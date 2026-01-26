IBM Applications Software Technology

Gerando transformação digital no setor público
A tecnologia de aplicações de software da IBM tem sido reconhecida como líder na modernização do planejamento de recursos empresariais (ERP) e da transformação do setor público com a Oracle Cloud. De sistemas financeiros e ERP a programas de missão crítica do governo, ajudamos as organizações a simplificar as operações, fortalecer a conformidade e gerar resultados melhores para cidadãos e stakeholders. Com a IBM e a Oracle, reunimos escala global, inovação em IA e conhecimento especializado para ajudar os clientes a prosperar em um mundo complexo.
Oferecemos soluções personalizadas de aplicações da Oracle que ajudam a garantir que a sua organização está interagindo com os cidadãos de maneira eficaz, operando com eficiência e gerenciando seus dados com segurança.
Contamos com grande experiência em uma ampla variedade de soluções de tecnologia e ajudamos a garantir que a sua arquitetura considere os principais aspectos de integração, segurança e, o melhor de tudo, tranquilidade.
Ajudamos a direcionar o foco da sua TI para a melhoria contínua, em vez da simples correção de problemas, com serviços integrados que cobrem infraestrutura, plataformas, aplicações e DevOps.
Oferecemos um serviço de testes automáticos totalmente integrado que ajuda a garantir a qualidade, a escalabilidade e a disponibilidade de suas aplicações da Oracle Cloud.
Oferecemos nosso framework de avaliação de nuvem. Uma coleção de ferramentas, metodologias e melhores práticas que examinam seus requisitos de negócios exclusivos e oferecem roteiros detalhados.
Trazemos uma experiência incomparável na implementação do Oracle no K-12, o que significa que o seu distrito pode colher rapidamente o valor da transformação da automação, integração, facilidade de uso, autoatendimento e paradigmas de relatórios.
Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.
Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Ajudamos a publicar dados financeiros e operacionais claros e acessíveis, para que os cidadãos acompanhem os gastos e os resultados dos projetos. Isso aumenta a confiança do público com processos auditáveis e padronizadas.
Trabalhamos com você na consolidação de sistemas isolados em uma fonte única da verdade, reduzindo a duplicação de esforços entre departamentos e proporcionando menores custos de longo prazo por meio da automação de processos e serviços compartilhados.
Ajudamos você a implementar um fluxo de trabalho padronizado, alinhado às normas governamentais, e disponibilizamos relatórios automáticos para os órgãos de fiscalização estaduais e federais. Isso minimiza o risco de fraude, desperdício e abuso com melhores controles.
Ajudamos a implementar ferramentas intuitivas para os funcionários em tarefas rotineiras, como aquisição, RH e folha de pagamento. Ajudamos também a viabilizar a colaboração entre órgãos com sistemas baseados na nuvem. Essas melhorias liberam a equipe dos trabalhos manuais repetitivos para que se concentrem nas prioridades voltadas para o cidadão.
Podemos disponibilizar dashboards e análises em tempo real para os líderes, apoiando o planejamento proativo de orçamentos, necessidades da força de trabalho e resposta a emergências, além de promover políticas baseadas em evidências que utilizam conjuntos de dados integrados.
Auxiliamos na rápida adaptação a mudanças de políticas, mudanças de financiamento ou emergências, além de permitir que as agências adotem novos modelos de serviço (como interação móvel, chatbots de IA). Ajudamos também a preparar as operações para o futuro com plataformas de ERP escaláveis na nuvem.
Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.
Aumente a eficiência e melhore os serviços aos constituintes com nossas soluções pré-criadas para governos estaduais e locais.
Nosso centro de excelência de K-12 agrega grande valor com propriedade intelectual, abordando questões como pagamento de contratos de professores, contabilidade de atividades de estudantes e orçamento de posições. Traz também uma biblioteca de relatórios personalizados e dashboards para diretores, superintendentes e pais.
Resolva desafios de negócios críticos e transforme operações com dados avançados e tecnologias poderosas que integram a otimização da IA.
Melhore as operações e tenha melhores insights lidando com planejamento e programação de serviços, gerenciamento de frota, experiência dos passageiros, segurança e conformidade regulatória e gerenciamento de custos.
Simplifique processos, maximize recursos e reduza custos.
Testes rápidos automatizados para cada atualização da Oracle Cloud.
Transforme o paradigma de relatórios e análises financeiras para distritos de ensino fundamental e médio (K–12).
