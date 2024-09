Usando o IBM Dependency Based Build e o IBM DevOps Deploy, o Rabobank conseguiu acelerar a entrega de atualizações de aplicações e, ao mesmo tempo, garantir a promoção de um código de boa qualidade durante seu ciclo de vida de desenvolvimento. Suas implementações passaram de semanas para horas, com maior visibilidade para os desenvolvedores e para a equipe de operações de TI. Isso ajudou a liberar a equipe para agregar mais valor ao negócio.

Desafio Proporcionar aos desenvolvedores de aplicações e à equipe de operações de TI melhor visibilidade e acelerar a entrega, mantendo a estabilidade. A entrega de softwares e serviços na velocidade exigida pelo mercado requer que as equipes façam iterações e experimentos rapidamente.

Transformação O Rabobank acelera a implementação do código de sua aplicação usando o IBM DevOps Deploy, que se integra perfeitamente à nossa plataforma de trabalho comum, que é o Azure DevOps, usada tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pela equipe de operações. A solução é aberta e pode se integrar perfeitamente a muitas plataformas diferentes.

Resultados Testes de 10 a 15 vezes mais rápidos Para complementar nossa implementação acelerada, usamos o IBM DevOps Test Integrations e APIs juntamente com o uso do Data Stage para atualizar os dados de teste e automatizar nossos testes. Ao usar a combinação dessas ferramentas, conseguimos testes de 10 a 15 vezes mais rápidos. 60 testes de ponta a ponta por mês O Rabobank otimizou com sucesso a eficiência e liberou a equipe para agregar mais valor ao negócio, usando as melhores ferramentas da categoria para aumentar sua produtividade. De 2 lançamentos anuais para 40 lançamentos de entrada em operação por dia O Rabobank eliminou os silos das fases do ciclo de vida das aplicações, proporcionando às operações de TI maior visibilidade, colaboração e observabilidade dos ativos do fluxo, resultando em maior agilidade nos negócios por meio de mudanças mais rápidas na aplicação.

Agora, todos eles estão trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo mecanismo de controle de versão, focados em um resultado consistente. E acho que essa é uma das principais mensagens do DevOps… Isso certamente está tornando nosso negócio mais eficiente. Ralph Van Beek Arquiteto de DevOps Rabobank