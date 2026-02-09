Passport Advantage/Passport Advantage Express 12 revisados

O Passport Advantage (PA) e o Passport Advantage Express (PAE) são programas abrangentes da IBM por meio dos quais os clientes podem solicitar produtos elegíveis (EPs)

    Visão geral

    Em 1º de agosto de 2024, a IBM publicou os termos revisados do International Passport Advantage Agreement (IPAA12) e do International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).

    Os termos revisados entram em vigor automaticamente em:

    • 1 de agosto de 2024 para:
      • novas transações do IPAEA a partir dessa data ou após essa data.
      • novas transações sob uma nova inscrição IPAA a partir dessa data ou após essa data.
    • 1º de novembro de 2024 para novas transações, direito contínuo de usar software e serviço de nuvem, a partir desta data ou após esta data, para sites registrados sob a IPAA em 1º de agosto de 2024.
    • O fim do período do contrato atual para transações concluídas sob um Enterprise License Agreement (ELA) existente ou contrato semelhante de vários anos, momento em que essa nova revisão entrará em vigor. 

    Resumo das mudanças e aprimoramentos

    Ofertas de suporte

    • Consolida todos os termos relacionados ao suporte, inclusive os termos de suporte opcional (Extended, Sustained, Advanced) em uma única seção com uma descrição de serviços de ofertas de suporte opcional que substitui os anexos anteriores.

    Termos de verificação de licença

    • Esclarece o local do formato do relatório e o momento de tal relatório.

    Termos do IBM Base Agreement

    • Incorpora os termos simplificados que a IBM lançou em todos os contratos básicos para alinhamento com alterações recentes nas leis globais que regem processamento de dados, privacidade e retenção de impostos.
    • Esclarece os termos específicos do país para alinhá-los às leis do país.

    Clareza e consistência

    • As atualizações e a formatação em todos os contratos fornecem clareza e consistência adicionais com outros contratos da IBM.

    Recursos adicionais

    Acesse os Termos da IBM para ver ou baixar as revisões mais recentes dos contratos:

    Enquanto estiver lá, inscreva-se para receber notificações diretas de documentos de futuras revisões nos Termos da IBM.

    • No painel de navegação à esquerda, expanda a categoria "Standard Agreements" e, em seguida, expanda a categoria para "Passport Advantage Agreements".
    • Selecione a caixa "Contratos e Anexos" para exibir os documentos disponíveis.
    • Clique nos três pontos (...) no canto superior direito dos blocos individuais dos documentos e selecione "Notificação" para receber notificações por e-mail de mudanças quando o(s) documento(s) for(em) atualizado(s).

