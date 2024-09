A ênfase no conteúdo das respostas, disponível para uso imediato, continua a ser um grande foco do QRadar SOAR. Os conteúdos de playbooks criados previamente agilizam o desenvolvimento da automação e reduzem o tempo de formulação. Para auxiliar nesse processo, as aplicações QRadar SOAR do IBM App Exchange (integrações existentes e novas) estão sendo aprimoradas com exemplos de playbooks dentro da própria integração do SOAR. Atualmente, você pode filtrar por "tipo de conteúdo" no IBM App Exchange e selecionar "Playbooks" para ver mais de 60 integrações de SOAR equipadas com playbooks. Após a configuração da integração com SOAR no sistema, os playbooks associados são automaticamente adicionados à biblioteca de playbooks.