Prepare as pessoas, simplifique o RH e estimule a transformação digital com projeto e implementação de especialistas em HCM

Viabilize a transformação das operações de recursos humanos da sua organização com o Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Aproveitando a vasta experiência e o conhecimento que a Oracle tem no setor, a IBM orienta os clientes sobre estratégia, projeto e implementação para modernizar o gerenciamento da força de trabalho, o gerenciamento de talentos e os processos de folha de pagamento.

Nossa equipe global de especialistas certificados no Oracle Cloud HCM concentra-se em alinhar a tecnologia aos objetivos dos negócios, integrar o Oracle Cloud HCM a outros sistemas corporativos e estimular a adoção pelos usuários por meio da gestão de mudanças. Com suporte e otimização contínuos, a IBM prepara os clientes para maior eficiência, insights e envolvimento dos funcionários com o investimento em Oracle Cloud Human Capital Management.
Transformação acelerada dos recursos humanos

Implemente rapidamente o Oracle Cloud HCM para modernizar e otimizar processos de RH, reduzir o trabalho manual e aumentar a produtividade. Nossa abordagem permite que sua organização alcance uma gestão da força de trabalho mais rápida, eficiente e escalável.
Experiência aprimorada do funcionário

A IBM aprimora as experiências dos funcionários com o Oracle Cloud HCM otimizando os fluxos de trabalho, viabilizando recursos de IA agêntica e orientando você com eficácia durante as mudanças. Isso gera maior envolvimento, produtividade e satisfação em toda a força de trabalho.
IA sem dificuldades

Otimize e repense os processos de RH, reduza o trabalho manual e aumente a produtividade com agentes de IA, aproveitando os recursos nos módulos do Oracle Cloud HCM e o poder do watsonx, o portfólio principal de produtos de IA da IBM.
Software e consultoria de alto nível

A IBM Oracle Consulting é maior e melhor. Adquirimos duas empresas líderes parceiras da Oracle, IBM Applications Software Technology e IBM Symatrix para trazer mais serviços, novas ofertas e uma profundidade e amplitude de conhecimento incomparáveis no setor.
Recursos Modernização inteligente da força de trabalho

A IBM ajuda as organizações a modernizar os recursos humanos com o Oracle Cloud HCM, combinando insights orientados por IA e automação para aprimorar as experiências dos funcionários, melhorar a tomada de decisões e construir uma força de trabalho ágil e preparada para o futuro, alinhada ao crescimento dos negócios.

 Estratégia e transformação de RH

A IBM ajuda as organizações a repensar sua estratégia de RH integrando insights impulsionados por IA, fluxos de trabalho inteligentes e modelos operacionais adaptáveis que preparam forças de trabalho dinâmicas, aprimoram as experiências dos funcionários e aceleram a transformação de negócios.

 Estratégia empresarial e de RH orientada por IA

Ajudamos os clientes a moldar e inovar as estratégias de RH e IA empresarial utilizando o Oracle Cloud HCM e plataformas conectadas à IA. Essas estratégias integram dados e automação para aprimorar os insights da força de trabalho, melhorar as decisões e gerar agilidade em toda a empresa.

Valor que entregamos

As organizações que migram de sistemas centrais de RH legados no local para o Oracle Cloud HCM contam com a ajuda da IBM para planejar e executar a migração descomplicada, garantindo a integridade dos dados, a conformidade e o mínimo de interrupção.

Empresas multinacionais utilizam a experiência da IBM para unificar processos e sistemas de RH díspares em diferentes regiões, possibilitando políticas uniformes, relatórios centralizados e melhor colaboração global.

A IBM ajuda as organizações a utilizar os recursos de análise do Oracle Cloud HCM para gerar insights sobre o desempenho da força de trabalho, a rotatividade e as habilidades que faltam, viabilizando estratégias de gerenciamento de talentos e aquisição de talentos baseada em dados e uma melhor tomada de decisões.

Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Estudo de caso

Dois colegas discutindo em um ambiente moderno de escritório
Governo da Escócia Transformando serviços, liberando valor com Oracle Cloud A IBM e o governo escocês trabalharam juntos na libertação das limitações legadas nos sistemas de back-office fragmentados e para construírem juntos um novo sistema compartilhado que atue como base para o futuro.
Dois colegas discutindo em um ambiente moderno de escritório

Setores

Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam funções e desafios específicos dos setores.

Setor público Serviços financeiros Alta tecnologia Manufatura
Serviços relacionados Oracle Cloud ERP
Possibilite que sua organização otimize operações, amplie a maturidade financeira e prepare a empresa para o futuro com as soluções da Oracle ERP.
Oracle Cloud SCM
Tenha operações de cadeia de suprimentos inteligentes, conectadas e resilientes com o Oracle Cloud SCM. O pacote oferece visibilidade em tempo real, análise preditiva de dados e automação entre planejamento, aquisição, fabricação, inventário e logística.
Infraestrutura da Oracle Cloud
Implemente todas as suas cargas de trabalho em uma plataforma de nuvem resiliente, segura e de alto desempenho, projetada como uma plataforma de sistemas de missão crítica.
