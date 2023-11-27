Conformidade com a IBM Cloud: Center for Internet Security (CIS)

O que é CIS?

O Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM é uma coleção das melhores práticas do setor para configurar com segurança sistemas de TI, software e redes. A orientação da referência é informada pelos controles CIS que mapeiam outras estruturas de segurança, incluindo HIPAA, a família ISO 27000, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS e outros. A IBM Cloud suporta o desenvolvimento de referências CIS.


Posição da IBM

O CIS IBM Cloud® Foundations Benchmark está disponível para ajudar os clientes a adotar com segurança os serviços IBM Cloud para executar estratégias de transformação digital com consistência de gerenciamento de conformidade. Os controles de benchmark podem ser configurados para monitorar os recursos por meio do IBM Cloud Security and Compliance Center, que também recebeu certificação de software de segurança CIS.

Serviços

Recursos IBM Cloud Security and Compliance Center
Os controles de referência podem ser configurados para monitorar os recursos por meio do IBM Cloud Security and Compliance Center, que também recebeu certificação de software de segurança CIS.
