O ambiente regulatório está evoluindo em ritmo acelerado. Desde a introdução da Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, em 2018, as políticas e regulamentações de segurança novas e alteradas continuam aumentando, criando desafios para as organizações que tentam se manter atualizadas. Regulamentações como a Lei de Proteção ao Consumidor da Califórnia (CCPA) e as regulamentações de relatórios da SEC têm implicações abrangentes em todo o mundo, sobre as quais muitas organizações precisam estar informadas e permanecer em conformidade.

O IBM® QRadar SOAR Breach Response foi criado para simplificar a conformidade com as leis de notificação de violações de dados após a ocorrência de um incidente de segurança. Ele permite que seus analistas de SOC tomem as medidas certas e colaborem com os membros certos da equipe para responder a violações de segurança que envolvam informações confidenciais, dados pessoais, informações de identificação pessoal (PII) e outros tipos de dados. Com a integração do SOAR e relatórios de violação de dados, o Breach Response oferece às organizações suporte para mais de 200 regulamentações de privacidade em todo o mundo, permitindo que as equipes de segurança da informação integrem as tarefas de relatórios de privacidade em seus playbooks gerais de resposta a incidentes.