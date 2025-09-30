A automação contínua garante desempenho e eficiência em ambientes de data center híbridos e virtualizados
O IBM Turbonomic traz automação confiável e visibilidade full stack para o seu data center. Com a análise contínua da demanda em tempo real, ele garante os recursos necessários para que a aplicação tenha um desempenho confiável. Você pode reduzir o desperdício, melhorar a eficiência, a economia de custos e operar com confiança em ambientes híbridos e virtualizados.
Alinhe os recursos à demanda em tempo real para que a aplicação seja executada de maneira confiável em todas as cargas de trabalho e clusters em seu data center.
Automatize o posicionamento e a escala da carga de trabalho para reduzir o trabalho manual, além de manter a eficiência em ambientes complexos.
Execute cenários para testar o crescimento da carga de trabalho, atualização de hardware ou planos de migração e orientar a modernização com confiança.
Otimize o uso do host e do cluster para atrasar os ciclos de atualização de hardware e viabilizar as iniciativas de modernização híbrida.
Otimize o dimensionamento das cargas de trabalho para recuperar a capacidade não utilizada, reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência de recursos em seu data center.
Aplique ações de otimização por meio de fluxos de trabalho de ITSM para que estejam alinhadas às políticas de governança e gestão de mudanças.
Com suporte abrangente do IBM Technology Expert Labs, libere todo o potencial do Turbonomic com preços exclusivos para os serviços.
economizados em gastos com nuvem em 12 meses e realização de 5,8 mil ações automatizadas de recursos em 90 dias. Aprenda como a Natura melhorou a eficiência e o desempenho com a automação.
de memória recuperada em apenas um mês, garantindo ainda o desempenho de 1.000 VMs. Descubra como a BBC Studios implementou a automação para gerenciar sua TI.
de redução no custo de licenciamento do VMware e decisões 70% mais rápidas sobre a alocação de recursos. Leia como a APIS IT maximizou o desempenho dos serviços críticos do governo.
de ações automatizadas de alocação de recursos e uma economia de USD 619 mil. Explore como a IBM TechZone forneceu stacks de tecnologia personalizados para usuários globais.
ações de redimensionamento executadas ao longo de 12 meses, com 650 horas de trabalho liberadas em um ano. Saiba como a J.B. Hunt garante o desempenho dos aplicativos em nuvem híbrida com o IBM Turbonomic.
Crescimento de VMs sem hardware adicional e possibilidade de decisões automatizadas de recursos. Explore como o Metzler garante o desempenho das aplicações e preserva os SLAs do clientes.
Reduza as necessidades de hardware e licenciamento do VMware, além de evitar 75% de custos com atualização no primeiro ano.
Esse relatório indica uma economia de 35% na nuvem, 75% menos chamados referentes ao desempenho e um ROI de 247% em três anos.
O Turbonomic automatiza as operações do data center, otimiza os gastos com a nuvem e aumenta a eficiência do Kubernetes.
O Turbonomic recebeu os selos do G2 por ROI, liderança de mercado e adoção do usuário. Veja as pontuações de usuários reais nos relatórios de inverno do G2.
O gerenciamento automatizado de recursos de aplicações pode promover uma otimização de custos de nuvem mais inteligente.
O IBM Turbonomic foi tema do "Inside the Blueprint", na Bloomberg e na FOX Business.
O Turbonomic ajuda os engenheiros de plataforma e DevOps a otimizar a velocidade de lançamento no mercado e o desempenho das aplicações.
Leia o que os clientes satisfeitos do IBM Turbonomic estão dizendo na TrustRadius.
Sim. O Turbonomic permite a otimização entre vários hipervisores, como VMware, Nutanix e Microsoft Hyper-V, plataformas de contêiner como OpenShift Virtualization e Kubernetes, e as principais nuvens públicas, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Essa capacidade garante o desempenho uniforme da aplicação e do uso eficiente de recursos em ambientes híbridos multinuvem e diversos ambientes de data center.
Sim. O Turbonomic integra-se com ferramentas de monitoramento, orquestração e ITSM, como ServiceNow, vCenter, Kubernetes e nuvens públicas. Funciona por meio de interfaces padrão, incluindo APIs REST, Webhooks e scripts, e oferece compatibilidade nativa com Kubernetes. Essas integrações melhoram a visibilidade e permitem ações automáticas alinhadas aos seus atuais fluxos de trabalho.
Com a adequação contínua das cargas de trabalho e eliminação de recursos não utilizados, a otimização do data center reduz o provisionamento excessivo ou deficiente. Essa abordagem reduz os custos operacionais e de energia, além de adiar gastos desnecessários com infraestrutura.
O Turbonomic analisa constantemente a demanda da carga de trabalho e automatiza ações como escala, posicionamento e adequação para garantir desempenho e eficiência confiáveis em todo o data center. Diferente das ferramentas tradicionais que só enviam alertas quando surgem problemas, o Turbonomic gera também recomendações práticas que os usuários podem executar de forma manual ou automática.
As organizações que utilizam o Turbonomic reduziram o desperdício de recursos e os custos de licenciamento em até 30% e garantiram o desempenho da aplicação. Empresas de todos os setores utilizam o Turbonomic para atrasar os ciclos de atualização de infraestrutura, reduzir custos de nuvem e aumentar a confiabilidade do serviço.
