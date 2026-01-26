Agilize o gerenciamento da cadeia de suprimentos, reduza os custos e otimize o inventário
IBM e Oracle, além das recentes aquisições da IBM Accelalpha, constroem cadeias de suprimentos resilientes, ágeis e inteligentes com o Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Com conhecimento especializado no setor de cadeia de suprimentos e metodologias de entrega comprovadas, orientamos toda a transformação de sua cadeia de suprimentos do início ao fim.
Nossa equipe global de consultores de SCM certificados pela Oracle oferece excelência técnica e insights, otimizando o planejamento da cadeia de suprimentos, aquisição, fabricação, logística e product lifecycle management. Podemos ajudar a acelerar a adoção, minimizar interrupções e aumentar a eficiência com uma solução personalizada do Oracle Supply Chain.
O Oracle Cloud Manufacturing ajuda a simplificar seus processos de fabricação para melhorar a eficiência da produção e reduzir os custos de fabricação, para você produzir qualquer coisa, em qualquer lugar.
Com o Oracle Inventory Management é possível rastrear os números de lote e de série, permitindo saber o que entrou na fabricação do item e onde o produto final foi utilizado. A solução vai melhorar também a eficiência e reduzir os custos de transporte de materiais.
Tenha um gerenciamento de materiais mais eficiente, garantindo que nada falte e evitando o acúmulo desnecessário de estoque. Com as aplicações de logística da Oracle, você pode simplificar os envios de entrada e saída.
Além de implementar a IA inerente às aplicações da Oracle Cloud, a IBM está trabalhando com a Oracle para levar o poder do watsonx®, o principal portfólio de produtos de IA da IBM, para a Oracle.
A IBM Oracle Consulting é maior e melhor. Adquirimos duas das principais empresas parceiras da Oracle, a IBM Accelalpha e a IBM Applications Software Technology, para oferecer mais serviços, novas ofertas e profundidade e amplitude de conhecimento incomparáveis no setor.
Empresas de fabricação que enfrentam dificuldades para manter os custos sob controle podem ter ganhos relevantes com o Oracle Supply Chain Management (SCM). Se você não conseguir acompanhar com precisão os custos de todas as peças necessárias no processo de fabricação, será impossível medir a lucratividade. O Oracle SCM e a IBM podem ajudar.
Acompanhar o estoque de peças, peças sobressalentes e produtos acabados pode ser um desafio. O Oracle Inventory Management, implementado pelos consultores da IBM, oferece visibilidade completa do inventário em seus armazéns, incluindo armazéns logísticos de terceiros e instalações de fabricação de terceiros.
Domine o desafio de entregar os produtos ao cliente certo, dentro do prazo e com eficiência. As organizações precisam de um sistema de gerenciamento de transporte de liderança, como o Oracle Transportation Management (OTM). Os clientes tiveram uma redução nos gastos com frete, carregamento mais rápido e menos erros nas faturas.
A IBM implementa o Oracle Order Management para que você tenha eficiência em:
Quer você fabrique produtos por conta própria ou utilize um fabricante contratado, a IBM pode ajudar.
Implementamos o Oracle Cloud Manufacturing e o integramos às suas outras aplicações da cadeia de suprimentos, para você ter controle sobre seus custos e sua lucratividade.
O gerenciamento de inventário da Oracle melhora a visibilidade do inventário global e reduz os custos. Os consultores da IBM preparam você para gerenciar:
Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam os desafios específicos dos setores
Transformamos a fabricação com o Oracle Cloud Manufacturing e o Oracle WMS. Os clientes colhem benefícios com um melhor rastreamento de inventário, produção automatizada e rastreabilidade global, resultando em atendimento mais rápido.
Ajudamos empresas de alta tecnologia a gerenciar ciclos rápidos de produtos e interrupções no fornecimento. Implementamos o Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM e OTM para garantir entregas rápidas e compatíveis e configurações em escala.
Nos serviços financeiros, implementamos o Oracle ERP e o EPM para automatizar os relatórios e acelerar o fechamento financeiro. Os clientes simplificam os ciclos de fechamento e recebem insights financeiros, permitindo decisões mais rápidas com menor risco.
Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.
Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.
Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.
Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.