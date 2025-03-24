O Multi-Tier Cloud Security (MTCS), também conhecido como Singapore Standard SS 584, é um padrão de segurança para provedores de serviços de nuvem que operam em Singapura. O MTCS foi desenvolvido sob a direção do Information Technology Standards Committee (ITSC) de Singapura como uma maneira de os provedores de serviços de nuvem demonstrarem controles de segurança adequados à confidencialidade dos dados que armazenam e processam.
O Esquema de Certificação MTCS é baseado em padrões internacionais, como o ISO 27001, e foi projetado para garantir que as práticas de segurança e privacidade estejam em vigor, para reduzir os riscos na operação no ambiente de nuvem.
A certificação MTCS é concedida em três níveis diferentes de segurança operacional, com requisitos cada vez mais rigorosos. A certificação MTCS Nível 3 confirma que a infraestrutura conta com controles de segurança em vigor para armazenar dados altamente sigilosos e de grande impacto. Essa certificação é obrigatória para provedores de serviços de nuvem que processam dados do governo de Singapura.
Relatórios e outras documentações
Veja o certificado MTCS de serviços de infraestrutura da IBM Cloud
Os serviços de infraestrutura da IBM Cloud receberam a certificação MTCS/SS 584:2015 de nível 3. As descrições de serviço (SD) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade de MTCS. Os serviços abaixo são avaliados a cada ano por um avaliador independente que publica um certificado.
Alguma dúvida sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.