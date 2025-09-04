IBM Accelalpha

Implementação, integração e gerenciamento de soluções da Oracle Cloud

Avaliação do Índice de Maturidade de Negócios
Duas pessoas trabalhando juntas em um notebook

A ascensão estratégica da IA agêntica

Veja como deixar os pequenos ganhos para trás e gerar impacto de verdade. 

Acesse o relatório do IBV

Vasto conhecimento especializado em cadeia de suprimentos, com tecnologia da IBM

O IBM Accelalpha, agora parte da IBM Consulting, é líder confiável na transformação da cadeia de suprimentos com a Oracle Cloud. Da logística e conformidade comercial ao gerenciamento de armazéns e cadeias de suprimentos conectadas, ajudamos os clientes a eliminar gargalos, acelerar as entregas e aumentar a resiliência.

Além da nossa experiência em cadeia de suprimentos, o IBM Accelalpha continua entregando implementações da Oracle Cloud em vários pilares, incluindo o planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de desempenho empresarial (EPM), experiência do cliente (CX) e gerenciamento de capital humano (HCM), da estratégia e design à implementação e suporte, agora fortalecidos dentro da IBM Consulting. Junto com a IBM e a Oracle, combinamos experiência especializada na aplicação da Oracle Cloud com escala global e soluções impulsionadas por IA para entregar negócios mais inteligentes, rápidos e saudáveis.
Benefícios 790+ Consultores da Oracle >600 projetos executados em 2024 400 clientes únicos na Oracle Cloud Mais de 600 Certificações da Oracle 8+ anos médios de experiência com aplicações da Oracle
Recursos
Oracle Cloud ERP

Pacote baseado na nuvem que simplifica finanças, aquisição e gerenciamento de projetos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.
Oracle Cloud HCM

Pacote impulsionado por IA e baseado na nuvem, que gerencia todo o ciclo de vida do funcionário, da contratação à aposentadoria.
Oracle Cloud EPM

Um pacote de desempenho que ajuda no planejamento, orçamento, previsão e geração de relatórios para alinhar a estratégia com a execução.
Oracle Cloud SCM

Uma plataforma integrada que conecta planejamento, procura e compra, fabricação, logística e manutenção para agilidade e resiliência.
Experiência do cliente a Oracle Cloud

Um pacote de experiência do cliente que unifica marketing, vendas, serviços e comércio para proporcionar jornadas personalizadas de ponta a ponta.

Uma parceria estratégica

Construindo juntos vitalidade nos negócios

Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.

Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Duas pessoas conversando em uma mesa em um escritório

Valor que entregamos

Possibilitamos reduções de custos mensuráveis por meio da automatização dos principais fluxos de trabalho e da otimização das implementações da Oracle Cloud. Os clientes relatam custos de TI mais baixos, economias extras e redução dos custos manuais com o uso de aplicações do ERP, EPM e cadeia de suprimentos da Oracle Cloud.

Preparamos os clientes a prestar um atendimento ao cliente mais rápido e uniforme utilizando a experiência do cliente da Oracle. Dos portais de autoatendimento ao serviço de campo, os clientes estão transformando os fluxos de trabalho de suporte e aumentando a satisfação dos clientes em todos os canais.

Simplificamos as operações utilizando a Oracle Cloud, das finanças à logística. Nossos clientes eliminam gargalos com automação e fluxos de trabalho baseados em funções. Entregamos uma transformação digital abrangente com as aplicações da Oracle Cloud.

Nossos clientes tiveram grandes melhorias em seus processos financeiros, como no processo do pedido ao pagamento. Essas melhorias incluem reduções significativas nos processos de planejamento financeiro e de fechamento contábil com o uso do Oracle EPM.

Ajudamos líderes em logística e fabricação a otimizar o planejamento, a conformidade comercial e cumprimento utilizando o Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) e o Oracle Warehouse Management System (WMS). Nossas soluções abrangentes da Oracle garantem entrega mais rápida, melhoram a satisfação do cliente e possibilitam a coordenação imediata entre redes de fornecimento globais.

Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que lidam com os desafios específicos dos setores, da volatilidade da cadeia de suprimentos às demandas regulatórias e expectativas dos clientes.

Manufatura Alta tecnologia Serviços financeiros Serviços profissionais Comunicações

Insights

Desenho de dois cubos em perspectiva e cor
Transformação digital: quatro passos para uma implementação bem-sucedida na nuvem Saiba mais
Várias setas de cores diferentes se aproximando e se movendo para a direita
Como fazer a transformação digital funcionar para o seu negócio
Desafios e soluções para o sucesso da implementação
Cinco quadrados sobrepostos em cores variadas
Transformação de receita para fabricação industrial
Simplifique preços e vendas com o Oracle CPQ
Três círculos aumentando de tamanho e conectando-se sucessivamente
Aumente o sucesso dos negócios com uma solução abrangente da Oracle Cloud
Trabalhe com o IBM Accelalpha para simplificar seu ambiente de tecnologia
Serviços relacionados IBM Applications Software Technology
A tecnologia de software das aplicações da IBM é utilizada por organizações do setor público para modernizar o ERP na nuvem e acelerar as implementações de HCM. Em parceria com a IBM e a Oracle, combinamos a tecnologia de software das aplicações da IBM, vasta experiência no setor público com a escala global de entrega da IBM e recursos de IA para gerar resultados transformadores.
IBM Symatrix
Fundada com foco no Oracle HCM, o IBM Symatrix conta com mais de duas décadas ajudando organizações a liberar todo o potencial de suas aplicações empresariais. Além de implementarmos a Oracle, fazemos com que ele trabalhe com mais eficiência, inteligência e gerando o ROI esperado pelos nossos clientes.
Serviços de consultoria da IBM e Oracle
Com mais de 10.000 consultores dedicados à Oracle Cloud, que ajudaram os clientes a concluir com sucesso mais de 6.500 projetos da Oracle, a IBM oferece serviços e consultoria em Oracle que contam com um roteiro para o investimento em transformação para a nuvem, da consultoria à implementação na nuvem e o suporte.
Próximas etapas

Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.

 Inscreva-se em nosso boletim informativo semanal
Carreiras na IBM Consulting

Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.

 Ver oportunidades de carreira Parceria com a IBM

Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.

 Participe do IBM® Partner Plus Visite a página de recursos da IBM Consulting

Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.

 Saiba mais