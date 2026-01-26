IBM Applications Software Technology

Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.

Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.