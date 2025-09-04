O IBM Accelalpha, agora parte da IBM Consulting, é líder confiável na transformação da cadeia de suprimentos com a Oracle Cloud. Da logística e conformidade comercial ao gerenciamento de armazéns e cadeias de suprimentos conectadas, ajudamos os clientes a eliminar gargalos, acelerar as entregas e aumentar a resiliência.

Além da nossa experiência em cadeia de suprimentos, o IBM Accelalpha continua entregando implementações da Oracle Cloud em vários pilares, incluindo o planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de desempenho empresarial (EPM), experiência do cliente (CX) e gerenciamento de capital humano (HCM), da estratégia e design à implementação e suporte, agora fortalecidos dentro da IBM Consulting. Junto com a IBM e a Oracle, combinamos experiência especializada na aplicação da Oracle Cloud com escala global e soluções impulsionadas por IA para entregar negócios mais inteligentes, rápidos e saudáveis.