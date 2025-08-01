Registro e operações de ativos com o Maximo

Downtime não planejado, riscos de conformidade e dados fragmentados geram atrasos dispendiosos. Os recursos do IBM Maximo para registro de ativos e atividades, aprimorados por ferramentas de IA generativa, ajudam as organizações a consolidar dados de ativos, simplificar a execução do trabalho e fornecer às equipes insights orientados por IA.

Use recomendações de códigos de falha de alta confiança, melhore a qualidade de dados e simplifique a execução da manutenção. Com melhor visibilidade sobre os ativos, seu histórico e trabalho contínuo, você pode otimizar estratégias de manutenção, aumentar o tempo de atividade e atender aos requisitos regulatórios com maior confiança.