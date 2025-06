A entrega de software e serviços na velocidade que o mercado exige requer rápida iteração e experimentação por parte das equipes envolvidas. Elas devem implementar novas versões com frequência, orientadas por feedbacks e dados. As equipes de desenvolvimento mais bem-sucedidas otimizam a eficiência, adotando culturas e práticas modernas de engenharia de plataformas, adotando a automação e o gerenciamento do fluxo de valores e construindo cadeias de ferramentas com as melhores opções do mercado para otimizar sua produtividade.