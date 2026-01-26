|Transforme processos de negócios de missão crítica com o Oracle Cloud ERP
Permita que sua organização otimize as operações, amplie a maturidade financeira e prepare a empresa para o futuro com as soluções do Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Com o respaldo de vasta experiência no setor e metodologias comprovadas, guiamos a transformação digital do seu ERP, da estratégia à escala.
Com uma equipe global de consultores certificados em Oracle, nossa prática do Oracle Cloud ERP oferece excelência técnica e também uma visão voltada para o negócio, otimizando as operações financeiras, da cadeia de suprimentos, compras e gerenciamento de projetos. Acelere a adoção, minimize as interrupções e tenha um rápido retorno sobre o investimento por meio dos recursos personalizados da Oracle.
Utilize a avaliação de índice de maturidade de negócios exclusiva e proprietária da IBM para desenvolver um roteiro às suas metas de negócios e implementar soluções de maneira eficiente, do planejamento à adoção. Não importa onde você se encontre na sua jornada rumo à nuvem, a IBM encontrará você.
Além de incorporar a IA nativa dos módulos do Oracle Cloud ERP, a IBM está trabalhando com a Oracle para levar o poder do watsonx, o principal portfólio de produtos de IA da IBM para a Oracle.
A IBM Oracle Consulting é maior e melhor. Adquirimos duas das principais empresas parceiras da Oracle, a IBM Accelalpha e a IBM Aplications Software Technology, para oferecer mais serviços, novas ofertas e profundidade e amplitude de conhecimento incomparáveis no setor.
Colabore com nossos especialistas e utilize o IBM Business Maturity Index Assessment para avaliar seu ambiente atual, definir metas de transformação e construir uma blueprint de ERP sob medida.
O IBM RapidMove Method oferece uma abordagem de implementação comprovada e baseada em ativos para reduzir a complexidade e acelerar a adoção da Oracle Cloud.
Combinamos os poderosos recursos da Oracle Cloud com os fluxos de trabalho inteligentes e o vasto conhecimento do setor da IBM para repensar suas operações financeiras, de compras e de cadeia de suprimentos.
Simplifique os principais processos financeiros consolidando livros-razão, automatizando reconciliações e aproveitando a detecção de anomalias orientada por IA. O Oracle Cloud ERP with IBM permite fechamentos mais rápidos e precisos com insights em tempo real, maior conformidade e menor esforço manual.
Unifique a aquisição, o inventário e a fabricação no Oracle Cloud ERP para melhorar a visibilidade, reduzir os tempos de ciclo e fortalecer a colaboração com os fornecedores. A automação inteligente e a procura e compra guiada geram economia de custos, enquanto a análise em tempo real proporciona compatibilidade com operações resilientes e ágeis.
Acelere desinvestimentos ou fusões implementando uma base de ERP nativa da nuvem com processos pré-configurados e rápida migração de dados. O Oracle Cloud ERP garante a continuidade operacional, reduz o custo total de propriedade e oferece uma plataforma escalável para inovação contínua.
Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam funções e desafios específicos dos setores
Transformamos a eficiência operacional de ponta a ponta e auxiliamos na melhor tomada de decisões com visibilidade em tempo real e análises orientadas por IA adaptadas para fabricação para otimizar a produtividade e as operações.
Aproveite a IA, o aprendizado de máquina e a automação para integrar as operações, aumentar a velocidade e a agilidade das decisões e garantir a precisão dos seus dados em tempo real.
Implementamos o Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) e EPM para automatizar relatórios regulatórios, reconciliar o equilíbrio e acelerar o fechamento financeiro unificando dados e aproveitando a IA. Simplifique os ciclos de fechamento, melhore a prontidão para auditoria e tenha insights financeiros em tempo real para tomar decisões mais rápidas e reduzir os riscos.
Órgãos estaduais, locais e federais aumentam a eficiência e melhoram os serviços aos constituintes com nossas soluções criadas previamente para o setor para o Oracle ERP Cloud. Também oferecemos serviços de cibersegurança e soluções de IA.
Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.
Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.
Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.
Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.