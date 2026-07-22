Visão geral

Reaja e entregue soluções mais rapidamente, sem comprometer a qualidade

Uma plataforma aberta que unifica ferramentas e dados em todos os projetos, possibilitando automação, governança e alinhamento entre metas de negócios e entrega. A IA aprimora todas as etapas com insights inteligentes e fluxo de trabalho agêntico, enquanto a automação de ponta a ponta acelera a entrega, reduz os riscos e apresenta insights em tempo real para melhor colaboração e tomada de decisão.

Funcionalidades

Automação e IA em todas as etapas da entrega

Reúna e conecte ideias com IA e mantenha todos no caminho certo

Transforme ideias em ação com IA gerando tarefas a partir de conceitos de alto nível e personalizando fluxos de trabalho para atender às necessidades de governança. Automatize atividades repetitivas, acompanhe o progresso com insights e relatórios, e gerencie o código com segurança para migrar da ideia para a implementação em minutos.

Captura de tela do processo de organização na página do DevOps Loop

Automatize e governe a entrega de software confiável

Maximize a cobertura de testes automatizando testes de API, IU, segurança e desempenho com geração e manutenção de scripts orientados por IA. Detecte as causas raiz de falhas, gere dados de teste realistas, simule dependências e obtenha insights de qualidade, além de automatizar pipelines, reduzir riscos e garantir implementações confiáveis.

Captura de tela do processo de automação na página DevOps Loop

Acompanhe o valor, conecte as equipes e faça lançamentos em produção

Visualize valor e risco com insight em tempo real sobre performance na entrega e possíveis problemas. Acompanhe o progresso por meio de dashboard alinhados a métrica, orquestre pipelines e lançamentos e gere relatórios de prontidão, segurança e auditoria com status atualizado para os stakeholders.

Captura de tela do processo de rastreamento na página DevOps Loop

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Casos de uso

Soluções para fortalecer seu pipeline

Explore soluções integradas que conectem ferramentas e fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida da entrega. Veja como a combinação de recursos possibilita uma automação mais inteligente, uma execução mais rápida e visibilidade de ponta a ponta, ajudando as equipes a simplificar os processos, melhorar a colaboração e entregar valor com mais eficiência.
Logotipo da Apptio
DevOps Loop for Apptio

Uma abordagem unificada para agilidade técnica e de negócios. Possibilita que as organizações definam valor com clareza e meçam a eficiência com que é entregue. Otimize a alocação de recursos, acompanhe a entrega de valor e melhore a eficiência de custos durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

 

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Logotipo da IBM
Ciclo DevOps para IBM Concert

Proporcione visibilidade em tempo real, impulsionada por IA, sobre a resiliência das aplicações em todo o seu pipeline de DevOps. Avalie, monitore e melhore a confiabilidade do sistema unificando dados de várias ferramentas em uma visão única e praticável.

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Logotipo da IBM
DevOps Loop for Instana

Acelere a entrega com observabilidade em tempo real. Tenha visibilidade de ponta a ponta sobre o desempenho das aplicações e a integridade da infraestrutura. Detecte problemas antecipadamente, reduza o tempo de resolução e garanta que cada lançamento seja confiável com insights impulsionados por IA e análise automática de causa raiz.

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Logotipo da IBM
Ciclo DevOps para API Connect

Simplifique o ciclo de vida da API com insights orientados por IA, compilações seguras e dashboards em tempo real. Capacite as equipes a entregar, monitorar e otimizar APIs mais rapidamente com visibilidade e automação completas do ciclo de vida.

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Logotipo da IBM
Ciclo DevOps para Engineering Lifecycle Management

Unifique dados e fluxos de trabalho de engenharia com insights em tempo real, assistência de IA e rastreabilidade completa do ciclo de vida. Capacite as equipes para gerenciar a complexidade, melhorar a qualidade e acelerar a entrega em engenharia de sistemas e desenvolvimento de software.

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Logotipo da IBM
Loop de DevOps para SCC WP

A segurança e a conformidade estão incorporadas em todas as etapas do ciclo de vida do DevOps. As organizações podem reduzir significativamente o risco de violações de segurança, protegendo tanto sua reputação quanto os dados confidenciais de clientes.

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Logotipo da HashiCorp
DevOps Loop para HashiCorp

Implemente mais rápido, aumente a segurança e aprimore a governança. Integre-se perfeitamente para aprimorar os fluxos de trabalho de DevOps nativos da nuvem. Compatível com pipelines automáticos de CI/CD com infraestrutura como código, gerenciamento de segredos e implementação escalável.

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Logotipo da IBM
DevOps Loop para IBM® Z

Traga práticas modernas de DevOps para o desenvolvimento em mainframe com pipelines unificados de CI/CD, insights de IA e visibilidade em tempo real. Acelere a entrega, melhore a qualidade e integre o z/OS às ferramentas e fluxos de trabalho nativos da nuvem.

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Logotipos da IBM e do Red Hat
DevOps Loop para Red Hat

Simplifique todo o ciclo de vida do DevOps em um ambiente nativo de Kubernetes. Projetado para escalabilidade e automação, capacite equipes para disponibilizar aplicações de forma mais rápida e confiável no Red Hat®.

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Recursos

Insights de especialistas para potencializar seus recursos de DevOps

Alinhamento de estratégia e execução com o IBM DevOps Loop e o Apptio Targetprocess Como melhorar a produtividade do desenvolvimento e da entrega de software com o IBM DevOps Loop
Ilustração de uma lupa sobre tabelas e gráficos coloridos em painéis
IBM DevOps
Explore todo o portfólio de DevOps para conhecer ferramentas, recursos e soluções que atendam às suas necessidades.
Veja produtos DevOps

Preços

Planos e licenciamento

Nível essencial Preço recomendado: US$ 25 por usuário ao mês*

Para equipes que desejam ter controle: reunir e conectar ideias com IA e gerenciar o ciclo de vida da entrega.

 Nível Standard Preço recomendado: US$ 150 mensais por usuário*

Para organizações que desejam acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir erros humanos: automatize os testes com IA, gere dados de teste, detecte e corrija mais rapidamente e simplifique a implementação em vários ambientes.

 Nível Premium

Para empresas que desejam alinhar metas de negócios com atividades de entrega: acompanhe o valor, conecte equipes e melhore para o próximo projeto.

 Fale com vendas
  • Use a geração de IA para transformar ideias em tarefas
  • Especifique e acompanhe cronogramas, recursos e orçamento
  • Automatize atividades repetitivas com fluxos de trabalho baseados em regras
  • Gere relatórios sobre status, dependências, gargalos, cronogramas e tarefas
  • Integrações prontas para uso com DevOps, tempo de execução, negócios e ferramentas ambientais, sociais e de governança (ESG)
  • Capture ideias e designs com esboços e modelagem de processos
  • Projete e compartilhe arquitetura técnica e dependências com todos os stakeholders
  • Detecte e resolva diferenças entre processos de negócios, arquitetura e código gerado por IA
  • Garanta que o código gerado por IA e a infraestrutura estejam correlacionados com os recursos

Tudo do Essential, mais:

  • Automatize a interface de programação de aplicativos (API), IU, segurança e testes de desempenho
  • Gere e mantenha scripts de teste de IU com visão de IA
  • Detecte por que os casos de teste falham e receba recomendações de correção ou corrija scripts automaticamente com recursos inteligentes de autocorreção
  • Gere grandes volumes de dados de testes sintéticos
  • Use IA para identificar padrões de qualidade, conhecer e mitigar problemas de desempenho
  • Automatize processos de entrega repetíveis em desenvolvimento, teste e produção
  • Configure portas inteligentes para garantir que somente as versões de componentes que atendam aos critérios de qualidade sejam promovidas
  • Implementar o GitOps

Tudo do Essential e do Standard, mais:

  • Preveja o risco de entrega com análise de dados de IA
  • Insights abrangentes e métricas DORA
  • Visualize o valor e os riscos de entrega
  • Vincule os negócios e as partes interessadas da entrega
  • Gerencie pipelines e versões

Serviços virtuais

Simule respostas de serviços ausentes para que as equipes possam testar antecipadamente

  • Vendido em pacotes
  • O mais comum é: 200 VUs

Usuários virtuais

Simule o comportamento dos usuários para testes de desempenho

  • Vendido em pacotes
  • O mais comum é: 1000 VUs de desempenho

Agentes de implementação

Execute tarefas de implementação em diversos ambientes

  • Vendidos como usuários autorizados ou flutuantes

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 
Dê o próximo passo

Otimize a entrega de software com ferramentas DevSecOps aprimoradas por IA.

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