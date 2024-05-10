Conformidade com a IBM Cloud®: ISO 31000

Ilustração mostrando uma pessoa interagindo com uma interface de computador, em torno da qual há um escudo de segurança e um globo em um pedestal
O que é ISO 31000?

A ISO 31000 é uma família de normas emitidas a partir de 2009 pela Organização Internacional para Normatização (ISO) e foi projetada para ajudar as organizações a gerenciar riscos. A primeira norma da série, a ISO 31000:2018, é um conjunto de diretrizes de gerenciamento de riscos concentrada no projeto e na implementação de uma estrutura de gerenciamento de riscos, um processo para identificar e minimizar os danos causados por incertezas e eventos imprevistos.

Uma organização com um processo de gerenciamento de riscos em conformidade com a ISO-31000 tem um nível de garantia, além de continuidade operacional, resiliência econômica e estabilidade, mesmo diante de eventos imprevisíveis. 

Relatórios e outras documentações

IBM 31000 - Certificado de infraestrutura IBM Cloud® 
Posição da IBM

As ofertas do IBM Infrastructure Management System (IMS) e do IBM Infrastructure as a Service (IaaS) têm estrutura de gerenciamento de riscos em conformidade com a ISO 31000:2018, conforme certificado pelo Bureau Veritas.

Os certificados IBM ISO 31000 são publicados e geralmente estão disponíveis. Os serviços listados abaixo são certificados pela ISO 31000. Os serviços abaixo emitem certificados ISO pelo menos uma vez por ano.

Serviços

Dê o próximo passo

Alguma dúvida sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.

 Veja outros programas de compliance