Permita que sua organização otimize as operações, amplie a maturidade financeira e prepare a empresa para o futuro com as soluções do Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Com o respaldo de vasta experiência no setor e metodologias comprovadas, guiamos a transformação digital do seu ERP, da estratégia à escala.

Com uma equipe global de consultores certificados em Oracle, nossa prática do Oracle Cloud ERP oferece excelência técnica e também uma visão voltada para o negócio, otimizando as operações financeiras, da cadeia de suprimentos, compras e gerenciamento de projetos. Acelere a adoção, minimize as interrupções e tenha um rápido retorno sobre o investimento por meio dos recursos personalizados da Oracle.
Benefícios
Transformação acelerada

Utilize a avaliação de índice de maturidade de negócios exclusiva e proprietária da IBM para desenvolver um roteiro às suas metas de negócios e implementar soluções de maneira eficiente, do planejamento à adoção. Não importa onde você se encontre na sua jornada rumo à nuvem, a IBM encontrará você.
IA sem dificuldades

Além de incorporar a IA nativa dos módulos do Oracle Cloud ERP, a IBM está trabalhando com a Oracle para levar o poder do watsonx, o principal portfólio de produtos de IA da IBM para a Oracle.
Software e consultoria de alto nível

A IBM Oracle Consulting é maior e melhor. Adquirimos duas das principais empresas parceiras da Oracle, a IBM Accelalpha e a IBM Aplications Software Technology, para oferecer mais serviços, novas ofertas e profundidade e amplitude de conhecimento incomparáveis no setor.
Recursos Avaliação e estratégia do Oracle Cloud ERP

Colabore com nossos especialistas e utilize o IBM Business Maturity Index Assessment para avaliar seu ambiente atual, definir metas de transformação e construir uma blueprint de ERP sob medida.

 Implementação do Oracle Cloud ERP

O IBM RapidMove Method oferece uma abordagem de implementação comprovada e baseada em ativos para reduzir a complexidade e acelerar a adoção da Oracle Cloud.

 Transformação empresarial com a Oracle Cloud

Combinamos os poderosos recursos da Oracle Cloud com os fluxos de trabalho inteligentes e o vasto conhecimento do setor da IBM para repensar suas operações financeiras, de compras e de cadeia de suprimentos.​

Valor que entregamos

Simplifique os principais processos financeiros consolidando livros-razão, automatizando reconciliações e aproveitando a detecção de anomalias orientada por IA. O Oracle Cloud ERP with IBM permite fechamentos mais rápidos e precisos com insights em tempo real, maior conformidade e menor esforço manual.

Unifique a aquisição, o inventário e a fabricação no Oracle Cloud ERP para melhorar a visibilidade, reduzir os tempos de ciclo e fortalecer a colaboração com os fornecedores. A automação inteligente e a procura e compra guiada geram economia de custos, enquanto a análise em tempo real proporciona compatibilidade com operações resilientes e ágeis.

Acelere desinvestimentos ou fusões implementando uma base de ERP nativa da nuvem com processos pré-configurados e rápida migração de dados. O Oracle Cloud ERP garante a continuidade operacional, reduz o custo total de propriedade e oferece uma plataforma escalável para inovação contínua.

Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam funções e desafios específicos dos setores

Manufatura Alta tecnologia Serviços financeiros Setor público
Serviços relacionados Infraestrutura da Oracle Cloud
Implemente todas as suas cargas de trabalho em uma plataforma de nuvem resiliente, segura e de alto desempenho, projetada como uma plataforma de sistemas de missão crítica. Nossa equipe global de especialistas em OCI, certificados pela Oracle, combina excelência técnica com insight estratégico otimizando computação, armazenamento, rede e segurança para impulsionar suas cargas de trabalho mais críticas.
Oracle Cloud HCM
O Oracle Cloud HCM prepara a sua força de trabalho com uma plataforma de completa que unifica RH, talentos, folha de pagamento e análise da força de trabalho na nuvem. Nossos especialistas projetam, implementam e otimizam soluções da Oracle Cloud HCM que melhoram o envolvimento dos funcionários, garantem a conformidade e aumentam a agilidade organizacional com insights de IA e automação.
Oracle Cloud SCM
Tenha operações de cadeia de suprimentos inteligentes, conectadas e resilientes com o Oracle Cloud SCM. O pacote oferece visibilidade em tempo real, análise preditiva de dados e automação para planejamento, aquisição, fabricação, inventário e logística, ajudando-nos a orientar toda a transformação da cadeia de suprimentos do início ao fim.
Próximas etapas

Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.

