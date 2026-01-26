Consultoria do Oracle SCM

Agilize o gerenciamento da cadeia de suprimentos, reduza os custos e otimize o inventário

Pessoa operando um tablet em uma linha de montagem em uma fábrica

A ascensão estratégica da IA agêntica

Veja como deixar os pequenos ganhos para trás e gerar impacto de verdade. 

IBM e Oracle, além das recentes aquisições da IBM Accelalpha, constroem cadeias de suprimentos resilientes, ágeis e inteligentes com o Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Com conhecimento especializado no setor de cadeia de suprimentos e metodologias de entrega comprovadas, orientamos toda a transformação de sua cadeia de suprimentos do início ao fim.

Nossa equipe global de consultores de SCM certificados pela Oracle oferece excelência técnica e insights, otimizando o planejamento da cadeia de suprimentos, aquisição, fabricação, logística e product lifecycle management. Podemos ajudar a acelerar a adoção, minimizar interrupções e aumentar a eficiência com uma solução personalizada do Oracle Supply Chain.
Benefícios
Reduza os custos de fabricação

O Oracle Cloud Manufacturing ajuda a simplificar seus processos de fabricação para melhorar a eficiência da produção e reduzir os custos de fabricação, para você produzir qualquer coisa, em qualquer lugar.
Rastreabilidade completa do inventário

Com o Oracle Inventory Management é possível rastrear os números de lote e de série, permitindo saber o que entrou na fabricação do item e onde o produto final foi utilizado. A solução vai melhorar também a eficiência e reduzir os custos de transporte de materiais.
Melhore a eficiência do gerenciamento de materiais

Tenha um gerenciamento de materiais mais eficiente, garantindo que nada falte e evitando o acúmulo desnecessário de estoque. Com as aplicações de logística da Oracle, você pode simplificar os envios de entrada e saída.
IA sem dificuldades

Além de implementar a IA inerente às aplicações da Oracle Cloud, a IBM está trabalhando com a Oracle para levar o poder do watsonx®, o principal portfólio de produtos de IA da IBM, para a Oracle.
Software e consultoria de alto nível

A IBM Oracle Consulting é maior e melhor. Adquirimos duas das principais empresas parceiras da Oracle, a IBM Accelalpha e a IBM Applications Software Technology, para oferecer mais serviços, novas ofertas e profundidade e amplitude de conhecimento incomparáveis no setor.
Recursos Serviços do Oracle Supply Chain Management

Empresas de fabricação que enfrentam dificuldades para manter os custos sob controle podem ter ganhos relevantes com o Oracle Supply Chain Management (SCM). Se você não conseguir acompanhar com precisão os custos de todas as peças necessárias no processo de fabricação, será impossível medir a lucratividade. O Oracle SCM e a IBM podem ajudar.

 Serviços de gerenciamento de inventário da Oracle

Acompanhar o estoque de peças, peças sobressalentes e produtos acabados pode ser um desafio. O Oracle Inventory Management, implementado pelos consultores da IBM, oferece visibilidade completa do inventário em seus armazéns, incluindo armazéns logísticos de terceiros e instalações de fabricação de terceiros.

 Serviços do Oracle Transportation Management

Domine o desafio de entregar os produtos ao cliente certo, dentro do prazo e com eficiência. As organizações precisam de um sistema de gerenciamento de transporte de liderança, como o Oracle Transportation Management (OTM). Os clientes tiveram uma redução nos gastos com frete, carregamento mais rápido e menos erros nas faturas.

Valor que entregamos

A IBM implementa o Oracle Order Management para que você tenha eficiência em:

  • Criar e gerenciar pedidos de vendas
  • Gerenciar preços, remessa e faturamento
  • Gerenciar o atendimento de pedidos
  • Monitorar o processamento de pedidos de ponta a ponta
  • Concluir verificações de crédito do cliente

Quer você fabrique produtos por conta própria ou utilize um fabricante contratado, a IBM pode ajudar. 

Implementamos o Oracle Cloud Manufacturing e o integramos às suas outras aplicações da cadeia de suprimentos, para você ter controle sobre seus custos e sua lucratividade.

O gerenciamento de inventário da Oracle melhora a visibilidade do inventário global e reduz os custos. Os consultores da IBM preparam você para gerenciar:

  • Saldos de estoque em todo o mundo
  • Reservas e alocações de inventário
  • Reabastecimento automático de inventário
Como geramos valor
Gráfico de consultoria da Oracle mostrando o tipo de implementação, a área de negócio, os aceleradores de IA e a abordagem como painéis distintos
Como geramos valor

Do tipo de implementação à área de negócios, cada etapa de nossa entrega é impulsionada por supercarregadores de IA e uma abordagem clara — ajudando você a alcançar resultados mais saudáveis e resilientes.

Setores

Contamos com vasto conhecimento especializado da Oracle Cloud para cada setor, personalizando soluções que enfrentam os desafios específicos dos setores

Manufatura Alta tecnologia Serviços financeiros
Serviços relacionados Oracle Cloud ERP
Possibilite que sua organização otimize operações, amplie a maturidade financeira e prepare a empresa para o futuro com as soluções da Oracle ERP.
Oracle Cloud HCM
O Oracle Cloud HCM prepara a sua força de trabalho com uma plataforma de nuvem que unifica o RH, talentos, folha de pagamento e análise de dados da força de trabalho. Nossos especialistas projetam, implementam e otimizam o Oracle Cloud HCM para melhorar o desempenho dos funcionários.
Infraestrutura da Oracle Cloud
Implemente todas as suas cargas de trabalho em uma plataforma de nuvem resiliente, segura e de alto desempenho, projetada como uma plataforma de sistemas de missão crítica.
Próximas etapas

Curioso para saber como a IBM Consulting pode ajudar seu negócio? Entre em contato conosco. Responderemos às suas perguntas, explicaremos como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar você e exploraremos juntos as próximas etapas.

