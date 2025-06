O IMS™ Index Builder for z/OS® minimiza o tempo decorrido de criação de índices na criação de um ou mais índices e maximiza a alta disponibilidade do banco de dados. Ele emite comandos do IMS internamente para colocar os bancos de dados do IMS offline e online pelo tempo mínimo necessário, de forma a garantir que não haja atualizações enquanto os índices do IMS estiverem sendo reconstruídos.