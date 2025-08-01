Registro e operações de ativos com o Maximo

Automatize e unifique registros de ativos e histórico de trabalho para reduzir o downtime e maximizar a eficiência.

Agende uma demonstração em tempo real Faça o tour do produto

Resolva ineficiências com uma gestão de ativos mais inteligente

Downtime não planejado, riscos de conformidade e dados fragmentados geram atrasos dispendiosos. Os recursos do IBM Maximo para registro de ativos e atividades, aprimorados por ferramentas de IA generativa, ajudam as organizações a consolidar dados de ativos, simplificar a execução do trabalho e fornecer às equipes insights orientados por IA.

Use recomendações de códigos de falha de alta confiança, melhore a qualidade de dados e simplifique a execução da manutenção. Com melhor visibilidade sobre os ativos, seu histórico e trabalho contínuo, você pode otimizar estratégias de manutenção, aumentar o tempo de atividade e atender aos requisitos regulatórios com maior confiança.

 Resumo da solução

O que você pode fazer

Work Order Intelligence Automação do fluxo de trabalho Catalogue todos os seus ativos críticos Acompanhe recursos, habilidades e prestadores de serviços

Estudos de caso

Veja todos os estudos de caso
Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Downer Group
A Downer e a IBM estão usando manutenção preventiva inteligente para manter os passageiros dos sistemas ferroviários leves e pesados da Austrália em movimento com segurança, confiabilidade, conforto e sustentabilidade.
Homem com mala sentado perto da janela
IBM Global Real Estate (GRE)
A GRE está utilizando o Maximo para analisar dados de sensores de 188.000 ativos globalmente em uma iniciativa em direção à manutenção baseada em condições, acionada pelo tempo de funcionamento real, calor excessivo ou vibração.
Homem usando capacete e inspecionando máquinas na fábrica
Novate Solutions
A Novate observou uma melhoria de 30% na qualidade dos produtos ao usar o Maximo Monitor e entender como os ativos se comportam em tempo real.
Unidade da DP World
DP World
A DP World recebe insights em tempo real sobre o desempenho dos equipamentos, permitindo estratégias de manutenção proativa que reduzem o downtime e melhoram a eficácia geral dos equipamentos.
Dê o próximo passo

Comece com um tour do produto ou agende uma consulta com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite. 

 Faça o tour do produto