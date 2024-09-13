Proteja seus dados não somente quando estiverem em repouso ou em trânsito, mas também em uso e priorize o desempenho de computação em nuvem com o poder de processamento da 4.ª geração do Intel Xeon que oferece segurança e escalabilidade. Os IBM Cloud Virtual Servers for VPC agora oferecem a segurança nas aplicações de computação confidencial Intel SGX, que isola e protege o código e os dados selecionados contra modificações, utilizando enclaves fortificados e módulos de execução confiáveis. Inove com confiança nas áreas de IA em que as cargas de trabalho estão crescendo mais rapidamente, incluindo análise de dados, computação de várias partes e ativos digitais.

Saiba mais sobre o Intel SGX na IBM Cloud VPC

