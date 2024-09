Além disso, a IBM Turbonomic ajudou a equipe do Rabobank a dividir os silos entre seus proprietários de aplicativos e a equipe de operações de infraestrutura e habilitar DevOps. Eles foram capazes de preencher essa lacuna porque, com a Turbonomic, eles tiveram um novo nível de percepção sobre seu ambiente e o impacto de suas decisões de recursos. Como a Turbonomic se integra ao Dynatrace, o Rabobank tinha evidências claras de que estava melhorando o tempo de resposta do aplicativo quando escolheu automatizar totalmente as decisões de vMotion e Live Migration.

A equipe também usa os recursos de redimensionamento da Turbonomic de forma mais manual durante as janelas de mudança aprovadas. Além disso, eles conseguiram acompanhar as mudanças de comportamento do aplicativo após eventos, como patches mensais ou ciclos de lançamento. Isso permitiu que a equipe de operações de infraestrutura conquistasse a confiança dos proprietários dos aplicativos. Eles tinham muitos dados demonstrando que aumentar a eficiência e reduzir os custos não comprometeriam o desempenho do aplicativo. Em vez disso, contribuiu para um ambiente geral com melhor desempenho, conforme evidenciado pelos melhores tempos de resposta dos aplicativos, e liberou a equipe para se concentrar na inovação.

À medida que avança, o Rabobank permanece comprometido com sua missão de proporcionar uma experiência excepcional ao usuário final enquanto continua inovando. A integração com ferramentas como o IBM WebSphere® Application Server fornecerá mais insights para identificar e resolver gargalos e maximizar a experiência do cliente e o valor comercial. A equipe está buscando permitir que uma máquina virtual cresça ou diminua de acordo com os recursos necessários. Ao gerenciar mais de 20.000 VMs em um ambiente dinâmico e exigente, a equipe se acostumou a deixar a Turbonomic assumir a pressão.