Além de reduzir o ciclo do processo de mistura de argila de dias para segundos, a solução IBM® ILOG CPLEX implantada pela Selco na planta da ESAN Bozüyük resultou em melhorias significativas nos negócios, incluindo:

• Redução de 14% no custo de matérias-primas processadas pela planta por meio de funções analíticas preditivas e otimização

• Redução de 10% no custo de energia, otimizando processos que utilizam menos energia

"Há também algumas melhorias de desempenho não quantificáveis que vieram do uso deste software de otimização", diz Türkmen. "Por exemplo, o sistema prova que podemos realmente produzir materiais que a equipe de P&D uma vez disse serem impossíveis, porque as receitas antigas não incorporavam essas propriedades físicas ou químicas. No futuro, poderemos obter receitas desses novos produtos.”

Um objetivo de longo prazo do piloto do software IBM® ILOG CPLEX na planta de Bozüyük é implementar a solução nas outras nove plantas operadas pela ESAN na Turquia. "Devido ao sucesso que tivemos com o enriquecimento de argila", diz Türkmen, "planejamos começar a usar essa ferramenta de otimização em nossas outras instalações, que têm maior capacidade de produção."

A ESAN também planeja compartilhar o que aprendeu na planta de Bozüyük com sua organização-mãe, o grupo Eczacıbaşı Holding. "A ESAN quer iniciar três projetos este ano com análise preditiva e prescritiva, e acreditamos que a análise de dados é algo que pode ajudar a empresa holding", diz Türkmen. "A empresa agora vê a análise de dados como uma ferramenta de suporte à decisão e está muito mais encorajada a tomar ações a respeito."

"Quando falamos com nossos clientes sobre como investir em análise de dados, dizemos que eles devem optar por uma empresa forte com uma ampla gama de produtos", diz Şener. "A estratégia da IBM, onde eles conectam seus diferentes componentes analíticos ao IBM® Cloud Pak for Data e ao Watson, condiz com a estratégia que recomendamos para nossos clientes. O IBM® ILOG CPLEX também é um produto escalável, onde você pode usar diferentes componentes quando necessário e aumentar as capacidades quando tiver mais soluções."

"Como gerente de análise de dados, eu era a única pessoa neste papel na empresa", diz Türkmen. "Agora estamos ampliando este departamento e fundando um centro de excelência com cientistas de dados. A IBM e sua solução ILOG CPLEX serão úteis para nós em nossos projetos, e isso me deixa feliz."