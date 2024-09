O gerenciamento do fluxo de trabalho da IBM Engineering atua como um vínculo crítico entre o trabalho necessário e o trabalho entregue, permitindo que as equipes gerenciem planos, tarefas e status do projeto. Ela oferece flexibilidade para adaptar-se a qualquer processo, de modo que as empresas adotem ciclos de lançamento mais rápidos e gerenciar dependências em projetos de desenvolvimento pequenos e complexos.