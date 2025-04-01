Conformidade com a IBM Cloud: da UE (CoC) da UE

O que é o Cloud CoC da UE?

Os requisitos do Cloud Code of Conduct da União Europeia (Cloud CoC da UE) permitem que os provedores de serviço de nuvem (CSPs) demonstrem sua capacidade de cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE.

O Cloud CoC da UE inclui uma seção de governança criada para ajudar na implementação, na gestão e na evolução eficazes e transparentes do Código. Como resultado do parecer positivo emitido pelo Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB), o Código foi oficialmente aprovado pela Autoridade Belga de Proteção de Dados em maio de 2021.

O Cloud CoC da UE tem sido fundamental para alinhar o setor de nuvem com medidas técnicas e organizacionais rigorosas para implementação eficaz do RGPD Além de servir como evidência da conformidade com o RGPD para os provedores de serviço de nuvem, essa ferramenta exclusiva é uma grande proteção para os usuários da nuvem em toda a UE.


Relatórios e outras documentações

Serviços da IBM Cloud cuja compatibilidade com o Cloud CoC da UE foi confirmada (ID de confirmação 2023LVL02SCOPE5316) 
Posição na IBM

A IBM considera o Cloud CoC da UE uma ferramenta confiável, disponível para demonstrar nosso compromisso com os usuários da nuvem, e comprovar que seus dados estão seguros. A confirmação do Cloud CoC da UE demonstra que a IBM Cloud atende aos requisitos do Código. A IBM conquistou o segundo nível de conformidade com o Cloud CoC da UE. Veja nossos serviços que atendem aos requisitos do Cloud CoC da UE.

Serviços

Para saber mais sobre as políticas de privacidade de dados da IBM, acesse o IBM Trust Center.  Se tiver mais dúvidas sobre a política de privacidade da IBM para nossas ofertas externas, entre em contato com a Central de ajuda do Escritório de Privacidade da IBM.

Recursos Leia a opinião do EDPB sobre o Cloud CoC da UE Veja alguns insights sobre o Cloud CoC da UE Leia o comunicado à imprensa do Cloud CoC da UE sobre o atendimento da IBM ao Código
