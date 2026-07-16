IBM DevOps Solution Workbench

Unifique arquitetura, design e código juntos em uma única plataforma inteligente

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Pessoa fazendo anotações em um tablet ao lado de outra trabalhando no computador

Visão geral

Impulsionado por IA. Criado para a inovação.

Utilize insights orientados por IA para projetar arquiteturas seguras, escaláveis e resilientes que servem como base para softwares de alto desempenho. Tome decisões de desenvolvimento estratégicas e informadas em consistência com os objetivos de negócios. 

Funcionalidades

Ajuste fino seu desenvolvimento de software com IA

Use a modelagem C4 colaborativa para alinhar a arquitetura às necessidades dos negócios. Aplique suporte assistido por IA para capturar e conectar decisões aos artefatos do sistema, mantendo arquitetos, engenheiros e stakeholders sincronizados desde o design até a implementação com contexto completo.

Engenheiro de TI trabalhando e olhando para a tela do computador

Crie de forma colaborativa projetos de software que sirvam como fonte central da verdade para implementação. Trate os artefatos de design como controlados por versão e sincronizados com o código, além de acelerar o progresso do conceito para o código com atualizações em tempo real e recomendações inteligentes sem perder o contexto.
Pessoa digitando em um teclado com vários monitores de computador ao lado

Dê aos desenvolvedores autonomia para se concentrar em código de alto impacto com contexto completo. Incentive a reutilização e a consistência por meio de ativos compartilhados, além de automatizar grande parte da base de código para reduzir o trabalho repetitivo e possibilitar que as equipes se concentrem em funcionalidades e inovação de missão crítica.

Equipe de programadores de TI trabalhando em computadores desktop em uma sala de controle de data center

Casos de uso

Descubra maneiras de alinhar projeto e entrega

Traduza as metas de negócios em uma arquitetura clara, alinhe as equipes com intenção de design compartilhada e acelere a entrega com automação com reconhecimento de design. Viabilize a colaboração, reduza o retrabalho e integre-se sem dificuldades a pipelines para migrar do conceito à implementação mais rápido e com maior confiança.
Projete sistemas seguros a partir de objetivos de negócio

Traduza objetivos de negócios em arquiteturas de software claras, seguras e robustas. Melhore a clareza e a velocidade no design do sistema, garantindo que as soluções estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, além de possibilitar que as equipes criem sistemas resilientes e escaláveis com maior confiança e consistência.
Colabore com o design compartilhado como fonte

Possibilite que as equipes colaborem com design compartilhado, versionado e legível por máquina como fonte de verdade. Alinhe as partes interessadas, reduza mal-entendidos e minimize o retrabalho garantindo uma visão de design uniforme entre as equipes durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento.
Gere código adequado à intenção do projeto

Capacite os desenvolvedores com geração de código com reconhecimento de design que reflita a intenção arquitetônica. Reduza o esforço manual e os custos de programação e possibilite que as equipes se concentrem em trabalhos de alto valor, garantindo consistência entre design e implementação em projetos de software.
Integre fluxos de trabalho entre pipelines DevOps

Conecte sem dificuldades com pipelines de CI/CD e plataformas de DevOps para automatizar fluxos de trabalho do design à implementação. Acelere a entrega, melhore a eficiência e possibilite a integração contínua dos processos de design e desenvolvimento para lançamentos de software mais rápidos e confiáveis.

Recursos

Comece já

Como manter-se atualizado sobre as melhorias do produto Da ideia ao código
Ilustração de uma lupa sobre tabelas e gráficos coloridos em painéis
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