IBM Symatrix

Deep HCM e IBM Payroll Services com a experiência da Oracle e o respaldo da IBM

O IBM Symatrix ajuda as organizações a alcançar a verdadeira transformação, não apenas a implementação, com mais de 20 anos de experiência em Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos vasto conhecimento funcional com insights orientados por IA, automação e metodologias comprovadas para oferecer resultados mensuráveis, como eficiência, conformidade e ROI.

Atuando como uma extensão da sua equipe, gerenciamos tudo, da folha de pagamento e testes à migração para a nuvem e o suporte contínuo, garantindo valor muito após o lançamento. Com a IBM® Consulting, a Oracle e nossos parceiros de ecossistema, a IBM Symatrix oferece a escala e a inovação para ajudar as empresas a se modernizar com confiança e alcançar o sucesso sustentável.

 
Benefícios Mais de 25 anos de experiência com a Oracle 56 net promoter score 3 certificações: ISO27001, BACs e Cyber Essentials
Recursos
Oracle Cloud HCM

Um pacote impulsionado por IA e baseado na nuvem, que gerencia todo o ciclo de vida do funcionário, da contratação à aposentadoria.
Oracle Cloud ERP

Um pacote baseado na nuvem que simplifica finanças, aquisição e gerenciamento de projetos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.
Serviços de consultoria de primeira classe

Do caso de negócio e do roadmap de investimento ao compartilhamento de conhecimento para otimização, maior envolvimento e entrega de resultados.
IBM Managed Services with Oracle

Suporte de ponta a ponta para executar, otimizar e melhorar aplicações da Oracle e ambientes de nuvem.
IBM Payroll Services with Oracle

Soluções de folha de pagamento gerenciadas por especialistas que simplificam, otimizam e garantem a conformidade com o Oracle HCM.

Uma parceria estratégica

Construindo juntos vitalidade nos negócios

Desde que nos unimos à IBM, ganhamos mais oportunidades de aprendizado, suporte de produto dedicado e maior alinhamento entre desenvolvimento, vendas e entrega.

Esses benefícios, combinados com as décadas de parceria entre a IBM e a Oracle, ajudam as organizações a desenvolver resiliência, agilidade e transparência, alicerces essenciais para transformação e sucesso duradouros.
Duas pessoas conversando em uma mesa em um escritório

Valor que entregamos

Com mais de 25 anos em RH e folha de pagamento da Oracle, trabalhamos com você para alcançar os resultados desejados.

O IBM Symatrix oferece contratos de nível de serviço (SLAs) de alto nível em relação à administração de sistemas, suporte, segurança e gerenciamento de projetos.

Ajudamos a orientar você no processo, do início do desenvolvimento do caso de negócio à implementação, suporte da aplicação e terceirização operacional da folha de pagamento.

Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Serviços financeiros Ensino superior Serviços profissionais Varejo e hospedagem
Serviços relacionados IBM Accelalpha
Como parte do ecossistema IBM Consulting Oracle, a IBM Accelalpha traz profunda especialização em transformação de cadeia de suprimentos e logística para o Oracle Cloud. Oferecemos transformação de ponta a ponta orientada por IA, automação e práticas recomendadas do setor. Com a escala global da IBM e o foco em cadeia de suprimentos da IBM Accelalpha, nossos clientes obtêm resultados de negócios mais rápidos e inteligentes.
IBM Applications Software Technology
A IBM Applications Software Technology é confiável por organizações do setor público para modernizar o ERP em nuvem e acelerar implementações de HCM. Em parceria com a IBM e a Oracle, combinamos a profunda expertise da IBM Applications Software Technology no setor público com a escala global de entrega da IBM e seus recursos de IA para gerar resultados transformadores.
IBM Consulting Oracle Services
Com mais de 10 mil consultores dedicados à Oracle Cloud que ajudaram os clientes a concluir com sucesso mais de 6.500 projetos da Oracle, a IBM oferece serviços e consultoria em Oracle que contam com um roteiro para o investimento em transformação para a nuvem, da consultoria à implementação na nuvem e o suporte.
