A QBE procurou a IBM para ajudar a lançar uma prova de conceito (POC) para a oferta de implementação automática de aplicações UrbanCode Deploy. A empresa também estava interessada em explorar o componente UrbanCode Blueprint Designer da ferramenta, projetado para acelerar os testes e permitir o provisionamento rápido e a implementação em ambientes baseados em nuvem.

Após uma POC bem-sucedida na América do Norte, a liderança da QBE estava ansiosa para avançar com uma implementação completa do UrbanCode Deploy em todas as regiões. "Quando vimos o quão mais rápido poderíamos criar um ambiente de desenvolvimento completo com o UrbanCode Deploy, imediatamente quisemos estender a solução para nossas outras regiões", diz Syed Ataur, líder técnico global da QBE.

Trabalhando dentro de um prazo apertado, a QBE e a IBM projetaram e implementaram uma solução UrbanCode Deploy expandida que incluía o módulo Blueprint Designer. "Tivemos seis meses para desenvolver esse recurso para oferecer ambientes de desenvolvimento de ponta a ponta para nossas principais aplicações", diz Ataur. "Em apenas quatro ou cinco meses, estávamos em produção."

Blueprint Designer: "construa uma vez, implemente em muitas"

A implementação oferece à equipe global de TI da QBE um portal de autoatendimento centralizado para montar rapidamente e desmontar facilmente a infraestrutura de desenvolvimento conforme a necessidade. A plataforma UrbanCode Deploy serve como uma interface front-end para os desenvolvedores acessarem recursos de infraestrutura, incluindo a funcionalidade Blueprint Designer para criar modelos full-stack.

Os desenvolvedores do QBE podem usar os modelos do Blueprint Designer para lançar rapidamente a infraestrutura para fins de teste de curto prazo ou para projetos de longo prazo, incluindo máquinas virtuais totalmente em rede. Além disso, o grupo de TI pode automatizar a implementação de aplicações em ambientes públicos ou privados com a funcionalidade. "Agora temos um cenário centralizado 'construa uma vez, implemente para muitos' para nossos desenvolvedores", diz Ataur.

Além disso, as equipes regionais de cientistas de dados da QBE implementam a infraestrutura para a plataforma de análise de dados faturáveis (GDAP) da empresa com a solução UrbanCode. No total, a QBE usa a plataforma em conjunto com aproximadamente 400 aplicações e também emprega a tecnologia para automatizar as principais processos de negócios.