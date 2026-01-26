Consultoria de infraestrutura da Oracle Cloud

Simplifique a TI e acelere a inovação na nuvem para ter desempenho de missão crítica e crescimento corporativo

A ascensão estratégica da IA agêntica

Veja como deixar os pequenos ganhos para trás e gerar impacto de verdade. 

Acesse o relatório do IBV

Inove mais rápido, escale com mais inteligência e opere com segurança com a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Com sólida experiência em nuvem e soluções comprovadas que incorporam IA, acompanhamos a transformação da sua infraestrutura, da definição da estratégia à implantação em escala.

A equipe global de especialistas em OCI da IBM, certificados pela Oracle, combina excelência técnica com insight estratégico otimizando computação, armazenamento, rede e segurança para impulsionar suas cargas de trabalho mais críticas. Acelere a adoção da nuvem, minimize as interrupções e libere a agilidade e o desempenho corporativos por meio de soluções personalizadas do Oracle Cloud Infrastructure.
Benefícios
Custos mais baixos e simplificados

A Oracle Cloud Infrastructure normalmente oferece o menor custo pelos serviços em comparação com outros provedores. Os clientes conseguem até 50% em redução de custos. A Oracle oferece os mesmos preços para qualquer implementação, qualquer data center. Com zero custos de saída e até 30% em créditos de suporte na Oracle.1
Liderança em infraestrutura de dados e IA

OCI é a plataforma utilizada para executar a OpenAI, Palantir, nVidia, Cohere e outras com eficiência. A OCI conta com a infraestrutura de RDMA e clusterização de GPUs mais moderna e de alto desempenho para IA cognitiva e para IA generativa. A estratégia de três frentes da Oracle para IA funciona em SaaS, PaaS e IaaS.
Construída para empresas

A OCI foi desenvolvida do zero para proporcionar desempenho, disponibilidade e segurança. Você não encontrará vizinhos ruidosos, conversas cruzadas na rede nem superalocação de recursos. Tenha acesso ao núcleo completo pelo qual você paga, na única nuvem que oferece SLAs de desempenho e capacidade de gerenciamento com créditos.
Libere o valor dos dados para IA

Agota, as opções multinuvem da Oracle executam todas as funcionalidades do Oracle Database e Exadata em todos os provedores de nuvem (AWS, Azure, Google, OCI). Com isso você pode utilizar as funcionalidades do banco de dados 26ai para facilitar a migração e o uso na IA.
Perfeito para híbridos por design

A OCI oferece todas as opções de implementação (no local, pública, híbrida ou multinuvem), bem como uma solução de nuvem completa e soberana. Todos os serviços estão disponíveis em todas as plataformas. Não tem data center na sua região? Sem problemas. A Oracle pode inserir um.
Recursos Maximize o desempenho, minimize os custos

A OCI e a IA geram decisões mais inteligentes sobre as cargas de trabalho que permitem reduzir os custos de migração para a nuvem.

 Acelerar a transformação

Com o apoio do amplo ecossistema da IBM, que reúne grandes provedores de nuvem de primeira linha, líderes em infraestrutura e parceiros de serviços, a implementação pode ser até 50% mais rápida para os clientes.

Migre sem interrupções

A IBM pode ajudar a projetar a OCI para máxima disponibilidade e tempo de atividade sem nenhum downtime.

Valor que entregamos

Aproveite a automação impulsionada por IA da IBM para otimizar os recursos de computação, armazenamento e banco de dados, mantendo o desempenho e a conformidade.

Reduza a complexidade operacional por meio do AIOps da IBM e dos serviços gerenciados para OCI. A IBM oferece uma maneira eficiente de gerenciar sua infraestrutura e seu ambiente de aplicações, para que você se concentre no seu negócio principal.

A IBM alinha seus esforços de modernização aos objetivos estratégicos de negócios como agilidade, economia, adoção da IA e experiência do cliente. Também podemos orientar você sobre as estratégias de integração.

Seja na migração de aplicações junto com data centers ou em processos de desinvestimento de infraestrutura, a IBM pode ajudar na racionalização de aplicações, com consolidação e simplificação de data centers. Oferecemos suporte a nuvens soberanas, nuvem privada, fábricas de IA e repatriação de nuvem.

Como geramos valor
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam os desafios específicos dos setores.

Manufatura Alta tecnologia Serviços financeiros Setor público
Serviços relacionados Oracle Cloud ERP
Possibilite que sua organização otimize operações, amplie a maturidade financeira e prepare a empresa para o futuro com as soluções da Oracle ERP. Com o respaldo de vasta experiência no setor e metodologias comprovadas, guiamos a transformação digital do seu ERP, da estratégia à escala.
Oracle Cloud SCM
Tenha operações de cadeia de suprimentos inteligentes, conectadas e resilientes com o Oracle Cloud SCM. O pacote oferece visibilidade em tempo real, análise preditiva de dados e automação entre planejamento, aquisição, fabricação, inventário, logística e gerenciamento do ciclo de vida dos produtos.
Oracle Cloud HCM
O Oracle Cloud HCM prepara a sua força de trabalho com uma plataforma de completa que unifica RH, talentos, folha de pagamento e análise da força de trabalho na nuvem. Nossos especialistas projetam, implementam e otimizam soluções da Oracle Cloud HCM que melhoram o envolvimento dos funcionários, garantem a conformidade e aumentam a agilidade organizacional.
