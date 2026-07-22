Uma plataforma aberta que unifica ferramentas e dados em todos os projetos, possibilitando automação, governança e alinhamento entre metas de negócios e entrega. A IA aprimora todas as etapas com insights inteligentes e fluxo de trabalho agêntico, enquanto a automação de ponta a ponta acelera a entrega, reduz os riscos e apresenta insights em tempo real para melhor colaboração e tomada de decisão.