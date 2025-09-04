Implementação, integração e gerenciamento de soluções da Oracle Cloud
O IBM Accelalpha, agora parte da IBM Consulting, é líder confiável na transformação da cadeia de suprimentos com a Oracle Cloud. Da logística e conformidade comercial ao gerenciamento de armazéns e cadeias de suprimentos conectadas, ajudamos os clientes a eliminar gargalos, acelerar as entregas e aumentar a resiliência.
Além da nossa experiência em cadeia de suprimentos, o IBM Accelalpha continua entregando implementações da Oracle Cloud em vários pilares, incluindo o planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de desempenho empresarial (EPM), experiência do cliente (CX) e gerenciamento de capital humano (HCM), da estratégia e design à implementação e suporte, agora fortalecidos dentro da IBM Consulting. Junto com a IBM e a Oracle, combinamos experiência especializada na aplicação da Oracle Cloud com escala global e soluções impulsionadas por IA para entregar negócios mais inteligentes, rápidos e saudáveis.
Pacote baseado na nuvem que simplifica finanças, aquisição e gerenciamento de projetos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.
Pacote impulsionado por IA e baseado na nuvem, que gerencia todo o ciclo de vida do funcionário, da contratação à aposentadoria.
Um pacote de desempenho que ajuda no planejamento, orçamento, previsão e geração de relatórios para alinhar a estratégia com a execução.
Uma plataforma integrada que conecta planejamento, procura e compra, fabricação, logística e manutenção para agilidade e resiliência.
Um pacote de experiência do cliente que unifica marketing, vendas, serviços e comércio para proporcionar jornadas personalizadas de ponta a ponta.
Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.
Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Possibilitamos reduções de custos mensuráveis por meio da automatização dos principais fluxos de trabalho e da otimização das implementações da Oracle Cloud. Os clientes relatam custos de TI mais baixos, economias extras e redução dos custos manuais com o uso de aplicações do ERP, EPM e cadeia de suprimentos da Oracle Cloud.
Preparamos os clientes a prestar um atendimento ao cliente mais rápido e uniforme utilizando a experiência do cliente da Oracle. Dos portais de autoatendimento ao serviço de campo, os clientes estão transformando os fluxos de trabalho de suporte e aumentando a satisfação dos clientes em todos os canais.
Simplificamos as operações utilizando a Oracle Cloud, das finanças à logística. Nossos clientes eliminam gargalos com automação e fluxos de trabalho baseados em funções. Entregamos uma transformação digital abrangente com as aplicações da Oracle Cloud.
Nossos clientes tiveram grandes melhorias em seus processos financeiros, como no processo do pedido ao pagamento. Essas melhorias incluem reduções significativas nos processos de planejamento financeiro e de fechamento contábil com o uso do Oracle EPM.
Ajudamos líderes em logística e fabricação a otimizar o planejamento, a conformidade comercial e cumprimento utilizando o Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) e o Oracle Warehouse Management System (WMS). Nossas soluções abrangentes da Oracle garantem entrega mais rápida, melhoram a satisfação do cliente e possibilitam a coordenação imediata entre redes de fornecimento globais.
Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que lidam com os desafios específicos dos setores, da volatilidade da cadeia de suprimentos às demandas regulatórias e expectativas dos clientes.
Transformamos as operações de fabricação com o Oracle Cloud Manufacturing, o Warehouse Management System (WMS) e a IoT. Os clientes passam a contar com controle de estoque em tempo real, automação dos fluxos de trabalho de armazém e produção e rastreabilidade global, viabilizando entregas mais rápidas, menos desperdício e um controle regulatório mais rigoroso.
Ajudamos empresas de alta tecnologia a se adaptarem aos rápidos ciclos de produtos e às interrupções no fornecimento. Implementamos o Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM e OTM (com nosso toolkit iAccel) para ajudar a garantir entregas rápidas e configurações escaláveis. Os clientes passam a ter cadeias de suprimentos mais resilientes, lançamentos mais ágeis e operações comerciais mais eficientes.
Nos serviços financeiros, implementamos o Oracle ERP, o Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) e o EPM para automatizar relatórios regulatórios, reconciliação de saldo e fechamento financeiro. Os clientes simplificam os ciclos de fechamento, ficam mais bem preparados para auditoria e têm acesso a insights financeiros em tempo real, viabilizando decisões mais rápidas e menores riscos.
As empresas de serviços profissionais ganham eficiência e agilidade por meio do Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) e finanças de projetos implementados com a nossa ajuda. Integramos planejamento de recursos, automação de faturamento e análise da força de trabalho, ajudando as empresas a melhorar o uso, a reduzir os custos gerais e a escalar a entrega ao cliente sem dificuldades.
No setor de comunicações, empregamos o Oracle CPQ, Subscription Management e CX Cloud para viabilizar ofertas personalizadas, faturamento flexível e suporte de alta qualidade. Os clientes agilizam o lançamento de novos pacotes de serviços, melhoram a integração dos clientes e aumentam a satisfação e a retenção dos assinantes.
Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.
Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.
Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.
Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.