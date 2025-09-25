Decision Optimization

Transforme a tomada de decisões de negócios com soluções poderosas de otimização
Faça um tutorial rápido
Pessoa sentada na mesa analisando soluções de negócios de software
Por que otimizar decisões?

O IBM® Decision Optimization é uma família de software de otimização que fornece recursos de análise de dados prescritiva para ajudar você a tomar melhores decisões e oferecer melhores resultados comerciais.

Ganhe flexibilidade de implementação adicional executando esses produtos no IBM® Cloud Pak for Data, uma plataforma de IA e dados em contêiner que permite criar e executar modelos de otimização em qualquer lugar — na nuvem e no local.

 Visualize o infográfico
Produtos em destaque Estúdio de otimização IBM® ILOG® CPLEX®

Acelere a modelagem de otimização usando um ambiente de desenvolvimento integrado, poderosos solucionadores de otimização e suporte para várias abordagens de modelagem de otimização.

 Saiba mais IBM® Decision Optimization for IBM® Watson Studio

Combine a otimização e o aprendizado de máquina em um ambiente unificado que oferece recursos de modelagem de otimização com integração de IA.

 Saiba mais IBM Decision Optimization Center

Construa e implemente aplicações de suporte à decisão de ponta a ponta usando uma interface gráfica do usuário (GUI), ferramentas de colaboração, análise de cenários "e se?", suporte ao modelo de dados da aplicação e opções flexíveis de arquitetura de implementação.

 Saiba mais IBM® CPLEX Optimizer for IBM® z/OS

Use o mecanismo IBM® CPLEX Optimizer no IBM z/OS® para resolver modelos de programação matemática, como MIP/MIQCP com C e C++ API para modelagem.

 Saiba mais

Caso de uso

Financeiro Turismo e transporte Manufatura Varejo Assistência médica Energia e utilidade pública
Histórias de sucesso dos clientes 
Vista aérea de trabalhadores e máquinas do canteiro de obras
Redução nos custos de produção, armazenamento e distribuição
A ÇimSA utilizou software de otimização da IBM para executar cenários complexos de "e se?" de forma rápida, otimizando decisões de negócios para melhorar o serviço ao cliente e reduzir custos.
Carregadeira frontal em local de pedreira arenosa
Acelerar o processo de fabricação com análise prescritiva
Descubra como modelos de Decision Optimization podem diminuir o tempo do processo de moldagem de argila de dias para apenas segundos.
Vista aérea de um grande armazém de distribuição com docas de carregamento e muitos caminhões
O FleetPride acelera o estoque, aumenta a receita
Transformando a gestão da cadeia de suprimentos com funções analíticas, o FleetPride está se movendo mais rápido e gastando menos.
Recursos Solicite ajuda a outros usuários
Obtenha respostas de especialistas em todo o mundo juntando-se à comunidade do Decision Optimization.
Validação técnica de ESG
Preveja e otimize com o IBM® Decision Optimization for IBM® Watson Studio e IBM® Cloud Pak for Data.
Estúdio de otimização IBM® ILOG® CPLEX®
Explore melhores processos de tomada de decisão, como planejamento operacional, estratégico e agendamento.
Maneiras melhores de tomar decisões mais inteligentes
Aproveite os recursos de otimização de decisão no IBM® Watson Studio.
Introdução ao Decision Optimization no IBM® Cloud Pak for Data
Saiba como usar o Decision Optimization no IBM Cloud Pak for Data, incluindo a configuração de um ambiente para novos usuários.
Boletim informativo de suporte para IBM® Decision Optimization
Revise os documentos populares do IBM® Decision Optimization para responder às suas perguntas relacionadas à otimização de decisão.
Dê o próximo passo

Comece com um tutorial de início rápido para ver como você pode criar e executar modelos do Decision Optimization ou agende uma reunião com um especialista da IBM para discutir como o software de otimização pode ajudar a fornecer melhores resultados comerciais.