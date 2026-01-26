Simplifique a TI e acelere a inovação na nuvem para ter desempenho de missão crítica e crescimento corporativo
Inove mais rápido, escale com mais inteligência e opere com segurança com a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Com sólida experiência em nuvem e soluções comprovadas que incorporam IA, acompanhamos a transformação da sua infraestrutura, da definição da estratégia à implantação em escala.
A equipe global de especialistas em OCI da IBM, certificados pela Oracle, combina excelência técnica com insight estratégico otimizando computação, armazenamento, rede e segurança para impulsionar suas cargas de trabalho mais críticas. Acelere a adoção da nuvem, minimize as interrupções e libere a agilidade e o desempenho corporativos por meio de soluções personalizadas do Oracle Cloud Infrastructure.
A Oracle Cloud Infrastructure normalmente oferece o menor custo pelos serviços em comparação com outros provedores. Os clientes conseguem até 50% em redução de custos. A Oracle oferece os mesmos preços para qualquer implementação, qualquer data center. Com zero custos de saída e até 30% em créditos de suporte na Oracle.1
OCI é a plataforma utilizada para executar a OpenAI, Palantir, nVidia, Cohere e outras com eficiência. A OCI conta com a infraestrutura de RDMA e clusterização de GPUs mais moderna e de alto desempenho para IA cognitiva e para IA generativa. A estratégia de três frentes da Oracle para IA funciona em SaaS, PaaS e IaaS.
A OCI foi desenvolvida do zero para proporcionar desempenho, disponibilidade e segurança. Você não encontrará vizinhos ruidosos, conversas cruzadas na rede nem superalocação de recursos. Tenha acesso ao núcleo completo pelo qual você paga, na única nuvem que oferece SLAs de desempenho e capacidade de gerenciamento com créditos.
Agota, as opções multinuvem da Oracle executam todas as funcionalidades do Oracle Database e Exadata em todos os provedores de nuvem (AWS, Azure, Google, OCI). Com isso você pode utilizar as funcionalidades do banco de dados 26ai para facilitar a migração e o uso na IA.
A OCI oferece todas as opções de implementação (no local, pública, híbrida ou multinuvem), bem como uma solução de nuvem completa e soberana. Todos os serviços estão disponíveis em todas as plataformas. Não tem data center na sua região? Sem problemas. A Oracle pode inserir um.
A OCI e a IA geram decisões mais inteligentes sobre as cargas de trabalho que permitem reduzir os custos de migração para a nuvem.
Com o apoio do amplo ecossistema da IBM, que reúne grandes provedores de nuvem de primeira linha, líderes em infraestrutura e parceiros de serviços, a implementação pode ser até 50% mais rápida para os clientes.
A IBM pode ajudar a projetar a OCI para máxima disponibilidade e tempo de atividade sem nenhum downtime.
Aproveite a automação impulsionada por IA da IBM para otimizar os recursos de computação, armazenamento e banco de dados, mantendo o desempenho e a conformidade.
Reduza a complexidade operacional por meio do AIOps da IBM e dos serviços gerenciados para OCI. A IBM oferece uma maneira eficiente de gerenciar sua infraestrutura e seu ambiente de aplicações, para que você se concentre no seu negócio principal.
A IBM alinha seus esforços de modernização aos objetivos estratégicos de negócios como agilidade, economia, adoção da IA e experiência do cliente. Também podemos orientar você sobre as estratégias de integração.
Seja na migração de aplicações junto com data centers ou em processos de desinvestimento de infraestrutura, a IBM pode ajudar na racionalização de aplicações, com consolidação e simplificação de data centers. Oferecemos suporte a nuvens soberanas, nuvem privada, fábricas de IA e repatriação de nuvem.
Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam os desafios específicos dos setores.
Com a integração da nuvem segura e de alto desempenho da OCI com a experiência da IBM no setor, os fabricantes podem conectar sistemas de produção, analisar dados em tempo real e otimizar cadeias de suprimentos.
A IBM e a OCI ajudam empresas de alta tecnologia a aumentar a agilidade, otimizar os custos e agilizar o lançamento de novas tecnologias no mercado, mantendo a integridade dos dados e a resiliência operacional.
A OCI auxilia na conformidade, fortalece a resiliência e possibilita uma inovação mais rápida, ajudando as instituições a otimizar o desempenho e proporcionar aos clientes experiências baseadas em dados.
Viabilize operações eficientes, atenda às exigências regulatórias e estimule a inovação, oferecendo uma base resiliente e escalável para a prestação de serviços públicos mais inteligentes e transparentes.
Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.
Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.
Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.
Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.