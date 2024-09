A IBM acredita que o melhor resultado para os negócios é que as atuais negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia ("Brexit") resultem em um período de transição e acordos futuros que apoiarão os negócios. No entanto, o Reino Unido poderia sair da UE e da Espaço Econômico Europeu sem um acordo de retirada.

Proteger os dados dos clientes é de suma importância para a IBM. Sua empresa pode ter acordos estabelecidos com empresas do grupo IBM que fornecem serviços que envolvem o processamento de dados pessoais. Para ajudar a garantir a conformidade tanto da sua empresa quanto da IBM com a legislação de proteção de dados aplicável, na data em que o Reino Unido sair da UE, o seguinte entrará em vigor:

1. Referências ao General Data Protection Regulation (GDPR) nos contratos aplicáveis incluirão a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido de 2018 na medida em que se aplique. Outras referências à legislação da UE ou do EEA serão complementadas pela legislação do Reino Unido que a implemente ou que seja equivalente, na medida em que for relevante.

2. A transferência de dados pessoais da EEA para o Reino Unido será classificada como uma transferência internacional. Para permitir que essas transferências de dados continuem sem interrupções, o seguinte se aplica na medida em que tal transferência seja considerada uma transferência para um país "não adequado" conforme o GDPR: