Modernize suas cargas de trabalho da Intel com uma parceria em nuvem segura e confiável, ideal para jornadas de nuvem híbrida.
Computação confidencial com Intel SGX agora disponível na IBM Cloud VPC

Proteja seus dados não somente quando estiverem em repouso ou em trânsito, mas também em uso e priorize o desempenho de computação em nuvem com o poder de processamento da 4.ª geração do Intel Xeon que oferece segurança e escalabilidade. Os IBM Cloud Virtual Servers for VPC agora oferecem a segurança nas aplicações de computação confidencial Intel SGX, que isola e protege o código e os dados selecionados contra modificações, utilizando enclaves fortificados e módulos de execução confiáveis. Inove com confiança nas áreas de IA em que as cargas de trabalho estão crescendo mais rapidamente, incluindo análise de dados, computação de várias partes e ativos digitais.

Na imprensa Nova tecnologia Intel Xeon disponível na IBM Cloud Compute

Descubra como a Intel e a IBM Cloud estão comprometidas em ajudar os clientes a modernizar e proteger suas cargas de trabalho de HPC.

 Leia o blog Como a Intel e a IBM estão impulsionando a inovação nas empresas

IBM Cloud e Intel anunciam novas soluções de computação confidencial, parceria com a Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e uma série de eventos globais.

 Leia o artigo da redação IBM Cloud e Intel lançam nova área de testes personalizada na nuvem

Os clientes dos IBM Cloud Virtual Servers for VPC agora podem testar o desempenho dos processadores Intel Xeon de 2.ª e 4.ª gerações em uma variedade de aplicações.

Projetado com foco em dados Melhore a persistência de dados e a segurança com a tecnologia otimizada da Intel para computação e armazenamento.
Experimente o poder da computação confidencial

Ajude a aumentar a segurança das aplicações e proteja códigos e dados selecionados contra modificações com o Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)  em servidores virtuais hiperescaláveis dentro da IBM Cloud VPC.

Ofereça um desempenho de armazenamento inovador.

Os SSDs Intel Optane aceleram consideravelmente o desempenho do armazenamento e reduzem a latência.  

Migre cargas de trabalho com confiança

A Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) ajuda a garantir a confiabilidade dos servidores migrando cargas de trabalho em tempo real.

Tenha mais memória com menor custo por TB

A Intel Optane Persistent Memory oferece expansão de memória com economia para conjuntos de dados maiores e consolidação de cargas de trabalho.

O ecossistema Intel na IBM Cloud Soluções de VMware
Migre cargas de trabalho VMware para a IBM Cloud com as ferramentas, tecnologias e habilidades que você já possui. A integração e automação com o Red Hat OpenShift impulsionam a inovação com IA, análises de dados e outros recursos.
Soluções SAP
Utilize infraestrutura e soluções de alto desempenho que aprimoram o cenário de TI da sua empresa. SAP na IBM Cloud oferece nuvem empresarial pronta para gerenciar suas demandas de segurança, confiabilidade e conformidade.
Soluções Red Hat
Combine a inovação de uma comunidade global de desenvolvedores de código aberto com uma experiência inigualável em modelos de setores, nuvem e IA para superar desafios mais rápido e criar resultados melhores.
IBM Cloud Paks
Proporcione a única experiência de plataforma de nuvem híbrida do setor. Recursos de dados integrados previamente, automação e segurança ajudam a construir e modernizar aplicativos de forma mais rápida, em qualquer nuvem ou infraestrutura de TI.
Straker Translations muda seu modelo de negócios
A Straker implementou o VMware vSphere na IBM Cloud para ganhar capacidade de computação de alto desempenho, mantendo a escalabilidade e o controle na prestação de serviços de tradução online.
Autostrade per l’Italia melhora o gerenciamento de estradas
A Autostrade melhorou a segurança de quatro mil pontes e viadutos na Itália com a ajuda da IBM Cloud Paks, nosso sistema de software de nuvem híbrida desenvolvido sobre a tecnologia Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Essa configuração conta com 4 núcleos a 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Intel Xeon Silver 4210
Essa configuração conta com 20 núcleos a 2,20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Esta configuração conta com 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Equilibrado: bx2d-2x8
Esta configuração conta com 2 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 8 GiB de RAM, 3 Gbps, e 1 x 75 GB.
Computação: cx2d-8x16
Esta configuração conta com 8 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 16 GiB de RAM, 12 Gbps, e 1 x 300 GB.
Memória: mx2d-8x64
Esta configuração conta com 8 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 64 GiB de RAM, 12 Gbps, e 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers para VPC Intel Xeon 8260 Compute: cx2-metal-96x192
Esta configuração conta com 96 vCPUs, 192 GB de RAM, 100 Gbps de largura de banda e 1 x 960 GB.
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-96x384
Esta configuração conta com 96 vCPUs; 384 GB de RAM; 100 Gbps de largura de banda; e 1 x 960 GB, 8 x 3200 GB de disco local.
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-192x768
Esta configuração conta com 192 vCPUs, 768 GB de RAM, 100 Gbps de largura de banda e 1 x 960 GB de disco local.
Servidores com certificação SAP Intel Xeon E-2174G
Esta configuração conta com 4 núcleos, 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Intel Xeon Silver 4210
Esta configuração conta com 20 núcleos, 2,20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Esta configuração conta com 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1, e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Servidores HPC Intel Xeon Gold 5218
Esta configuração conta com uma placa gráfica NVIDIA T4, 32 núcleos, 2,30 GHz, 32 GB de RAM e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
Intel Xeon 6284
Esta configuração conta com uma placa gráfica NVIDIA T4, 40 núcleos, 2.50 GHz, 32 GB de RAM e 20 TB de largura de banda gratuita¹.
GPU: gx2-16x128x2v
Esta configuração conta com 16 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 2 GPUs NVIDIA v100 e 1278 GiB de RAM.
Próximas etapas

Libere novas oportunidades com soluções confiáveis para expandir seus dados com a IBM e a Intel.

