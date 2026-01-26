Viabilize a transformação das operações de recursos humanos da sua organização com o Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Aproveitando a vasta experiência e o conhecimento que a Oracle tem no setor, a IBM orienta os clientes sobre estratégia, projeto e implementação para modernizar o gerenciamento da força de trabalho, o gerenciamento de talentos e os processos de folha de pagamento.

Nossa equipe global de especialistas certificados no Oracle Cloud HCM concentra-se em alinhar a tecnologia aos objetivos dos negócios, integrar o Oracle Cloud HCM a outros sistemas corporativos e estimular a adoção pelos usuários por meio da gestão de mudanças. Com suporte e otimização contínuos, a IBM prepara os clientes para maior eficiência, insights e envolvimento dos funcionários com o investimento em Oracle Cloud Human Capital Management.