um adendo de transação do Container Licensing.

Com o lançamento da próxima versão do IPAA, os termos do Container Licensing serão incluídos no contrato.

 

 

Os clientes podem implementar em qualquer solução baseada no Kubernetes.

Observações:

  • Os IBM Cloud Paks estão limitados ao Red Hat OpenShift.
  • Se você não estiver empregando a orquestração do Kubernetes, não poderá aproveitar esse modelo de licenciamento.

Atualmente, apenas contêineres baseados no Linux são compatíveis.

Essas informações estão disponíveis na documentação do produto.

 

 

O Container Licensing se baseia nos requisitos de vCPUs do Cloud Paks. Os clientes devem licenciar o OpenShift para o número de vCPUs necessárias para seus Cloud Paks, bem como qualquer sobrecarga adicional.

 

 

A IBM oferece três tipos de licenciamento para implementações em nuvem privada (ou no local):

  1. Capacidade total – licenciamento da capacidade física total do servidor onde o software reside.
  2. Subcapacidade – licenciamento da capacidade virtualizada em um ambiente de VMs em que o software reside
  3. Contêiner – licenciamento da capacidade virtualizada em um ambiente conteinerizado onde o software reside

Devido à natureza de como o Kubernetes implementa contêineres em um cluster, o uso de subcapacidade com o IBM License Metric Tool não é possível. Portanto, se você deseja usar contêineres junto com a orquestração do Kubernetes, você deve usar o Container Licensing ou licenciar a capacidade total de cada cluster no servidor.

Não, se você não licenciar nos termos do Container Licensing, deverá licenciar a capacidade física total onde o cluster for implementado.

 

 

A forma como você licencia seu software depende de como ele é implementado.

  • Implementações de contêiner que utilizam orquestração do Kubernetes utilizam o Container Licensing.
  • Implementações de contêiner sem orquestração usam licenciamento de subcapacidade no software da camada de VMs implementado dentro das VMs usam licenciamento de subcapacidade

Todas as implementações também podem licenciar a capacidade total dos nós onde o software é (ou pode ser) implementado. Portanto, se você decidir implementar software em contêineres com orquestração por meio do Container Licensing e depois decidir migrar todo ou parte do ambiente de volta para VMs, a parte que agora está nas VMs poderá ser licenciada em licenciamento de subcapacidade.

Os clientes devem manter o IBM License Service em vez do IBM License Metric Tool (observação: o IBM License Metric Tool ainda deve ser utilizado para implementações de subcapacidade). Além disso, a auditoria e a conformidade não são diferentes das regras de licenciamento de subcapacidade, conforme indicado no International Passport Advantage Agreement.

O IBM License Service é capaz de rastrear automaticamente o uso de licenças de software conteinerizado. Os clientes podem utilizar os relatórios de uso produzidos pelo IBM License Service, que fornecem aos clientes o pico diário de capacidade disponível para seus programas licenciados (e soluções dentro dos Cloud Paks). Isso permite que os clientes verifiquem seu uso em relação aos direitos licenciados e façam ajustes proativamente.

As configurações predefinidas de resources.limits.cpu que vêm com cada programa são usadas em todos os QA, testes de desempenho etc. Embora a IBM não recomende modificar essas configurações, se você optar por fazê-lo, primeiro consulte a documentação do produto para entender os intervalos documentados aceitáveis para seus programas.

Métricas de licenças elegíveis

As métricas baseadas em núcleo atualmente compatíveis são as seguintes: unidades de valor do processador (PVU), núcleos do processador virtual (VPC). Quando qualquer outra métrica for compatível, essas páginas da web serão atualizadas.

 

 

Os produtos que não foram convertidos em uma imagem conteinerizada e, portanto, não podem ser executados em um ambiente conteinerizado, são inelegíveis. Além disso, qualquer produto que não tenha sido habilitado para execução e rastreamento pelo IBM License Service não será elegível para o Container Licensing.

A descrição do produto e/ou do número da peça indicará a métrica de licenciamento. Os links a seguir são fontes de preços/licenciamento do Passport Advantage:

Metodologia de contagem de capacidade das vCPUs

Conforme descrito na página Licenças de contêineres da IBM, os direitos necessários serão licenciados com base na capacidade total de vCPUs de um programa. Ou seja, a quantidade total de vCPUs disponíveis para um pod, conforme definido pela metodologia de contagem.

Observação: considera-se que qualquer pod que contenha um contêiner sem um limite de CPU tem capacidade de vCPUs igual à capacidade do nó de trabalho.

  • A capacidade de vCPUs de um pod é a soma dos limites de CPU para todos os contêineres dentro desse pod. Os pods com capacidade de vCPUs inferior a um núcleo serão contados como frações.
  • Dentro de um nó de trabalho, quando a capacidade total de vCPUs para todos os pods de um programa da IBM excede a capacidade do nó de trabalho, a capacidade de vCPUs é igual à capacidade do nó de trabalho. A capacidade de vCPUs para um programa da IBM será agregada no nível do cluster, e quaisquer valores fracionais arredondados para o número inteiro mais próximo.

Para acordos de licenciamento típicos (incluindo subcapacidade), os clientes que licenciam na métrica PVUs devem determinar seu valor de PVUs até o núcleo com base nos gráficos na página da web de licenciamento da unidade de valor do processador. Isso não é um requisito para contêineres; todas as implementações de PVUs serão classificadas como 70 PVUs para 1 núcleo.

Geralmente, 1 VPC = 1 núcleo físico ou 1 núcleo virtual.

 

 

Isso significa que qualquer grupo de pods para um programa terá a contagem dos seus núcleos somada em todo o cluster de servidores e, em seguida, somada. Por exemplo:

  • Nó de trabalho 1 -> 3 pods a 0,1 núcleo = 0,3 núcleos
  • Nó de Trabalho 2 -> 8 pods @ 0,2 núcleos = 1,6 núcleo

Total -> 1,9 núcleos -> 2,0 núcleos cobrados -> 2 VPCs ou 140 PVUs

Para o Cloud Paks, o arredondamento do cluster ocorre no nível do pacote de soluções (não do Cloud Pak).

A IBM licencia contêineres com base em sua capacidade potencial, em vez de uso real. Se um contêiner não tiver um limite, a capacidade potencial desse contêiner será a capacidade de todo o nó. Portanto, o contêiner seria cobrado como tal.

Em qualquer instância em que a capacidade total do pod de um programa exceda a do nó de trabalho, a capacidade do nó de trabalho é usada. Por exemplo:

Capacidade do nó = 8 núcleos

  • Pod 1 -> 3 núcleos
  • Pod 2 -> 3 núcleos
  • Pod 3 -> 3 núcleos

Total = 3+3+3 = 9 núcleos -> 8 núcleos a serem licenciados devido ao limite.

Para implementações do Cloud Pak, o limite está no nível do pacote de soluções (não do Cloud Pak).

                                               Contêiner de subcapacidade                    
 

Limite

Licencie o menor dos núcleos na VM ou no servidor físico

Licencie o menor entre os núcleos no pod ou no servidor físico

Núcleos fracionários

Não compatíveis

Arredondamento em nível de cluster

PVUs por núcleo

Varia de acordo com o chipset

Fixado em 70 PVUs por núcleo

Requisitos de capacidade

Licença para a capacidade da VM

Licencie a capacidade do pod

License Usage Tool

IBM License Metric Tool 

IBM License Service

Requisito do Gerenciador de VMs

Sim, deve ser instalado em todos os nós que executam produtos abaixo do limite

Nenhum

Contagem manual

Permitido, com exceção

Não permitido

A IBM tradicionalmente cobra pelo software com base na capacidade máxima durante o período da licença. Por exemplo: se em uma licença de um ano inteiro, um programa normalmente usasse 8 núcleos, mas em novembro ele usasse 12 núcleos, a taxa de licença do ano seria de 12 núcleos.

Isso não muda para o licenciamento de conteinerização. O IBM License Service rastreia o uso de licenças enquanto pesquisa frequentemente quantos pods (e núcleos) são implementados para uma aplicação. Portanto, o ponto mais alto é considerado o requisito de licença para o período da licença.

Observe que os Cloud Paks (exceto o Cloud Pak for Data) levam em consideração os índices do Cloud Pak. Portanto, se em um único momento o Programa A com uma proporção de 3:1 usa 9 núcleos, enquanto o Programa B com uma proporção de 1:1 usa 4 núcleos, então 7 núcleos seriam a "marca d'água elevada" para o Cloud Pak (9/3 - > 3 + 4/1 - > 4 = 7)

Sim, o requisito mínimo de licenciamento é um núcleo.

Não, as frações de um núcleo serão contabilizadas adicionando todos os núcleos dentro dos pods para cada programa no cluster e arredondado para o número inteiro completo mais próximo.

 

 

Você pode agregar manualmente a VPC com base em procedimentos documentados.

Você pode usar o License Service Reporter.

Sim, mas você deve usar a versão do License Service 1.18. Se versões anteriores do License Service estiverem em uso, pode haver situações em que uma atualização contínua possa gerar uma contagem excessiva. Se tal condição ocorrer, guarde e arquive os registros do sistema e anexe-os aos seus relatórios de uso de licença.

Você pode usar o License Service Reporter.

IBM License Service

Os clientes devem criar relatórios trimestrais conforme indicado nos termos do Container Licensing. Eles devem manter essa documentação como evidência do gerenciamento contínuo de conformidade de licenças de direitos disponíveis para o middleware IBM. De acordo com os termos da oferta, os clientes devem disponibilizar esses relatórios mediante a IBM ou por solicitação de um auditor independente (consulte o IBM Passport Advantage Agreement).

 

 

Sim, o uso do IBM License Service é obrigatório para licenciamento de conteinerização.

 

 

Sim, o uso do IBM License Service é obrigatório para licenciamento de conteinerização.

 

 

Assim como o IBM License Metric Tool, o IBM License Service é gratuito.

Sim, você pode aproveitar nosso programa Bring Your Own Software License (BYOSL). Os provedores disponíveis estão listados na página BYOSL.

 

Os clientes que não estiverem em conformidade com o uso do IBM License Service serão cobrados por todos os núcleos em todo o cluster. Isso ocorre porque, ao aproveitar o Kubernetes, os contêineres podem ser criados em qualquer nó em todo o cluster. Portanto, é possível que um único programa possa ter contêineres que aproveitem toda a capacidade do cluster.

 


Novos clientes do Container Licensing são obrigados a implementar o IBM License Service dentro de 90 dias após a implementação do primeiro produto em contêiner elegível.

Os clientes de contêineres atuais devem fazer upgrade imediatamente para novas versões, lançamentos ou modificações quando elas forem disponibilizadas de acordo com os termos do Container Licensing.

Devido à complexidade e às rápidas mudanças nas implementações nos ambientes Kubernetes, a geração de relatórios manuais foi considerada inviável. Como tal, nenhuma exceção é permitida; o IBM License Service deve ser usado ao implementar contêineres com orquestração do Kubernetes.

 

Sim, o IBM License Service é obrigatório.

 

O IBM License Service é executado em um pod dentro de um nó de trabalho dentro do cluster, conforme determinado pelo agendador do Kubernetes.

 

No caso de vários clusters, o License Service é instalado em cada cluster onde o software conteinerizado é implementado (o cliente deve verificar a instalação e manter o License Service íntegro.

 

O License Service produzirá dados que podem permitir essa consolidação; no entanto, isso deve ser feito manualmente. Os clientes também podem utilizar o License Service Reporter para automatizar essa funcionalidade.

 

O IBM License Service Reporter coleta e agrega dados do IBM License Service de vários clusters e do IBM License Metric Tool. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do IBM License Service.

 

Dentro de 90 dias após a instalação de qualquer programa elegível que aproveite o Container Licensing, ou i) verificar se o IBM License Service está instalado, devidamente configurado (consulte a documentação do Programa), está em execução e manutenção, ou ii) se o IBM License Service não estiver instalado e devidamente configurado, obtenha, instale, configure e mantenha o IBM License Service, de acordo com o guia do usuário.

Gerar e manter, por dois anos, Relatórios de Uso da IBM a cada trimestre para todo o período do relatório (ou seja, o período que começa no primeiro dia do primeiro mês em um trimestre civil, ou para fins do relatório inicial na instalação da ferramenta, e termina no último dia do último mês no trimestre civil) para cada contêiner elegível. Qualquer implementação de Produto que ocorra durante o trimestre começará a ser informada a partir do dia da implementação.

Documentos de licenciamento de produtos definem os requisitos para cada produto.

 

O IBM License Service pode vir pré-instalado ao implementar software conteinerizado por meio dos serviços de cada IBM Cloud Pak e dentro dos IBM Certified Containers. Verifique a instalação na sua primeira implementação de contêineres. Se o IBM License Service não estiver instalado, entre em contato com o suporte do produto ou talk2sam@us.ibm.com

 

Não há um número de peça para o IBM License Service.

 

Não. O IBM License Service não vem com um direito de OCP gratuito. O License Service está incluído nos serviços do IBM Cloud Pak e, portanto, aproveita os direitos de OCP disponíveis do Cloud Pak ou os direitos diretos que o cliente obtém da Red Hat.

Quando o License Service estiver sendo utilizado fora do Cloud Paks, o cliente é responsável por qualquer sobrecarga que o License Service possa exigir.

O License Service é uma ferramenta leve que consome muito poucos recursos. Consulte a documentação do centro de conhecimento para obter mais informações.

 

Se você está executando apenas um ambiente conteinerizado, então o IBM License Metric Tool não é necessário. No entanto, o IBM License Metric Tool ainda é um requisito para ambientes de subcapacidade (máquinas virtuais). Se você tiver um ambiente híbrido, ambas as ferramentas devem ser instaladas.

 

Os clientes devem manter o IBM License Service em vez do IBM License Metric Tool (observação: o IBM License Metric Tool ainda deve ser utilizado para implementações de subcapacidade). Além disso, a auditoria e a conformidade não são diferentes das regras de licenciamento de subcapacidade, conforme indicado no International Passport Advantage Agreement.

 

O IBM License Service é capaz de rastrear automaticamente o uso de licenças de software conteinerizado. Os clientes podem utilizar os relatórios de uso produzidos pelo IBM License Service, que fornecem aos clientes o pico diário de capacidade disponível para seus programas licenciados (e soluções dentro dos Cloud Paks). Isso permite que os clientes verifiquem seu uso em relação aos direitos licenciados e façam ajustes proativamente.