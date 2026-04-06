Política de BYOSL de nuvem pública qualificada

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza
A política de trazer sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível permite que você implemente qualquer software IBM licenciado para você diretamente ou por meio de um revendedor IBM autorizado, de acordo com os termos e condições descritos aqui.

Para os termos e condições exatos que regem o uso de um programa de software específico, consulte o acordo de licença do software, incluindo  Acordo de Licença de Programa Internacional (IPLA), os Documentos de Informações de Licença e qualquer acordo adicional sob o qual o software foi obtido, como o Contrato de Passport Advantage da IBM.

Software IBM elegível

A política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível permite que você implemente e execute em uma nuvem pública elegível (EPC) qualquer software IBM licenciado para você diretamente ou por meio de um revendedor IBM autorizado sob os termos de licença da IBM, sujeito às autorizações de uso e restrições declaradas nos acordos de licença aplicáveis e documentos de transação para tal software, incluindo o IBM International Passport Advantage (IPAA) e o acordo de licença de programa internacional da IBM (IPLA) e os documentos de informações sobre a licença aplicáveis ao software.

Esta política não se aplica ao software IBM z/OS ou a qualquer software IBM sublicenciado a você por terceiros. Esta política também não se aplica se você for um IBM Business Partner autorizado a implementar sua solução em um ambiente hospedado, tais situações são tratadas sob um arranjo separado.

Nuvens públicas qualificadas

A lista aprovada de nuvens públicas elegíveis (EPCs) onde você pode implementar software IBM licenciado é definida por provedor abaixo. As “ferramentas de licenciamento da IBM necessárias” são obrigatórias apenas ao implementar produtos baseados em capacidade (isto é, aqueles cuja licença é baseada nos indicadores de unidade de valor do processador (PVU) ou núcleo do processador virtual (VPC)).  Para outros produtos, você é responsável pelo uso de quaisquer outras ferramentas disponibilizadas pelo EPC para fornecer relatórios de conformidade de acordo com a IPAA.

Se você tiver um software IBM que é implementado por meio de um provedor de nuvem que não esteja listado abaixo, envie um e-mail para 'talk2sam@us.ibm.com'. Não deixe de incluir BYOSL na linha de assunto.

IBM

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
IBMIBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)Consulte a observação 1 abaixohttps://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

IBM Cloud ContainersConsulte a observação 1 abaixohttps://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud
Servidor virtual IBM PowerConsulte as considerações para IBM Power Systems Virtual Servers nas seções de observação abaixo.https://www.ibm.com/br-pt/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersVeja a observação 2 abaixohttps://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)Consulte a observação 1 abaixohttps://www.ibm.com/br-pt/products/kubernetes-serviceServiço de Licença IBM
Red Hat OpenShift na IBM Cloud4Consulte a observação 1 abaixohttps://www.ibm.com/br-pt/products/openshift

 

Alibaba

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Consulte a observação 1 abaixohttps://www.alibabacloud.com/

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Amazon

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
AmazonAWS ECS FargateConsulte as considerações sobre o AWS ECS Fargate na seção de observações abaixo.aws.amazon.com/fargate/Termos de PA alterados do IBM License Service para licenciamento de contêiner (via Adendo)
Amazon RDS for Db2Veja a observação 9 abaixoaws.amazon.com/rds/db2/Gerenciador de licenças do AWS
Instâncias de EC2 e instâncias dedicadas (Inc., instâncias do AWS Outpost)Consulte a observação 1 abaixoaws.amazon.com/ec2/instance-types

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Elastic Kubernetes Service (EKS)Consulte a observação 1 abaixoaws.amazon.com/eks/Serviço de Licença IBM
Red Hat OpenShift Service na AWS (ROSA)4Consulte a observação 1 abaixohttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud on AWSVeja a observação 2 abaixohttps://aws.amazon.com/vmware/Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Fujitsu

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)Consulte a observação 1 abaixohttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)Consulte a observação 1 abaixohttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDConsulte a observação 1 abaixohttps://pfs.nifcloud.com

Google

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
GoogleGoogle Compute EngineConsulte a observação 1 abaixocloud.google.com/compute/docs/machine-types

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Google Kubernetes Engine (GKE)Consulte a observação 1 abaixocloud.google.com/kubernetes-engine/Serviço de Licença IBM
Plataforma de contêineres Red Hat OpenShift4Consulte a observação 1 abaixohttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
IONOSMecanismo de computaçãoConsulte a observação 1 abaixohttps://cloud.ionos.com/computeImplementações do Kubernetes/Red Hat OpenShift: serviço de licença IBM

KDDI

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
KDDIServiço de plataforma de nuvem KDDIConsulte a observação 1 abaixo para o Virtual Server. Consulte a Nota 5 abaixo para Bare metal server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Termos alterados do PA para licenciamento de contêiner (via Adendo)

Microsoft

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
MicrosoftAzure HCIConsulte a observação 1 abaixohttps://azure.microsoft.com/br-pt/products/local/Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Máquinas virtuais do AzureConsulte a observação 1 abaixo

azure.microsoft.com/br-pt/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/br-pt/pricing/details/virtual-machines/windows/

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Termos alterados do PA para licenciamento de contêiner (via Adendo)

Azure VMware SolutionVeja a observação 2 abaixoazure.microsoft.com/br-pt/services/azure-vmware/Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Azure KubernetesConsulte a observação 1 abaixoazure.microsoft.com/br-pt/services/kubernetes-service/Serviço de Licença IBM
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Consulte a observação 1 abaixohttps://azure.microsoft.com/br-pt/services/openshift/

NEC

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
NECServiço de infraestrutura em nuvem (NEC Cloud IaaS)Consulte a observação 1 abaixohttps://www.nec.com

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
Divisão de serviços de nuvem da NTTServiços multinuvem (somente VMs)Consulte a observação 1 abaixohttps://services.global.ntt/br-pt/services-and-products/cloud/cloud-platform

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

NTT CommunicationsECL 1.0Consulte a observação 1 abaixohttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Plataforma de dados inteligentes de nuvem/servidor (ECL 2.0)Consulte a observação 1 abaixo

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS impulsionado por VMware)Consulte a observação 1 abaixo

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasConsulte a observação 1 abaixo

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Oracle

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
 OracleInstâncias de Computação em NuvemConsulte a Nota 3 abaixo.https://www.oracle.com/cloud/compute

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Oracle Kubernetes EngineConsulte a Nota 3 abaixo.https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/Serviço de Licença IBM
Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)Veja a observação 2 abaixohttps://www.oracle.comImplementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Tencent

FornecedorOfertasNotas de rodapé de licenciamentoPara mais detalhes
acesse:		Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
     
TencentInstância de Servidor de nuvem TencentConsulte a observação 1 abaixohttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool

Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM

Observação: as notas de rodapé sobre o licenciamento se aplicam somente onde especificamente observado nas seções de provedores de nuvem acima. Elas não se aplicam universalmente a todas as ofertas.

  1. Em todas as instâncias: 1 vCPU = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVUs
    • Para contêineres com o Hyperthreading habilitado: 2 vCPUs = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVUs (consulte a página de licenciamento do contêiner para obter mais informações).
  2. Consulte as tabelas de unidades de valor do processador para obter os requisitos com base na configuração do sistema. O cliente deve usar a configuração completa do ILMT.
  3. Uma Oracle Compute Unit (OCPU) corresponde a dois threads de execução de hardware, conhecidos como vCPUs.  O licenciamento de PVU exige 1 OCPU = 2 vCPUs = 140 PVU
  4. Os requisitos de cálculo e relatórios devem ser gerenciados pelo cliente em ambientes Kubernetes gerenciados (como o OpenShift gerenciado pela Red Hat).
  5. Servidor físico ou clientes bare metal podem implementar software em servidores físicos ou ofertas de nuvem pública bare metal fornecidas por EPCs (ver acima). Essas implementações devem seguir as orientações (incluindo o uso de ferramentas de licenciamento) conforme definido nas políticas de licenciamento de subcapacidade e contêiner. Para implementações de PVU, consulte as tabelas de unidades de valor do processador para obter os requisitos com base na configuração do sistema.
  6. As implementações locais de serviços de nuvem pública (por exemplo, Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) são suportadas e devem seguir as políticas de subcapacidade e de licenciamento de contêineres, incluindo o uso das ferramentas de licenciamento da IBM.
    Para o licenciamento de PVU, as implementações que usam serviços qualificados são licenciadas a 70 PVUs por vCPU/núcleo, semelhante a se fossem implementadas na nuvem pública. Se as IBM Licensing Tools não forem usadas, será aplicado o licenciamento de capacidade total, conforme os termos do Contrato Passport Advantage Internacional.
  7. Por tudo o que foi dito acima: o Solaris x86 não é suportado e, portanto, não é qualificado para uso.
  8. Com o lançamento do IBM Passport Advantage Agreement v11 (Lançamento: fevereiro de 2023), o adendo de Licenciamento de contêineres não é mais necessário. Consulte a página de Licenciamento de Contêiner para mais informações.
  9. Para implementações do software Db2 nos serviços gerenciados por meio da opção de traga sua própria licença, para contar VPCs ao implementar a capacidade total de vCPU da instância, a IBM considerará 1 VPC = 1 núcleo físico = 2 vCPUs para todas as instâncias EC2 que tenham publicado suas contagens de núcleos físicos na página “Núcleos físicos por tipo de instância do Amazon EC2” do EC2, onde a contagem de vCPU é o dobro dos núcleos físicos (o que significa que o grau de hyperthreading/multithreading simultâneo (SMT) está definido como 2). Somente as licenças Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on e Db2 AESE Add-on são elegíveis. Veja núcleos de CPU e threads por núcleo de CPU por tipo de instância (link externo ao site ibm.com)

Considerações sobre o AWS ECS Fargate

Para AWS ECS Fargate, o IBM License Service é representado como um bucket do AWS S3 (o link reside fora do ibm.com). Essa funcionalidade está disponível de acordo com o produto. Consulte a documentação do seu produto ou um representante da IBM para obter mais informações. Observação: para exemplos do procedimento e como implementar, consulte a documentação do WebSphere Application Server Liberty.

Considerações sobre o IBM Power System Virtual Servers

As disposições desta seção aplicam-se exclusivamente a programas baseados em VPC ou PVU e implementados nos IBM Power Systems Virtual Servers. Para licenças de subcapacidade, os núcleos podem ser alocados em incrementos mínimos de 0,25 núcleo para processadores compartilhados (ou seja, processadores físicos cuja capacidade de processamento é compartilhada entre várias partições lógicas) e de 1,0 para processadores dedicados (ou seja, processadores físicos inteiros atribuídos a uma única partição lógica). As frações de núcleo são agregadas e arredondadas para o próximo número inteiro. Fica esclarecido que todas as partições lógicas executadas no mesmo tipo de máquina são contabilizadas como um único pool, e não por servidor. A título de ilustração e sem limitação, consulte os seguintes exemplos:

  • São implementadas três partições lógicas em servidores S922 separados com 0,25 núcleos cada. O cálculo será o seguinte: 0,25 x 3 = 0,75 núcleos, que é arredondado para 1,0 núcleos.
  • Três partições lógicas são implementadas em dois servidores S922 e 1 servidor E980 @ 0,25 núcleo cada. O cálculo será o seguinte: (0,25 x 2 = 0,5, que é arredondado para 1,0 núcleo) + (0,25 x 1 = 0,25, que é arredondado para 1,0 núcleo) = 2,0 núcleos.

O cliente deve instalar e configurar o ILMT v9.2.22 ou posterior e cumprir os requisitos de licenciamento de subcapacidade e de relatórios de acordo com as seções 1.13 e 1.14 do IPAA.

De acordo com as condições relativas aos relatórios descritas na seção 1.14 do IPAA, os clientes devem coletar dados de implementação e realizar o cálculo manual do relatório de capacidade de virtualização uma vez por trimestre para o software IBM usando a interface de linha de comando (CLI) (ver link) para determinar a utilização dos núcleos. Para o Google Cloud, os comandos CLI pcloud devem ser usados. Tal utilização dos núcleos deve estar em conformidade com a política BYOSL para nuvem pública elegível.

Os valores de PVU por núcleo são determinados com base no sistema de energia em uso, conforme descrito na tabela de PVU por núcleo (seção 1 de 2 - RISC e System z) na página da Unidade de Valor do Processador .

Requisitos e condições de licenciamento

A política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível não altera nem substitui as obrigações previstas nos acordos de licença aplicáveis, especialmente os requisitos relativos ao uso de software licenciado em um ambiente virtualizado, conforme definidas nas políticas de licenciamento de subcapacidade e contêiner .

As condições de verificação nestes acordos de licença aplicam-se a você quando você carrega, instala ou usa um software IBM elegível em um EPC e concorda em coletar todos os dados de utilização necessários para o seu software licenciado nesse EPC. Você não autorizará o provedor de nuvem a usar ou acessar o software IBM elegível sem autorização.

Você deve instalar e configurar as ferramentas de relatórios designadas pela IBM (conforme observado acima) para relatar a utilização e fornecer tais relatórios à IBM mediante solicitação, de acordo com as diretrizes da IBM.

Ao usar um direito de licença de acordo com esta política, você não pode usar tais direitos para qualquer outra finalidade ou em qualquer outro lugar ao mesmo tempo.

Salvo indicação em contrário acima, a política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível NÃO se aplica a contratações com fornecedores que acessam o software e/ou executam ou gerenciam todo ou parte do seu ambiente de TI sob o controle de seus próprios funcionários, seja em suas instalações ou nas deles (por exemplo, terceirização estratégica, hospedagem web, provedores de serviços gerenciados etc.). Essas contratações exigem acordos separados. Se o seu software for implementado de uma dessas maneiras, envie um e-mail para ‘talk2sam@us.ibm.com’ indicando ‘BYOSL’ no assunto.

Registro de alterações

Registro de alterações de março de 2024

  • Esclarecimento da exceção de software zSeries apenas para z/OS (ou seja, o zLinux é elegível)
  • Requisitos de relatórios claros para produtos não baseados em capacidade
  • Esclarecimento da lista EPC como sendo a única lista aprovada de fornecedores
  • Informações de contato adicionadas para garantir a conformidade