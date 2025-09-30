Otimização inteligente e automática de data center

A automação contínua garante desempenho e eficiência em ambientes de data center híbridos e virtualizados

23 de setembro de 2025

Otimize o VMware, Red Hat® OpenShift® e vá além com o Turbonomic

 

Veja como analisar a demanda de forma contínua e em tempo real, maximizar o uso dos recursos e otimizar a carga de trabalho entre VMs, contêineres e infraestrutura local.

Otimize as cargas de trabalho virtuais em seu data center

O IBM Turbonomic traz automação confiável e visibilidade full stack para o seu data center. Com a análise contínua da demanda em tempo real, ele garante os recursos necessários para que a aplicação tenha um desempenho confiável. Você pode reduzir o desperdício, melhorar a eficiência, a economia de custos e operar com confiança em ambientes híbridos e virtualizados.
Benefícios
Garanta o desempenho dos aplicativos em escala

Alinhe os recursos à demanda em tempo real para que a aplicação seja executada de maneira confiável em todas as cargas de trabalho e clusters em seu data center.
Aumente a eficiência do data center

Automatize o posicionamento e a escala da carga de trabalho para reduzir o trabalho manual, além de manter a eficiência em ambientes complexos.
Planeje a capacidade do data center

Execute cenários para testar o crescimento da carga de trabalho, atualização de hardware ou planos de migração e orientar a modernização com confiança.
Prolongue o ciclo de vida da infraestrutura

Otimize o uso do host e do cluster para atrasar os ciclos de atualização de hardware e viabilizar as iniciativas de modernização híbrida.
Reduza o desperdício do data center

Otimize o dimensionamento das cargas de trabalho para recuperar a capacidade não utilizada, reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência de recursos em seu data center.
Garanta a governança e a conformidade

Aplique ações de otimização por meio de fluxos de trabalho de ITSM para que estejam alinhadas às políticas de governança e gestão de mudanças.

Oferta exclusiva: DigiTEL

Acelere seu retorno sobre o investimento

Com suporte abrangente do IBM Technology Expert Labs, libere todo o potencial do Turbonomic com preços exclusivos para os serviços. 

Com a DigiTEL, você recebe o seguinte:

  • Sessões práticas para acelerar a transformação digital com o Turbonomic.
  • Trabalhe com os especialistas para configurar, executar e instalar.
  • Um caminho claro para melhorar o desempenho e otimizar custos.
  • Tudo isso a preços inéditos!

Otimize o que você já tem

Captura de tela do dashboard principal do Turbonomic Optimize Cloud Compute
Otimização de recursos em tempo real

Integrando-se a hipervisores e plataformas de contêiner, o Turbonomic automatiza o posicionamento da VM, a evacuação de host e o provisionamento de recursos para contêineres em tempo real. Esse método reduz a intervenção manual e garante que as cargas de trabalho sejam executadas com eficiência em todos os clusters.
Captura de tela do dashboard do Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Center
Posicionamento e escala automatizados

O Turbonomic determina o primeiro posicionamento ideal das novas cargas de trabalho, atribuindo-as ao host, armazenamento de dados ou cluster correto com base na demanda e na política. Em seguida, ele analisa de maneira contínua as métricas de desempenho em tempo real para aumentar ou reduzir automaticamente a carga de trabalho. Essa capacidade garante que a aplicação sempre tenha os recursos certos para atender aos seus SLAs, além de impedir o provisionamento excessivo e maximizar a eficiência em seu data center.
Captura de tela do dashboard do Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
Planejamento e previsão de capacidade

Com dados históricos de uso e modelagem de cenários, o Turbonomic simula crescimento da carga de trabalho, atualização de hardware e migração. As equipes de TI podem executar planos hipotéticos para avaliar o impacto no desempenho e orientar a modernização do data center.
Captura de tela do dashboard do Turbonomic Optimize Kubernetes
Otimização multiplataforma

O Turbonomic conecta-se a VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes e OpenShift. Unificando a otimização entre hipervisores e contêineres, ele garante o desempenho uniforme em ambientes de data center heterogêneos.
Captura de tela do dashboard do Turbonomic Optimize Nuvem Compute
Integração de conformidade baseada em políticas

As ações de otimização podem ser integradas aos pipelines dos fluxos de trabalho e gestão de mudanças de ITSM. O Turbonomic aplica business rules, além de automatizar a execução, garantindo o alinhamento da eficiência do data center aos requisitos de governança.
Histórias de sucesso de clientes USD 260 mil

economizados em gastos com nuvem em 12 meses e realização de 5,8 mil ações automatizadas de recursos em 90 dias. Aprenda como a Natura melhorou a eficiência e o desempenho com a automação.

 Leia a matéria sobre a Natura 228 GB

de memória recuperada em apenas um mês, garantindo ainda o desempenho de 1.000 VMs. Descubra como a BBC Studios implementou a automação para gerenciar sua TI.

 Leia a matéria sobre a BBC Studios 30%

de redução no custo de licenciamento do VMware e decisões 70% mais rápidas sobre a alocação de recursos. Leia como a APIS IT maximizou o desempenho dos serviços críticos do governo. 

 Leia a história da APIS IT 175 mil

de ações automatizadas de alocação de recursos e uma economia de USD 619 mil. Explore como a IBM TechZone forneceu stacks de tecnologia personalizados para usuários globais.

 Leia a matéria sobre a IBM TechZone 2000

ações de redimensionamento executadas ao longo de 12 meses, com 650 horas de trabalho liberadas em um ano. Saiba como a J.B. Hunt garante o desempenho dos aplicativos em nuvem híbrida com o IBM Turbonomic. 

 Leia a matéria sobre a J.B. Hunt 10%

Crescimento de VMs sem hardware adicional e possibilidade de decisões automatizadas de recursos. Explore como o Metzler garante o desempenho das aplicações e preserva os SLAs do clientes.

 Leia a matéria sobre o Metzler

Recursos

Estratégia para VMware

Reduza as necessidades de hardware e licenciamento do VMware, além de evitar 75% de custos com atualização no primeiro ano.
ROI de 247% em três anos

Esse relatório indica uma economia de 35% na nuvem, 75% menos chamados referentes ao desempenho e um ROI de 247% em três anos.
Uma visão geral do Turbonomic

O Turbonomic automatiza as operações do data center, otimiza os gastos com a nuvem e aumenta a eficiência do Kubernetes.
Avaliações de produtos da G2

O Turbonomic recebeu os selos do G2 por ROI, liderança de mercado e adoção do usuário. Veja as pontuações de usuários reais nos relatórios de inverno do G2.
Gerenciamento de recursos de TI

O gerenciamento automatizado de recursos de aplicações pode promover uma otimização de custos de nuvem mais inteligente.

O IBM Turbonomic foi tema do "Inside the Blueprint", na Bloomberg e na FOX Business.
Atenda aos SLOs das aplicações

O Turbonomic ajuda os engenheiros de plataforma e DevOps a otimizar a velocidade de lançamento no mercado e o desempenho das aplicações.
Avaliações na TrustRadius

Leia o que os clientes satisfeitos do IBM Turbonomic estão dizendo na TrustRadius.
Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. O Turbonomic permite a otimização entre vários hipervisores, como VMware, Nutanix e Microsoft Hyper-V, plataformas de contêiner como OpenShift Virtualization e Kubernetes, e as principais nuvens públicas, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Essa capacidade garante o desempenho uniforme da aplicação e do uso eficiente de recursos em ambientes híbridos multinuvem e diversos ambientes de data center.

Saiba mais sobre otimização de Kubernetes Saiba mais sobre otimização de nuvem

Sim. O Turbonomic integra-se com ferramentas de monitoramento, orquestração e ITSM, como ServiceNow, vCenter, Kubernetes e nuvens públicas. Funciona por meio de interfaces padrão, incluindo APIs REST, Webhooks e scripts, e oferece compatibilidade nativa com Kubernetes. Essas integrações melhoram a visibilidade e permitem ações automáticas alinhadas aos seus atuais fluxos de trabalho.

Visualizar todas as integrações

Com a adequação contínua das cargas de trabalho e eliminação de recursos não utilizados, a otimização do data center reduz o provisionamento excessivo ou deficiente. Essa abordagem reduz os custos operacionais e de energia, além de adiar gastos desnecessários com infraestrutura.

O Turbonomic analisa constantemente a demanda da carga de trabalho e automatiza ações como escala, posicionamento e adequação para garantir desempenho e eficiência confiáveis em todo o data center. Diferente das ferramentas tradicionais que só enviam alertas quando surgem problemas, o Turbonomic gera também recomendações práticas que os usuários podem executar de forma manual ou automática.

As organizações que utilizam o Turbonomic reduziram o desperdício de recursos e os custos de licenciamento em até 30% e garantiram o desempenho da aplicação. Empresas de todos os setores utilizam o Turbonomic para atrasar os ciclos de atualização de infraestrutura, reduzir custos de nuvem e aumentar a confiabilidade do serviço.

Veja todos os estudos de caso Saiba mais sobre o Turbonomic

Dê o próximo passo

