Redimensionamento das VMs O Turbonomic ajusta as alocações de recursos sob demanda de forma dinâmica para garantir que as cargas de trabalho do VMware VSphere estejam sempre funcionando com o desempenho ideal. Utilizando o Turbonomic como ferramenta de otimização do VMware, você pode dimensionar a CPU e a memória dos seus aplicativos para atender à demanda observada em tempo real.