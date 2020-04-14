Como qualquer executivo de serviços financeiros sabe, melhorar os resultados comerciais com decisões precisas e oportunas é muito mais difícil do que parece. Diversos fatores podem impedir a obtenção da combinação ideal de redução de custos, mitigação de riscos, lucratividade e satisfação do cliente, incluindo a velocidade dos avanços tecnológicos, a entrada de novos concorrentes no mercado e as constantes mudanças nas exigências regulatórias.
Mesmo que você tenha aprimorado suas decisões de negócios com a análise preditiva de dados, pode não estar levando em consideração todos os riscos e incertezas presentes no cenário financeiro atual. Por exemplo, você pode não estar considerando como a emissão excessiva de linhas de crédito ou a prática de empréstimos com preços abaixo do mercado podem impactar outras áreas do seu negócio, como o departamento de cobrança.
É por isso que tanto empresas tradicionais quanto startups de fintech estão recorrendo à tecnologia do Decision Optimization para maximizar as oportunidades e minimizar os riscos. O software Decision Optimization oferece recursos de análises de dados prescritivas usando algoritmos matemáticos complexos e técnicas de IA para recomendar planos de ação ideais. Você pode otimizar as compensações entre os objetivos de negócios – como reduzir os custos de atendimento ao cliente ou melhorar a satisfação do cliente – e determinar o melhor curso de ação em cada situação.
O Decision Optimization é ideal para as organizações financeiras que estão lutando para tomar decisões de negócios de forma mais rápida e eficiente, alinhando-as com objetivos de negócios, como a redução de custos, geração de lucros e satisfação do cliente.Essa tecnologia pode revelar novas maneiras de impulsionar o lucro e o foco no cliente, ao mesmo tempo que continua fornecendo novos insights que podem ampliar os resultados mesmo após o retorno inicial do investimento (ROI) ter sido alcançado.
Considere esses exemplos do mundo real em três dos tipos mais comuns de aplicações:
Muitas empresas buscam reduzir os custos operacionais e melhorar a velocidade e a segurança do processamento. Esse é frequentemente o caso de empresas de negociação ou bolsas de valores, onde a manutenção da transparência e da confidencialidade durante o processo de compensação e liquidação deve ser equilibrada com os requisitos regulamentares. O Decision Optimization oferece inovações técnicas e de infraestrutura que podem reduzir ou até mesmo eliminar a intervenção humana nos casos em que ela possa atrasar ou anular o valor da decisão.
Valor condicional em risco (CVaR): uma empresa global de serviços financeiros com mais de US$ 1,4 trilhão em valor de ativos, necessário para atender aos padrões de teste de estresse do Federal Reserve, a fim de demonstrar sua capacidade de permanecer estável em meio a diversas flutuações econômicas e obter aprovação para aumentar os dividendos. Ao criar uma simulação para os testes de estresse usando o Decision Optimization, o banco atendeu aos padrões.
Otimização de garantias: um grande banco europeu reduziu os custos para os clientes e aumentou o volume de negócios por meio da otimização da gestão de garantias baseada em análises de dados prescritivas, alcançando uma economia de 5,3 pontos base em relação às melhores práticas de "menor custo de entrega".
Os clientes bancários de hoje são mais informados e móveis do que nunca. Eles têm uma infinidade de opções e pesquisam cuidadosamente os produtos bancários, incluindo contas correntes e de poupança, empréstimos e produtos de investimento. Esses clientes esperam que seus dados sejam transformados em aconselhamento e benefícios personalizados, adaptados aos seus objetivos financeiros e necessidades pessoais.
Vendas: um grande banco na Espanha, com mais de 90 milhões de clientes em todo o mundo, utiliza o Decision Optimization para aprimorar o atendimento ao cliente e impulsionar as vendas. Ao filtrar milhões de oportunidades de vendas e selecionar apenas aquelas com maior probabilidade de resultar em novas vendas, o banco pode otimizar sua rede de vendas sem arriscar o relacionamento com o cliente. Os resultados são maior satisfação do cliente e maior ROI bancário.
Os bancos podem ser desafiados a desenvolver novos produtos e soluções que atendam às necessidades financeiras imediatas dos clientes. Em um ambiente competitivo no qual as empresas fintech estão ganhando espaço, o Decision Optimization oferece a velocidade e a inovação que as empresas precisam para diferenciar seus negócios.
Configuração de empréstimos: um banco de varejo desejava melhorar a eficiência do processamento de empréstimos e encontrar uma combinação melhor de empréstimos para atender à demanda dos clientes. A aplicação de uma solução de Decision Optimization permitiu aumentar o valor médio dos empréstimos em 15%, reduzir o tempo de liberação do crédito de 21 para oito dias, diminuir os custos de análise de crédito em 78% e quadruplicar o volume mensal de empréstimos.
Preços dos derivativos: uma solução baseada em otimização que determina rapidamente as negociações de derivativos de médio e curto prazo e identifica as proteções de menor custo e os riscos não protegidos, reduzindo os preços das negociações e o tempo de decisão em 83% e quantificando o custo dos riscos.
Todas essas soluções têm algo em comum: foram desenvolvidas usando o IBM® Decision Optimization, que traz uma tecnologia de otimização poderosa para o uso cotidiano dos negócios.
À medida que as empresas financeiras migram para transformar sua inteligência em ação, a otimização matemática está se tornando uma ferramenta indispensável para o planejamento estratégico e operacional. Os gestores de portfólio e outros profissionais do setor bancário podem usar a tecnologia da IBM para explorar cenários em muito menos tempo, acelerando as decisões e melhorando os resultados.
Veja o infográfico para saber mais sobre o ROI do IBM Decision Optimization e explore como as equipes de ciência de dados podem aproveitar o poder das análises de dados prescritivas usando a otimização.
