Proteja seus dados não somente quando estiverem em repouso ou em trânsito, mas também em uso e priorize o desempenho de computação em nuvem com o poder de processamento da 4.ª geração do Intel Xeon que oferece segurança e escalabilidade. Os IBM Cloud Virtual Servers for VPC agora oferecem a segurança nas aplicações de computação confidencial Intel SGX, que isola e protege o código e os dados selecionados contra modificações, utilizando enclaves fortificados e módulos de execução confiáveis. Inove com confiança nas áreas de IA em que as cargas de trabalho estão crescendo mais rapidamente, incluindo análise de dados, computação de várias partes e ativos digitais.
Descubra como a Intel e a IBM Cloud estão comprometidas em ajudar os clientes a modernizar e proteger suas cargas de trabalho de HPC.
IBM Cloud e Intel anunciam novas soluções de computação confidencial, parceria com a Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e uma série de eventos globais.
Os clientes dos IBM Cloud Virtual Servers for VPC agora podem testar o desempenho dos processadores Intel Xeon de 2.ª e 4.ª gerações em uma variedade de aplicações.
Ajude a aumentar a segurança das aplicações e proteja códigos e dados selecionados contra modificações com o Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) em servidores virtuais hiperescaláveis dentro da IBM Cloud VPC.
Os SSDs Intel Optane aceleram consideravelmente o desempenho do armazenamento e reduzem a latência.
A Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) ajuda a garantir a confiabilidade dos servidores migrando cargas de trabalho em tempo real.
A Intel Optane Persistent Memory oferece expansão de memória com economia para conjuntos de dados maiores e consolidação de cargas de trabalho.
Libere novas oportunidades com soluções confiáveis para expandir seus dados com a IBM e a Intel.