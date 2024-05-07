A Lei Federal de Gerenciamento da Segurança da Informação de 2002 (FISMA) foi criada para garantir a segurança dos dados no governo federal. Ela define os requisitos para a segurança das informações dos órgãos federais, bem como dos contratados independentes e terceirizados que manipulam dados do governo.
Para estar em conformidade com a FISMA, a organização precisa realizar revisões anuais dos programas de segurança da informação para minimizar os riscos com maior rapidez, economia e eficiência. A conformidade com a FISMA é alcançada por um provedor de serviços de nuvem (CSP) por meio do processo de autorização do FedRAMP.
O IBM Cloud for Government é compatível com o alto nível de impacto da FISMA. As descrições de serviço (SD) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade da FISMA. Os serviços abaixo são avaliados anualmente.
Além das certificações e normas do governo dos EUA, os data centers da IBM Cloud for Government atendem a programas de conformidade globais, industriais e regionais.
Dúvidas sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.