Conformidade com a IBM Cloud®: ISO 31000

A ISO 31000 é uma família de normas emitidas a partir de 2009 pela Organização Internacional para Normatização (ISO) e foi projetada para ajudar as organizações a gerenciar riscos. A primeira norma da série, a ISO 31000:2018, é um conjunto de diretrizes de gerenciamento de riscos concentrada no projeto e na implementação de uma estrutura de gerenciamento de riscos, um processo para identificar e minimizar os danos causados por incertezas e eventos imprevistos.



Uma organização com um processo de gerenciamento de riscos em conformidade com a ISO-31000 tem um nível de garantia, além de continuidade operacional, resiliência econômica e estabilidade, mesmo diante de eventos imprevisíveis.

Relatórios e outras documentações

