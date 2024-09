Você pode integrar o UrbanCode Deploy ao seu pipeline de entrega e evitar a reestruturação do seu conjunto de ferramentas com mais de 130 plug-ins para desenvolvimento, teste, infraestrutura e nuvem, como o Jenkins Pipeline e os plug-ins do VMware vRealize Automation. Para obter informações sobre plug-ins, consulte a documentação para plug-ins em https://urbancode.github.io/IBM-UCx-PLUGIN-DOCS/