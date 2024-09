Tudo começa com a definição de uma cultura que apoia o crescimento rápido e a melhoria contínua. "Nós nos vemos como uma startup em fase inicial dentro da IBM®", explica Jason Erickson, gerente sênior do setor de tecnologia, automação, na IBM."

O IBM Technology Zone (TechZone) é o único destino para todas as equipes de entrada no mercado da IBM e para o ecossistema IBM Business Partner provisionarem e personalizarem ambientes de demonstração ao vivo. Com apenas alguns cliques, alguém pode acessar uma diversas infraestruturas e soluções de software.

"Um vendedor técnico fará login na TechZone para ativar uma instância de um produto (por exemplo, o IBM Cloud Pak for Data) em execução na nuvem pública e, ao mesmo tempo, um parceiro de negócios fará login para ativar uma instância de outro produto (por exemplo, o IBM Cloud Pak for Business Automation) em execução no local. Multiplique isso por 500. Isso é o que acontece na TechZone todos os dias”, explica Erickson. Esses ambientes de demonstração permitem que os usuários tenham uma experiência direta com um novo produto e entendam melhor como ele pode ser implementado no próprio ambiente e ter um impacto nos negócios. Por serem destinados à educação e à exploração, esses ambientes são efêmeros. Eles duram de uma questão de horas a alguns dias.

"Nos últimos anos, expandimos drasticamente nossas operações e adquirimos novos usuários através da IBM e em nosso ecossistema de parceiros de negócios", observa Erickson. "Isso exigiu que construíssemos de forma rápida e segura uma infraestrutura para suportar estes ambientes." É por isso que a TechZone recorreu à IBM Turbonomic®.