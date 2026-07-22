Reaja e entregue soluções mais rapidamente, sem comprometer a qualidade
Uma plataforma aberta que unifica ferramentas e dados em todos os projetos, possibilitando automação, governança e alinhamento entre metas de negócios e entrega. A IA aprimora todas as etapas com insights inteligentes e fluxo de trabalho agêntico, enquanto a automação de ponta a ponta acelera a entrega, reduz os riscos e apresenta insights em tempo real para melhor colaboração e tomada de decisão.
Automação e IA em todas as etapas da entrega
Transforme ideias em ação com IA gerando tarefas a partir de conceitos de alto nível e personalizando fluxos de trabalho para atender às necessidades de governança. Automatize atividades repetitivas, acompanhe o progresso com insights e relatórios, e gerencie o código com segurança para migrar da ideia para a implementação em minutos.
Maximize a cobertura de testes automatizando testes de API, IU, segurança e desempenho com geração e manutenção de scripts orientados por IA. Detecte as causas raiz de falhas, gere dados de teste realistas, simule dependências e obtenha insights de qualidade, além de automatizar pipelines, reduzir riscos e garantir implementações confiáveis.
Visualize valor e risco com insight em tempo real sobre performance na entrega e possíveis problemas. Acompanhe o progresso por meio de dashboard alinhados a métrica, orquestre pipelines e lançamentos e gere relatórios de prontidão, segurança e auditoria com status atualizado para os stakeholders.
Soluções para fortalecer seu pipeline
Explore soluções integradas que conectem ferramentas e fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida da entrega. Veja como a combinação de recursos possibilita uma automação mais inteligente, uma execução mais rápida e visibilidade de ponta a ponta, ajudando as equipes a simplificar os processos, melhorar a colaboração e entregar valor com mais eficiência.
Uma abordagem unificada para agilidade técnica e de negócios. Possibilita que as organizações definam valor com clareza e meçam a eficiência com que é entregue. Otimize a alocação de recursos, acompanhe a entrega de valor e melhore a eficiência de custos durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software.
Proporcione visibilidade em tempo real, impulsionada por IA, sobre a resiliência das aplicações em todo o seu pipeline de DevOps. Avalie, monitore e melhore a confiabilidade do sistema unificando dados de várias ferramentas em uma visão única e praticável.
Acelere a entrega com observabilidade em tempo real. Tenha visibilidade de ponta a ponta sobre o desempenho das aplicações e a integridade da infraestrutura. Detecte problemas antecipadamente, reduza o tempo de resolução e garanta que cada lançamento seja confiável com insights impulsionados por IA e análise automática de causa raiz.
Simplifique o ciclo de vida da API com insights orientados por IA, compilações seguras e dashboards em tempo real. Capacite as equipes a entregar, monitorar e otimizar APIs mais rapidamente com visibilidade e automação completas do ciclo de vida.
Unifique dados e fluxos de trabalho de engenharia com insights em tempo real, assistência de IA e rastreabilidade completa do ciclo de vida. Capacite as equipes para gerenciar a complexidade, melhorar a qualidade e acelerar a entrega em engenharia de sistemas e desenvolvimento de software.
A segurança e a conformidade estão incorporadas em todas as etapas do ciclo de vida do DevOps. As organizações podem reduzir significativamente o risco de violações de segurança, protegendo tanto sua reputação quanto os dados confidenciais de clientes.
Implemente mais rápido, aumente a segurança e aprimore a governança. Integre-se perfeitamente para aprimorar os fluxos de trabalho de DevOps nativos da nuvem. Compatível com pipelines automáticos de CI/CD com infraestrutura como código, gerenciamento de segredos e implementação escalável.
Traga práticas modernas de DevOps para o desenvolvimento em mainframe com pipelines unificados de CI/CD, insights de IA e visibilidade em tempo real. Acelere a entrega, melhore a qualidade e integre o z/OS às ferramentas e fluxos de trabalho nativos da nuvem.
Simplifique todo o ciclo de vida do DevOps em um ambiente nativo de Kubernetes. Projetado para escalabilidade e automação, capacite equipes para disponibilizar aplicações de forma mais rápida e confiável no Red Hat®.
Insights de especialistas para potencializar seus recursos de DevOps
Planos e licenciamento
Para equipes que desejam ter controle: reunir e conectar ideias com IA e gerenciar o ciclo de vida da entrega.
Para organizações que desejam acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir erros humanos: automatize os testes com IA, gere dados de teste, detecte e corrija mais rapidamente e simplifique a implementação em vários ambientes.
Para empresas que desejam alinhar metas de negócios com atividades de entrega: acompanhe o valor, conecte equipes e melhore para o próximo projeto.
Tudo do Essential, mais:
Tudo do Essential e do Standard, mais:
Serviços virtuais
Simule respostas de serviços ausentes para que as equipes possam testar antecipadamente
Usuários virtuais
Simule o comportamento dos usuários para testes de desempenho
Agentes de implementação
Execute tarefas de implementação em diversos ambientes