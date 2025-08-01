Registro e operações de ativos com o Maximo

Automatize e unifique registros de ativos e histórico de trabalho para reduzir o downtime e maximizar a eficiência.
Downtime não planejado, riscos de conformidade e dados fragmentados geram atrasos dispendiosos. Os recursos do IBM Maximo para registro de ativos e atividades, aprimorados por ferramentas de IA generativa, ajudam as organizações a consolidar dados de ativos, simplificar a execução do trabalho e fornecer às equipes insights orientados por IA.
Use recomendações de códigos de falha de alta confiança, melhore a qualidade de dados e simplifique a execução da manutenção. Com melhor visibilidade sobre os ativos, seu histórico e trabalho contínuo, você pode otimizar estratégias de manutenção, aumentar o tempo de atividade e atender aos requisitos regulatórios com maior confiança.
Manutenção mais inteligente começa com IA
O Maximo Work Order Intelligence, com a tecnologia do watsonx, ajuda você a enfrentar seus desafios de manutenção mais difíceis com confiança. Ao analisar dados históricos e tendências de ordens de serviço, ele fornece recomendações de código de falha de alta confiança, eliminando suposições e reduzindo o tempo gasto no diagnóstico de problemas. Veja na prática e descubra como alcançar a excelência em manutenção.
Simplifique as operações com automação inteligente
Os processos manuais atrasam as equipes e aumentam o risco de erros. As ferramentas de automação do Maximo, como fluxos de trabalho, mecanismos de escalonamento, tarefas agendadas e scripts de automação, ajudam a padronizar as operações e aplicar as melhores práticas em toda a sua organização. Desde o roteamento de aprovações de segurança até a orientação de técnicos por meio de solicitações de serviço, a automação reduz gargalos e libera tempo para trabalhos de alto valor. Com a IA integrada, o Maximo vai ainda mais longe, viabilizando tomadas de decisão mais inteligentes e rápidas que reduzem o retrabalho, melhoram a conformidade e aumentam a produtividade geral.
Tenha controle de localizações e relacionamentos de ativos
A manutenção eficaz começa com o conhecimento exato de quais ativos você tem, onde estão situados e como estão conectados. O Maximo permite catalogar digitalmente todos os ativos críticos, capturando atributos detalhados, especificações, medidores e perfis de risco em um sistema centralizado.
Essa visibilidade fundamental acelera a resolução de problemas, reforça a conformidade e permite um planejamento mais inteligente. Ao criar uma visão completa do seu cenário de ativos, você pode implementar uma manutenção preventiva direcionada, calibrações e inspeções que prolongam a vida útil dos ativos, minimizam o tempo de inatividade não planejado e melhoram o desempenho geral.
Obtenha os recursos certos para o lugar certo na hora certa
A manutenção pontual e eficiente depende de ter as pessoas, as peças e as ferramentas certas no local certo. O Maximo oferece um registro abrangente de recursos de mão de obra, incluindo perfis técnicos, conjuntos de habilidades, certificações e disponibilidade, sejam eles funcionários internos ou prestadores de serviços externos. Você também tem visibilidade em tempo real dos níveis de estoque, relacionamentos com fornecedores, prazos de entrega e ciclos de aquisição.
Comece com um tour do produto ou agende uma consulta com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite.