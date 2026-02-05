Perguntas frequentes sobre licenciamento de unidade de valor do processador (PVU) da IBM

1. O que é uma unidade de valor do processador (PVU)?

Uma unidade de valor do processador (PVU) é uma unidade de medida usada para diferenciar o licenciamento de middleware com base na tecnologia de processadores distribuídos (definida na tabela de PVU por fornecedor do processador, marca, tipo e número do modelo do processador).

A IBM continua definindo um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como cada núcleo de processador em um chip. Cada programa de software tem um preço específico por PVU. A IBM introduziu as PVUs em 2006 para refletir melhor o valor relativo que um cliente pode obter ao executar uma carga de trabalho em qualquer tecnologia específica de processador.

2. As unidades de valor do processador (PVU) são transferíveis entre servidores?

Sim, as unidades de valor do processador (PVU) do mesmo programa são totalmente transferíveis entre servidores dentro da empresa. Ao transferir para um servidor com núcleos de processador com um requisito de PVU por núcleo diferente, podem ser necessárias mais ou menos licenças de PVU. Se forem necessárias licenças adicionais de PVU, o cliente deverá adquirir licenças adicionais de PVU para a implementação, a fim de garantir a conformidade.

3. Qual é a estrutura do número de peça para programas que utilizam a métrica PVU?

A estrutura de números de referência do Passport Advantage da licença mais 12 meses de Software Subscription & Support (S&S), renovação de S&S, restabelecimento de S&S e licenças de troca (quando oferecidas) é consistente em todas as ofertas dos programas PVU e Passport Advantage.

4. Por que alguns números de peça estão disponíveis apenas em quantidades mínimas de pedido de 10 PVUs?

Os preços de alguns programas de unidade de valor do processador (PVU) são tão baixos que, ao usar apenas um, resultariam em preços inferiores a um dólar americano. Esses produtos também costumam ser adquiridos em grandes quantidades. Por isso, foi criado um mínimo de 10 unidades de valor do processador para facilitar o pedido, o faturamento e a administração.

5. O que determina os direitos de PVU exigidos para uma licença de software?

Os direitos de PVU exigidos para a licença de software de middleware são determinados pela multiplicação de (A) a classificação de PVU por núcleo e (B) o número total de núcleos de processador do servidor no qual o middleware está instalado. Por exemplo: 2 núcleos × 70 PVU por núcleo = 140 PVU.

(A) Classificação de PVU por núcleo

A métrica de PVU da IBM é usada para diferenciar a tecnologia de processador na qual o middleware está instalado. Uma classificação de PVU por núcleo de processador é atribuída a cada tecnologia de processador, conforme representado na tabela de PVU da IBM para servidores (para desktops, notebooks e workstations, consulte a seção correspondente nesta seção de perguntas e respostas).

Uma tecnologia de processador e a respectiva classificação de PVU por núcleo são caracterizadas por cinco atributos:

Fornecedor do processador: AMD, HP, Fujitsu, IBM, Intel ou Oracle etc. Marca do processador: Itanium, Opteron, POWER6, Xeon etc. Tipo de processador: núcleo único, dual-core (dois núcleos por soquete), quad-core etc. Soquete do processador: número máximo de soquetes possíveis no servidor. Número do modelo do processador: em alguns casos, como para chips Intel Xeon, o número do modelo do processador é obrigatório, conforme indicado na tabela de PVU.

(B) Número total de núcleos de processador

O número total de núcleos de processador é determinado pela multiplicação de todos os chips de processador (ou soquetes) no servidor pelo número de núcleos de processador de cada chip (ou soquete).

Por exemplo, um servidor com dois soquetes com chips de processador Intel Xeon quad-core (ou seja, quatro núcleos de processador por chip) tem um total de oito núcleos (dois chips multiplicados por quatro núcleos por chip). Os requisitos de PVU para esse servidor são de 560 PVU: 70 PVU por núcleo multiplicados por 8 núcleos de processador.

6. A IBM continua definindo um “processador” como o “núcleo” do processador?

Sim. A IBM sempre definiu e continua definindo um processador como o núcleo do processador. Os clientes são obrigados a adquirir licenças de software para todos os núcleos de processador ativados e disponíveis para uso no servidor. Com o licenciamento por unidade de valor do processador (PVU), os clientes adquirem licenças de PVU com base no número e no tipo de núcleos de processador.

Muitas vezes, o termo “núcleo de processador” é referido simplesmente como núcleo.

7. Com que frequência a tabela de PVU é atualizada?

A tabela de PVU é atualizada periodicamente à medida que novas tecnologias de processador se tornam disponíveis. A data na parte inferior da tabela indica o dia em que ela foi publicada.

8. Quais ferramentas posso usar para ajudar a determinar os direitos de PVU exigidos?

Se você já conhece o modelo do processador, pode consultar as tabelas de PVU. As tabelas de PVU são a fonte oficial dos requisitos de PVU por núcleo para servidores.

A ferramenta de cálculo de unidade de valor do processador (PVU) ajudará você a calcular o número correto de PVUs após fazer uma série de perguntas.

9. O que determina a classificação de PVU por núcleo exigida para notebooks, desktops e workstations (requisito por núcleo)?

Para notebooks, desktops e workstations com processadores AMD ou Intel x86, o requisito de PVU por núcleo é de 100 PVU por núcleo para todas as tecnologias de processador de núcleo único e de 50 PVU por núcleo para todas as tecnologias de processador multinúcleo (por exemplo, Core 2 Duo), exceto para as tecnologias de processador multinúcleo Intel Core i3, i5 e i7, que são de 70 PVU por núcleo.

10. Por que a IBM utiliza unidades de valor do processador (PVU)?

No ambiente atual, em que diferentes tecnologias de núcleos de processador podem apresentar características de desempenho de carga de trabalho significativamente diferentes, tornou-se importante para a IBM e outros fornecedores de middleware refletir essas diferenças de desempenho no licenciamento de software. Por exemplo, um cliente precisaria de mais núcleos de processador relativamente mais lentos para executar uma determinada carga de trabalho do que precisaria ao usar núcleos de processador mais rápidos. O preço pago pelo cliente deve representar de forma justa o valor potencial que ele pode obter desses sistemas, valor esse que decorre da quantidade de trabalho que o processador é capaz de executar.

A estrutura de unidade de valor do processador (PVU) da IBM permite relativa simplicidade no licenciamento de software em resposta à rápida evolução das tecnologias de hardware. As duas principais mudanças tecnológicas que impulsionaram o licenciamento por PVU foram a ampla adoção da tecnologia de chips multinúcleo (múltiplos núcleos de processador em um único chip de silício) e a evolução e adoção cada vez mais disseminada das tecnologias de virtualização. A estrutura de PVU da IBM fornece uma base para o licenciamento de middleware que pode se adaptar mais facilmente a esses avanços. Além disso, o licenciamento por PVU oferece aos clientes maior flexibilidade e granularidade de licenciamento e reduz o impacto do licenciamento de software nas decisões de projeto de sistemas.

11. Como a IBM atribui requisitos de PVU por núcleo para novas tecnologias?

À medida que a IBM incorpora novas tecnologias de processador à estrutura de unidade de valor do processador, o principal objetivo é continuar oferecendo melhorias de desempenho em relação ao preço do software. Ao atribuir os requisitos de PVU por núcleo, o desempenho relativo do processador é avaliado usando diversos benchmarks padrão do setor. Esses benchmarks podem incluir tanto benchmarks de processamento de transações (por exemplo, TPC-C) quanto benchmarks baseados em processador (por exemplo, SPECint e SPECjbb). As condições de mercado e o desejo de manter uma estrutura relativamente simples também são fatores que influenciam a atribuição de unidades de valor do processador.

12. Existem ferramentas de gerenciamento de licenças disponíveis para ajudar os clientes a determinar os direitos de software?

Os clientes podem usar o IBM License Metric Tool (ILMT), que é sem custo, para acompanhar seus direitos de programas da IBM. Além disso, mediante pagamento, os clientes podem substituir pelo IBM BigFix Inventory, que inclui o Tivoli Asset Discovery for Distributed como programa de suporte e oferece funcionalidades adicionais.

13. É obrigatória a utilização de uma ferramenta de conformidade como o IBM License Metric Tool (ILMT)?

O uso do IBM License Metric Tool (ILMT) é obrigatório apenas para licenciamento por subcapacidade. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre subcapacidade.

14. Sempre preciso licenciar a capacidade total do servidor?

Não. Você pode se beneficiar do licenciamento por subcapacidade, desde que atenda aos requisitos. Para mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre subcapacidade.

15. Você poderia fornecer uma matriz de exemplo de possíveis requisitos de PVU para POWER?

Modelo do processador Soquetes máximos Núcleos por soquete PVUs por núcleo Total de PVUs POWER S822 2 8 x 70 =1120 POWER E850 4 8 x 100 =3200 POWER 880 8 8 x 120 =7680

16. Por que o número de soquetes no servidor é relevante para o preço que recebo?

A escalabilidade do servidor oferece aos clientes a capacidade de alcançar níveis mais altos de utilização de software. A escalabilidade do servidor pode ser medida pelo número máximo de soquetes no servidor. Consequentemente, um maior valor de software pode ser obtido com maior escalabilidade, conforme medida pelo número máximo de soquetes no servidor.

17. Qual é a diferença entre POWER7 e POWER7 TurboCore?

O modo TurboCore está disponível apenas nos modelos de servidores Power. O modo TurboCore permite que o servidor “altere” do modo de operação normal, com 8 núcleos ativos, para 4 núcleos ativos. Essa alteração só pode ocorrer após um IPL. No modo TurboCore, os 4 núcleos ativos alcançam maior desempenho porque esses núcleos podem utilizar o cache adicional disponibilizado pelos 4 núcleos inativos.

Observe que os núcleos inativos não executam nenhuma carga de trabalho de software, portanto, você não precisa adquirir direitos de licença para eles. Caso o cliente volte ao modo de operação normal, precisará de licenças para todos os oito núcleos.

18. Qual é a diferença entre um núcleo, chip e soquete?

Cada núcleo representa uma unidade funcional dentro de um dispositivo de computação que interpreta e executa instruções de software. Esses núcleos são conectados ao chip. O chip é então conectado a um soquete que monta o chip na placa-mãe. Muitas vezes, os termos chip e soquete são usados de forma intercambiável.

19. Você poderia fornecer um exemplo de matriz de possíveis requisitos de PVU para a tecnologia de processadores Intel?

Máximo de soquetes Núcleos por soquete PVUs por núcleo Total de PVUs 2 x8 x 70 =1120 4 x8 x 100 =3200 8 x8 x 120 =7680

20. Por que a escalabilidade do servidor é relevante para o preço que recebo?

A escalabilidade do servidor pode ser medida pelo número máximo de soquetes no servidor. A escalabilidade do servidor com o uso da tecnologia de virtualização oferece aos clientes a capacidade de alcançar níveis mais altos de consolidação de carga de trabalho de software e utilização de seus ativos de middleware de software. Consequentemente, um maior valor de software pode ser obtido com maior escalabilidade, conforme medida pelo número máximo de soquetes no servidor.

21. Os PVUs por núcleo mudam quando eu conecto soquetes em servidores diferentes juntos?

Se os soquetes de dois ou mais servidores forem conectados para formar um servidor de multiprocessamento simétrico (SMP), o número máximo de soquetes por servidor aumentará (para obter mais informações sobre SMP, consulte Multiprocessamento simétrico.

Por exemplo, quando soquetes em um servidor de dois soquetes com seis núcleos por soquete são conectados a soquetes em outro servidor de dois soquetes com seis núcleos por soquete, isso se torna um servidor SMP com no máximo quatro soquetes por servidor e 24 núcleos, e requer 2400 PVUs (100 por núcleo x 24 núcleos).

22. A IBM continua definindo "processador" como o núcleo do processador?

Sim. Como em todos os anúncios anteriores, a IBM ainda define que processador é o núcleo do processador. Os clientes são obrigados a adquirir licenças de software para todos os núcleos de processador ativados e disponíveis para uso no servidor. Com o licenciamento do Processor Value Unit (PVU), os clientes são obrigados a adquirir licenças de PVU com base no número e no tipo de núcleos do processador.

23. Qual é a diferença entre um modelo de servidor e um número de modelo de processador?

O modelo do servidor está associado a todo o conjunto de hardware que contém, no mínimo, um soquete/chip com núcleo(s) de processador, memória, barramento e fonte de alimentação; enquanto o modelo do processador é um componente subconjunto desse conjunto, composto por soquete/chip com núcleo(s) de processador.