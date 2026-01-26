Por trás de cada nuvem... oferecendo transformação digital
O IBM Symatrix ajuda as organizações a alcançar a verdadeira transformação, não apenas a implementação, com mais de 20 anos de experiência em Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos vasto conhecimento funcional com insights orientados por IA, automação e metodologias comprovadas para oferecer resultados mensuráveis, como eficiência, conformidade e ROI.
Atuando como uma extensão da sua equipe, gerenciamos tudo, da folha de pagamento e testes à migração para a nuvem e o suporte contínuo, garantindo valor muito após o lançamento. Com a IBM® Consulting, a Oracle e nossos parceiros de ecossistema, a IBM Symatrix oferece a escala e a inovação para ajudar as empresas a se modernizar com confiança e alcançar o sucesso sustentável.
Um pacote impulsionado por IA e baseado na nuvem, que gerencia todo o ciclo de vida do funcionário, da contratação à aposentadoria.
Um pacote baseado na nuvem que simplifica finanças, aquisição e gerenciamento de projetos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.
Do caso de negócio e do roadmap de investimento ao compartilhamento de conhecimento para otimização, maior envolvimento e entrega de resultados.
Suporte de ponta a ponta para executar, otimizar e melhorar aplicações da Oracle e ambientes de nuvem.
Soluções de folha de pagamento gerenciadas por especialistas que simplificam, otimizam e garantem a conformidade com o Oracle HCM.
Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.
Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Com mais de 25 anos em RH e folha de pagamento da Oracle, trabalhamos com você para alcançar os resultados desejados.
O IBM Symatrix oferece contratos de nível de serviço (SLAs) de alto nível em relação à administração de sistemas, suporte, segurança e gerenciamento de projetos.
Ajudamos a orientar você no processo, do início do desenvolvimento do caso de negócio à implementação, suporte da aplicação e terceirização operacional da folha de pagamento.
O setor financeiro está em constante mudança. O IBM Symatrix ajudou seu setor a liberar as infinitas possibilidades das suas aplicações corporativas com serviços de aplicações gerenciadas e folha de pagamento gerenciada global.
O cenário está mudando e as universidades entendem que, com a adoção da tecnologia para permitir que a organização trabalhe com mais inteligência, elas podem liberar infinitas possibilidades. O IBM Symatrix pode ajudar a otimizar as aplicações corporativas da sua empresa e ainda oferece um serviço de relatórios para a HESA.
Com uma força de trabalho altamente qualificada, disparidade salarial, metas de diversidade e inclusão, redução de custos e um cenário competitivo, sua equipe é seu principal ativo. O IBM Symatrix ajudou seu setor a otimizar suas aplicações corporativas com serviços de aplicações gerenciadas e folha de pagamento gerenciada global.
A transformação digital está gerando novas oportunidades e desafios para as lojas de varejo. Os varejistas também têm uma grande tarefa pela frente quando o assunto é mudança das estações. Essa oscilação nas equipes é fundamental e os desafios que traz no emprego temporário são tangíveis.
