GitLab for IBM

O GitLab é a plataforma de DevOps que confere poderes à organização para maximizar o retorno geral do desenvolvimento de software, entregando software de forma mais rápida e eficiente, ao mesmo tempo em que fortalece a segurança e a conformidade. Com o GitLab, as equipes de sua organização podem planejar, construir e implementar software de forma colaborativa e segura para impulsionar os negócios.