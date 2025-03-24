O Multi-Tier Cloud Security (MTCS), também conhecido como Singapore Standard SS 584, é um padrão de segurança para provedores de serviços de nuvem que operam em Singapura. O MTCS foi desenvolvido sob a direção do Information Technology Standards Committee (ITSC) de Singapura como uma maneira de os provedores de serviços de nuvem demonstrarem controles de segurança adequados à confidencialidade dos dados que armazenam e processam.

O Esquema de Certificação MTCS é baseado em padrões internacionais, como o ISO 27001, e foi projetado para garantir que as práticas de segurança e privacidade estejam em vigor, para reduzir os riscos na operação no ambiente de nuvem.

A certificação MTCS é concedida em três níveis diferentes de segurança operacional, com requisitos cada vez mais rigorosos. A certificação MTCS Nível 3 confirma que a infraestrutura conta com controles de segurança em vigor para armazenar dados altamente sigilosos e de grande impacto. Essa certificação é obrigatória para provedores de serviços de nuvem que processam dados do governo de Singapura.

Relatórios e outras documentações

Veja o certificado MTCS de serviços de infraestrutura da IBM Cloud