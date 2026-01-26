IBM Applications Software Technology

Gerando transformação digital no setor público

Três pessoas conversando durante uma reunião

A ascensão estratégica da IA agêntica

Setor público e transformação em ERP, com o respaldo da IBM

A tecnologia de aplicações de software da IBM tem sido reconhecida como líder na modernização do planejamento de recursos empresariais (ERP) e da transformação do setor público com a Oracle Cloud. De sistemas financeiros e ERP a programas de missão crítica do governo, ajudamos as organizações a simplificar as operações, fortalecer a conformidade e gerar resultados melhores para cidadãos e stakeholders. Com a IBM e a Oracle, reunimos escala global, inovação em IA e conhecimento especializado para ajudar os clientes a prosperar em um mundo complexo.
Benefícios 300 projetos de nuvem bem-sucedidos no setor público 40 anos de parceria com a Oracle Mais de 500 consultores certificados em IA agêntica
Recursos
Aplicações da Oracle Cloud

Oferecemos soluções personalizadas de aplicações da Oracle que ajudam a garantir que a sua organização está interagindo com os cidadãos de maneira eficaz, operando com eficiência e gerenciando seus dados com segurança.
Tecnologia e plataforma da Oracle Cloud

Contamos com grande experiência em uma ampla variedade de soluções de tecnologia e ajudamos a garantir que a sua arquitetura considere os principais aspectos de integração, segurança e, o melhor de tudo, tranquilidade.
Serviços gerenciados Oracle Cloud

Ajudamos a direcionar o foco da sua TI para a melhoria contínua, em vez da simples correção de problemas, com serviços integrados que cobrem infraestrutura, plataformas, aplicações e DevOps.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Oferecemos um serviço de testes automáticos totalmente integrado que ajuda a garantir a qualidade, a escalabilidade e a disponibilidade de suas aplicações da Oracle Cloud.
Avaliações de nuvem

Oferecemos nosso framework de avaliação de nuvem. Uma coleção de ferramentas, metodologias e melhores práticas que examinam seus requisitos de negócios exclusivos e oferecem roteiros detalhados.
Centro de excelência K-12

Trazemos uma experiência incomparável na implementação do Oracle no K-12, o que significa que o seu distrito pode colher rapidamente o valor da transformação da automação, integração, facilidade de uso, autoatendimento e paradigmas de relatórios.

Uma parceria estratégica

Construindo juntos vitalidade nos negócios

Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.

Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Duas pessoas conversando em uma mesa em um escritório

Valor que entregamos

Ajudamos a publicar dados financeiros e operacionais claros e acessíveis, para que os cidadãos acompanhem os gastos e os resultados dos projetos. Isso aumenta a confiança do público com processos auditáveis e padronizadas.

Trabalhamos com você na consolidação de sistemas isolados em uma fonte única da verdade, reduzindo a duplicação de esforços entre departamentos e proporcionando menores custos de longo prazo por meio da automação de processos e serviços compartilhados.

Ajudamos você a implementar um fluxo de trabalho padronizado, alinhado às normas governamentais, e disponibilizamos relatórios automáticos para os órgãos de fiscalização estaduais e federais. Isso minimiza o risco de fraude, desperdício e abuso com melhores controles.

Ajudamos a implementar ferramentas intuitivas para os funcionários em tarefas rotineiras, como aquisição, RH e folha de pagamento. Ajudamos também a viabilizar a colaboração entre órgãos com sistemas baseados na nuvem. Essas melhorias liberam a equipe dos trabalhos manuais repetitivos para que se concentrem nas prioridades voltadas para o cidadão.

Podemos disponibilizar dashboards e análises em tempo real para os líderes, apoiando o planejamento proativo de orçamentos, necessidades da força de trabalho e resposta a emergências, além de promover políticas baseadas em evidências que utilizam conjuntos de dados integrados.

Auxiliamos na rápida adaptação a mudanças de políticas, mudanças de financiamento ou emergências, além de permitir que as agências adotem novos modelos de serviço (como interação móvel, chatbots de IA). Ajudamos também a preparar as operações para o futuro com plataformas de ERP escaláveis na nuvem.

Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Insights
Uma pessoa trabalhando em um laptop
Soluções para o setor de ensino fundamental e médio (K-12): gerenciamento de capital humano

Simplifique processos, maximize recursos e reduza custos.

Três pessoas trabalhando juntas em torno de notebooks
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Testes rápidos automatizados para cada atualização da Oracle Cloud.

Um professor interagindo com alunos utilizando um tablet em uma sala de aula
Soluções para o setor de ensino fundamental e médio (K-12): finanças

Transforme o paradigma de relatórios e análises financeiras para distritos de ensino fundamental e médio (K–12).

Serviços relacionados IBM Accelalpha
Como parte do ecossistema IBM Consulting Oracle, a IBM Accelalpha traz profunda especialização em transformação de cadeia de suprimentos e logística para o Oracle Cloud. Oferecemos transformação de ponta a ponta orientada por IA, automação e práticas recomendadas do setor. Com a escala global da IBM e o foco em cadeia de suprimentos da IBM Accelalpha, nossos clientes obtêm resultados de negócios mais rápidos e inteligentes.
IBM Symatrix
Fundada com foco em Oracle Human Capital Management (HCM), a IBM Symatrix tem mais de duas décadas ajudando organizações a liberar todo o potencial de suas aplicações empresariais. Nós não apenas implementamos o Oracle — fazemos com que ele trabalhe com mais eficiência, inteligência e gere o ROI esperado pelos nossos clientes.
IBM Consulting Oracle Services
Com mais de 10.000 consultores dedicados à Oracle Cloud, que ajudaram os clientes a concluir com sucesso mais de 6.500 projetos da Oracle, a IBM oferece serviços e consultoria em Oracle que contam com um roteiro para o investimento em transformação para a nuvem, da consultoria à implementação na nuvem e o suporte.
Próximas etapas

Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas e conversar sobre como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar e conhecer as próximas etapas.

Carreiras na IBM Consulting

 Ver oportunidades de carreira Parceria com a IBM

 Participe do IBM® Partner Plus Visite a página de recursos da IBM Consulting

