O International Traffic in Arms Regulations (ITAR) é um conjunto de regulamentações governamentais dos EUA administradas pelo Departamento de Estado para controlar a exportação de tecnologias relacionadas a defesa, incluindo o software e os dados na United States Munitions List (USML).

Não existe uma certificação ITAR formal; no entanto a IBM opera os serviços listados abaixo de forma a oferecer suporte a um cliente para atender aos requisitos ITAR, mas a conformidade com a ITAR pode ser confirmada por terceiros independentes. Os clientes devem criar contas IBM Cloud que indiquem o uso do ITAR.