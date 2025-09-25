O IBM® Decision Optimization é uma família de software de otimização que fornece recursos de análise de dados prescritiva para ajudar você a tomar melhores decisões e oferecer melhores resultados comerciais.
Ganhe flexibilidade de implementação adicional executando esses produtos no IBM® Cloud Pak for Data, uma plataforma de IA e dados em contêiner que permite criar e executar modelos de otimização em qualquer lugar — na nuvem e no local.
Acelere a modelagem de otimização usando um ambiente de desenvolvimento integrado, poderosos solucionadores de otimização e suporte para várias abordagens de modelagem de otimização.
Combine a otimização e o aprendizado de máquina em um ambiente unificado que oferece recursos de modelagem de otimização com integração de IA.
Construa e implemente aplicações de suporte à decisão de ponta a ponta usando uma interface gráfica do usuário (GUI), ferramentas de colaboração, análise de cenários "e se?", suporte ao modelo de dados da aplicação e opções flexíveis de arquitetura de implementação.
Use o mecanismo IBM® CPLEX Optimizer no IBM z/OS® para resolver modelos de programação matemática, como MIP/MIQCP com C e C++ API para modelagem.
Simplifique decisões complexas com software de inteligência de decisão para entrega precisa e oportuna de serviços financeiros. Saiba como as funções analíticas prescritivas ajudam a fornecer melhores serviços financeiros.
Ajude a se preparar para circunstâncias imprevistas com mais precisão. Reduza o tempo total de viagem e melhore a experiência dos clientes por meio da otimização de rota.
Reduza a incerteza quando atendida com as constantes mudanças nas condições de produção. Otimize os resultados e prepare-se melhor para o futuro usando funções analíticas de decisão.
Leia como um cliente da IBM usou o Decision Optimization para simplificar os processos de varejo.
Ajude a reduzir custos usando técnicas prescritivas para avaliar milhões de cenários hipotéticos para avaliar o impacto. Obtenha orientação para tomar melhores decisões para os pacientes.
Use técnicas de análise prescritiva e aprendizado de máquina para melhorar o planejamento e o agendamento de recursos. Tome medidas para ajudar a reduzir ou eliminar penalidades e gerar melhores resultados de negócios com a utilização de redes inteligentes.
Comece com um tutorial de início rápido para ver como você pode criar e executar modelos do Decision Optimization ou agende uma reunião com um especialista da IBM para discutir como o software de otimização pode ajudar a fornecer melhores resultados comerciais.