A equipe da IBM Consulting trabalhou com a MOVYON para projetar uma solução abrangente com base nas soluções Maximo e na tecnologia da internet das coisas (IoT), tudo aprimorado pela inteligência artificial para uma abordagem mais inteligente para o gerenciamento de infraestrutura. A utilização da extensão Maximo for Civil Infrastructure auxilia a Autostrade per l'Italia a monitorar, gerenciar e manter ativos de infraestrutura, prever falhas e priorizar reparos. A plataforma Argo usa o IBM Cloud Pak® for Integration e o IBM Cloud Pak for Data para integrar os dados da infraestrutura de IoT para uso pelas soluções Maximo. Uma terceira empresa, a Fincantineri NexTech Spa (link residente fora de ibm.com), está ajudando a instalar os sensores de IoT e fornecendo modelagem digital 3D dos ativos.

Como um primeiro passo crucial, as equipes da IBM e da MOVYON abordaram a melhoria da gestão e qualidade dos dados para a Autostrade per l’Italia. Eles implementaram um framework de governança de dados, caracterizado por um sistema de controle e monitoramento, para proporcionar visibilidade e acesso rápido a todas as informações relacionadas aos ativos e ao arquivo completo de documentos da empresa. Um único dashboard agora oferece uma visão integrada das atividades e dos dados, fornecendo acesso a um arquivo digital que os técnicos podem acessar em tempo real no campo.