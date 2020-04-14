Como qualquer executivo de serviços financeiros sabe, melhorar os resultados comerciais com decisões precisas e oportunas é muito mais difícil do que parece. Diversos fatores podem impedir a obtenção da combinação ideal de redução de custos, mitigação de riscos, lucratividade e satisfação do cliente, incluindo a velocidade dos avanços tecnológicos, a entrada de novos concorrentes no mercado e as constantes mudanças nas exigências regulatórias.

Mesmo que você tenha aprimorado suas decisões de negócios com a análise preditiva de dados, pode não estar levando em consideração todos os riscos e incertezas presentes no cenário financeiro atual. Por exemplo, você pode não estar considerando como a emissão excessiva de linhas de crédito ou a prática de empréstimos com preços abaixo do mercado podem impactar outras áreas do seu negócio, como o departamento de cobrança.

É por isso que tanto empresas tradicionais quanto startups de fintech estão recorrendo à tecnologia do Decision Optimization para maximizar as oportunidades e minimizar os riscos. O software Decision Optimization oferece recursos de análises de dados prescritivas usando algoritmos matemáticos complexos e técnicas de IA para recomendar planos de ação ideais. Você pode otimizar as compensações entre os objetivos de negócios – como reduzir os custos de atendimento ao cliente ou melhorar a satisfação do cliente – e determinar o melhor curso de ação em cada situação.