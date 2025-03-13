A certificação Hébergeur de Données de Santé (HDS) foi emitida pela ASIP SANTÉ (parte da AGÊNCIA DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Introduzida pelo Ministério da Saúde francês, oferece orientação sobre hospedagem de informações pessoais de saúde (PHI) e estipula que qualquer organização de saúde que hospeda PHI externamente deve fazer uso de um provedor de serviços certificado pela HDS. A HDS é uma estrutura que descreve as condições e medidas de segurança sob as quais os dados pessoais de saúde coletados na França devem ser protegidos. O processo de certificação HDS exige que o provedor de serviços de nuvem implemente e demonstre que conta com medidas apropriadas em vigor para manter as informações pessoais de saúde privadas, seguras e confidenciais.



