Atualmente, a equipe depende da automação baseada em IA do Turbonomic para executar 45.000 ações por mês. "Quando você olha para a complexidade do nosso ambiente e o impacto que o Turbonomic teve, você não pode contar o tempo que economizamos implementando ações de recursos automatizados do Turbonomic porque não poderíamos executar esse volume de ações sem a automação do Turbonomic", explica Lyteson. Dito isso, eles obtiveram uma redução de 3,8 TB nos limites cumulativos de memória e uma redução de 64% nas solicitações de CPU. Essas eficiências têm um impacto financeiro significativo nos negócios. Elas ajudam a minimizar o custo do trabalho da equipe, eliminando o tempo gasto na correção manual e liberando a equipe para se concentrar na inovação. Elas também ajudam a equipe a prolongar a vida útil de sua infraestrutura existente e evitar investimentos desnecessários em novos equipamentos, além de otimizar ainda mais as propriedades do Red Hat OpenShift em execução no IBM Cloud®.

À medida que olha para o futuro, a equipe planeja expandir sua adoção do Turbonomic para dar suporte ao planejamento e monitoramento de infraestrutura como serviço (IaaS), bem como ao planejamento de otimização de recursos de cluster. Ela também habilitará o Turbonomic para aplicações de missão crítica em produção. "Estou muito feliz com os resultados que estamos alcançando graças ao Turbonomic até agora, e estou muito animado para ver onde mais podemos ir com essa plataforma", diz DeJana.