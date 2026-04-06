Para os termos e condições exatos que regem o uso de um programa de software específico, consulte o acordo de licença do software, incluindo Acordo de Licença de Programa Internacional (IPLA), os Documentos de Informações de Licença e qualquer acordo adicional sob o qual o software foi obtido, como o Contrato de Passport Advantage da IBM.
A política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível permite que você implemente e execute em uma nuvem pública elegível (EPC) qualquer software IBM licenciado para você diretamente ou por meio de um revendedor IBM autorizado sob os termos de licença da IBM, sujeito às autorizações de uso e restrições declaradas nos acordos de licença aplicáveis e documentos de transação para tal software, incluindo o IBM International Passport Advantage (IPAA) e o acordo de licença de programa internacional da IBM (IPLA) e os documentos de informações sobre a licença aplicáveis ao software.
Esta política não se aplica ao software IBM z/OS ou a qualquer software IBM sublicenciado a você por terceiros. Esta política também não se aplica se você for um IBM Business Partner autorizado a implementar sua solução em um ambiente hospedado, tais situações são tratadas sob um arranjo separado.
A lista aprovada de nuvens públicas elegíveis (EPCs) onde você pode implementar software IBM licenciado é definida por provedor abaixo. As “ferramentas de licenciamento da IBM necessárias” são obrigatórias apenas ao implementar produtos baseados em capacidade (isto é, aqueles cuja licença é baseada nos indicadores de unidade de valor do processador (PVU) ou núcleo do processador virtual (VPC)). Para outros produtos, você é responsável pelo uso de quaisquer outras ferramentas disponibilizadas pelo EPC para fornecer relatórios de conformidade de acordo com a IPAA.
Se você tiver um software IBM que é implementado por meio de um provedor de nuvem que não esteja listado abaixo, envie um e-mail para 'talk2sam@us.ibm.com'. Não deixe de incluir BYOSL na linha de assunto.
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|IBM Cloud Containers
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud
|Servidor virtual IBM Power
|Consulte as considerações para IBM Power Systems Virtual Servers nas seções de observação abaixo.
|https://www.ibm.com/br-pt/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Veja a observação 2 abaixo
|https://www.ibm.com/br-pt/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.ibm.com/br-pt/products/kubernetes-service
|Serviço de Licença IBM
|Red Hat OpenShift na IBM Cloud4
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.ibm.com/br-pt/products/openshift
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.alibabacloud.com/
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Consulte as considerações sobre o AWS ECS Fargate na seção de observações abaixo.
|aws.amazon.com/fargate/
|Termos de PA alterados do IBM License Service para licenciamento de contêiner (via Adendo)
|Amazon RDS for Db2
|Veja a observação 9 abaixo
|aws.amazon.com/rds/db2/
|Gerenciador de licenças do AWS
|Instâncias de EC2 e instâncias dedicadas (Inc., instâncias do AWS Outpost)
|Consulte a observação 1 abaixo
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Consulte a observação 1 abaixo
|aws.amazon.com/eks/
|Serviço de Licença IBM
|Red Hat OpenShift Service na AWS (ROSA)4
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|Veja a observação 2 abaixo
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://pfs.nifcloud.com
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Google Compute Engine
|Consulte a observação 1 abaixo
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Consulte a observação 1 abaixo
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|Serviço de Licença IBM
|Plataforma de contêineres Red Hat OpenShift4
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|IONOS
|Mecanismo de computação
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://cloud.ionos.com/compute
|Implementações do Kubernetes/Red Hat OpenShift: serviço de licença IBM
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|KDDI
|Serviço de plataforma de nuvem KDDI
|Consulte a observação 1 abaixo para o Virtual Server. Consulte a Nota 5 abaixo para Bare metal server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
Termos alterados do PA para licenciamento de contêiner (via Adendo)
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Microsoft
|Azure HCI
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://azure.microsoft.com/br-pt/products/local/
|Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
|Máquinas virtuais do Azure
|Consulte a observação 1 abaixo
azure.microsoft.com/br-pt/pricing/details/virtual-machines/linux/
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
Termos alterados do PA para licenciamento de contêiner (via Adendo)
|Azure VMware Solution
|Veja a observação 2 abaixo
|azure.microsoft.com/br-pt/services/azure-vmware/
|Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Consulte a observação 1 abaixo
|azure.microsoft.com/br-pt/services/kubernetes-service/
|Serviço de Licença IBM
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://azure.microsoft.com/br-pt/services/openshift/
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|NEC
|Serviço de infraestrutura em nuvem (NEC Cloud IaaS)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.nec.com
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Divisão de serviços de nuvem da NTT
|Serviços multinuvem (somente VMs)
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://services.global.ntt/br-pt/services-and-products/cloud/cloud-platform
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Plataforma de dados inteligentes de nuvem/servidor (ECL 2.0)
|Consulte a observação 1 abaixo
|IPV (IaaS impulsionado por VMware)
|Consulte a observação 1 abaixo
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Consulte a observação 1 abaixo
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Oracle
|Instâncias de Computação em Nuvem
|Consulte a Nota 3 abaixo.
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
|Oracle Kubernetes Engine
|Consulte a Nota 3 abaixo.
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|Serviço de Licença IBM
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|Veja a observação 2 abaixo
|https://www.oracle.com
|Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
|Fornecedor
|Ofertas
|Notas de rodapé de licenciamento
|Para mais detalhes
acesse:
|Ferramentas de licenciamento IBM necessárias
|Tencent
|Instância de Servidor de nuvem Tencent
|Consulte a observação 1 abaixo
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Implementações tradicionais: IBM License Metric Tool
Implementações Red Hat OpenShift: Serviço de Licença IBM
Observação: as notas de rodapé sobre o licenciamento se aplicam somente onde especificamente observado nas seções de provedores de nuvem acima. Elas não se aplicam universalmente a todas as ofertas.
Para AWS ECS Fargate, o IBM License Service é representado como um bucket do AWS S3 (o link reside fora do ibm.com). Essa funcionalidade está disponível de acordo com o produto. Consulte a documentação do seu produto ou um representante da IBM para obter mais informações. Observação: para exemplos do procedimento e como implementar, consulte a documentação do WebSphere Application Server Liberty.
As disposições desta seção aplicam-se exclusivamente a programas baseados em VPC ou PVU e implementados nos IBM Power Systems Virtual Servers. Para licenças de subcapacidade, os núcleos podem ser alocados em incrementos mínimos de 0,25 núcleo para processadores compartilhados (ou seja, processadores físicos cuja capacidade de processamento é compartilhada entre várias partições lógicas) e de 1,0 para processadores dedicados (ou seja, processadores físicos inteiros atribuídos a uma única partição lógica). As frações de núcleo são agregadas e arredondadas para o próximo número inteiro. Fica esclarecido que todas as partições lógicas executadas no mesmo tipo de máquina são contabilizadas como um único pool, e não por servidor. A título de ilustração e sem limitação, consulte os seguintes exemplos:
O cliente deve instalar e configurar o ILMT v9.2.22 ou posterior e cumprir os requisitos de licenciamento de subcapacidade e de relatórios de acordo com as seções 1.13 e 1.14 do IPAA.
De acordo com as condições relativas aos relatórios descritas na seção 1.14 do IPAA, os clientes devem coletar dados de implementação e realizar o cálculo manual do relatório de capacidade de virtualização uma vez por trimestre para o software IBM usando a interface de linha de comando (CLI) (ver link) para determinar a utilização dos núcleos. Para o Google Cloud, os comandos CLI pcloud devem ser usados. Tal utilização dos núcleos deve estar em conformidade com a política BYOSL para nuvem pública elegível.
Os valores de PVU por núcleo são determinados com base no sistema de energia em uso, conforme descrito na tabela de PVU por núcleo (seção 1 de 2 - RISC e System z) na página da Unidade de Valor do Processador .
A política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível não altera nem substitui as obrigações previstas nos acordos de licença aplicáveis, especialmente os requisitos relativos ao uso de software licenciado em um ambiente virtualizado, conforme definidas nas políticas de licenciamento de subcapacidade e contêiner .
As condições de verificação nestes acordos de licença aplicam-se a você quando você carrega, instala ou usa um software IBM elegível em um EPC e concorda em coletar todos os dados de utilização necessários para o seu software licenciado nesse EPC. Você não autorizará o provedor de nuvem a usar ou acessar o software IBM elegível sem autorização.
Você deve instalar e configurar as ferramentas de relatórios designadas pela IBM (conforme observado acima) para relatar a utilização e fornecer tais relatórios à IBM mediante solicitação, de acordo com as diretrizes da IBM.
Ao usar um direito de licença de acordo com esta política, você não pode usar tais direitos para qualquer outra finalidade ou em qualquer outro lugar ao mesmo tempo.
Salvo indicação em contrário acima, a política de traga sua própria licença de software (BYOSL) para nuvem pública elegível NÃO se aplica a contratações com fornecedores que acessam o software e/ou executam ou gerenciam todo ou parte do seu ambiente de TI sob o controle de seus próprios funcionários, seja em suas instalações ou nas deles (por exemplo, terceirização estratégica, hospedagem web, provedores de serviços gerenciados etc.). Essas contratações exigem acordos separados. Se o seu software for implementado de uma dessas maneiras, envie um e-mail para ‘talk2sam@us.ibm.com’ indicando ‘BYOSL’ no assunto.
Registro de alterações de março de 2024