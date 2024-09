Após uma pesquisa cuidadosa e análises de custo-benefício, a CleanSpark selecionou o software IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio. Inman explica: "A IBM saiu na frente em termos não apenas de preço para nossos requisitos, mas também do suporte que precisamos para continuar avançando". Com a ajuda do Newcomp Analytics, parceiro de negócios da IBM, a CleanSpark começou testando o software por assinatura. Seis meses e muitos benchmarks bem-sucedidos mais tarde, a CleanSpark comprou licenças perpétuas para o software IBM.

No nível mais alto, a solução CPLEX está ajudando a CleanSpark a resolver os modelos de otimização, mas como explica Amanda Kabak, Diretora de Tecnologia (CTO) e Arquiteta Principal da empresa, é mais do que isso. Com dados diferentes em torno do histórico de consumo de energia de cada cliente, as taxas de utilidade pública em que opera, as restrições de dimensionamento e muito mais, a equação difere radicalmente entre engajamentos. Nem todos têm os mesmos objetivos. Alguns clientes podem priorizar a taxa interna de retorno, outros podem se concentrar mais na sustentabilidade ou na resiliência.

"Você não pode apenas escrever código de programação regular para isso", explica Kabak. "Você precisa modelar cada uma dessas coisas em uma equação e precisa equilibrar e otimizar essa equação. O que o CPLEX faz é realmente resolver isso”.