Conformidade com a IBM Cloud®: ITAR

Ilustração mostrando uma pessoa interagindo com a interface em um computador, em torno da qual há uma blindagem de segurança e um pequeno prédio do governo
O que é ITAR?

O International Traffic in Arms Regulations (ITAR) é um conjunto de regulamentações governamentais dos EUA administradas pelo Departamento de Estado para controlar a exportação de tecnologias relacionadas a defesa, incluindo o software e os dados na United States Munitions List (USML).

Não existe uma certificação ITAR formal; no entanto a IBM opera os serviços listados abaixo de forma a oferecer suporte a um cliente para atender aos requisitos ITAR, mas a conformidade com a ITAR pode ser confirmada por terceiros independentes. Os clientes devem criar contas IBM Cloud que indiquem o uso do ITAR.
Posição da IBM

A plataforma IBM Cloud oferece ofertas federais que apoiam o ITAR. As descrições de serviço (SDs) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém a conformidade da ITAR.

Serviços

Dê o próximo passo

Dúvidas sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.

