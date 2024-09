Com seu sistema de pedidos terceirizado anterior, a Elonen não conseguia analisar ou manipular os dados para imprimir as etiquetas de envio com base no produto ou local de entrega. Elas simplesmente saíam da impressora à medida que cada pedido chegava. Dois trabalhadores eram responsáveis exclusivamente por retirar as etiquetas da impressora, separá-las e organizá-las por tipo de produto. Outros funcionários do armazém pegavam as etiquetas à medida que se acumulavam para cada item, buscavam os produtos de panificação no armazém, etiquetavam, organizavam e os colocavam em paletes para envio. Mesmo que um único cliente pedisse um palete inteiro de bolos de chocolate, cada bolo recebia uma etiqueta.

"A estação de empacotamento era realmente o gargalo nas operações", diz Markku Breider, diretor de desenvolvimento de negócios da Houston Analytics. "Então, precisávamos analisar todo o processo, desde quando o pedido foi recebido até o momento em que os itens eram colocados no caminhão."