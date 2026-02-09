Em 1º de agosto de 2024, a IBM publicou os termos revisados do International Passport Advantage Agreement (IPAA12) e do International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).
Os termos revisados entram em vigor automaticamente em:
Ofertas de suporte
Termos de verificação de licença
Termos do IBM Base Agreement
Clareza e consistência
Acesse os Termos da IBM para ver ou baixar as revisões mais recentes dos contratos:
Enquanto estiver lá, inscreva-se para receber notificações diretas de documentos de futuras revisões nos Termos da IBM.
Veja a seguir para obter mais informações: