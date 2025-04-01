Os requisitos do Cloud Code of Conduct da União Europeia (Cloud CoC da UE) permitem que os provedores de serviço de nuvem (CSPs) demonstrem sua capacidade de cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE.

O Cloud CoC da UE inclui uma seção de governança criada para ajudar na implementação, na gestão e na evolução eficazes e transparentes do Código. Como resultado do parecer positivo emitido pelo Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB), o Código foi oficialmente aprovado pela Autoridade Belga de Proteção de Dados em maio de 2021.

O Cloud CoC da UE tem sido fundamental para alinhar o setor de nuvem com medidas técnicas e organizacionais rigorosas para implementação eficaz do RGPD Além de servir como evidência da conformidade com o RGPD para os provedores de serviço de nuvem, essa ferramenta exclusiva é uma grande proteção para os usuários da nuvem em toda a UE.



Relatórios e outras documentações

Serviços da IBM Cloud cuja compatibilidade com o Cloud CoC da UE foi confirmada (ID de confirmação 2023LVL02SCOPE5316)