O IMS Database Solution Pack for z/OS ajuda a reduzir a complexidade operacional e reduz o impacto da reorganização dos bancos de dados nos recursos do sistema. É integrado ao IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS, para ajudar a manter o desempenho dos bancos de dados do IMS, e ao IBM Management Console for IMS and Db2, para proporcionar uma interface da web para tarefas de administradores de bancos de dados.