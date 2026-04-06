As disposições desta seção aplicam-se exclusivamente a programas baseados em VPC ou PVU e implementados nos IBM Power Systems Virtual Servers. Para licenças de subcapacidade, os núcleos podem ser alocados em incrementos mínimos de 0,25 núcleo para processadores compartilhados (ou seja, processadores físicos cuja capacidade de processamento é compartilhada entre várias partições lógicas) e de 1,0 para processadores dedicados (ou seja, processadores físicos inteiros atribuídos a uma única partição lógica). As frações de núcleo são agregadas e arredondadas para o próximo número inteiro. Fica esclarecido que todas as partições lógicas executadas no mesmo tipo de máquina são contabilizadas como um único pool, e não por servidor. A título de ilustração e sem limitação, consulte os seguintes exemplos:

São implementadas três partições lógicas em servidores S922 separados com 0,25 núcleos cada. O cálculo será o seguinte: 0,25 x 3 = 0,75 núcleos, que é arredondado para 1,0 núcleos.

Três partições lógicas são implementadas em dois servidores S922 e 1 servidor E980 @ 0,25 núcleo cada. O cálculo será o seguinte: (0,25 x 2 = 0,5, que é arredondado para 1,0 núcleo) + (0,25 x 1 = 0,25, que é arredondado para 1,0 núcleo) = 2,0 núcleos.

O cliente deve instalar e configurar o ILMT v9.2.22 ou posterior e cumprir os requisitos de licenciamento de subcapacidade e de relatórios de acordo com as seções 1.13 e 1.14 do IPAA.

De acordo com as condições relativas aos relatórios descritas na seção 1.14 do IPAA, os clientes devem coletar dados de implementação e realizar o cálculo manual do relatório de capacidade de virtualização uma vez por trimestre para o software IBM usando a interface de linha de comando (CLI) (ver link) para determinar a utilização dos núcleos. Para o Google Cloud, os comandos CLI pcloud devem ser usados. Tal utilização dos núcleos deve estar em conformidade com a política BYOSL para nuvem pública elegível.

Os valores de PVU por núcleo são determinados com base no sistema de energia em uso, conforme descrito na tabela de PVU por núcleo (seção 1 de 2 - RISC e System z) na página da Unidade de Valor do Processador .