IBM e Oracle, além das recentes aquisições da IBM Accelalpha, constroem cadeias de suprimentos resilientes, ágeis e inteligentes com o Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Com conhecimento especializado no setor de cadeia de suprimentos e metodologias de entrega comprovadas, orientamos toda a transformação de sua cadeia de suprimentos do início ao fim.

Nossa equipe global de consultores de SCM certificados pela Oracle oferece excelência técnica e insights, otimizando o planejamento da cadeia de suprimentos, aquisição, fabricação, logística e product lifecycle management. Podemos ajudar a acelerar a adoção, minimizar interrupções e aumentar a eficiência com uma solução personalizada do Oracle Supply Chain.