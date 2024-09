Ao investir em inovação, a Tomago agora pode aproveitar todo o poder de seus principais aplicações SAP e tomar decisões melhores e mais rápidas por meio de insights mais acionáveis. Com sua infraestrutura de nuvem privada IBM no local, a Tomago experimentou melhorias significativas de desempenho em comparação com a solução de nuvem pública anterior. “A Tomago teve um aumento de 75% no desempenho usando a plataforma IBM Power Systems em comparação com a plataforma de nuvem anterior”, diz Holloway. “O CFO da Tomago também disse que esse foi um dos projetos mais bem-sucedidos que eles já tiveram.”

Outro exemplo de melhoria é que um relatório financeiro de fim de mês que exigia 60 segundos para ser processado em servidores de nuvem pública baseados em x86s agora pode ser concluído em 20 segundos (66% mais rápido).

O novo sistema de nuvem híbrida da Tomago também funciona com mais eficiência. “Está muito melhor do que antes”, diz Holloway. “Eles usaram efetivamente 32 CPUs em uma nuvem pública e agora têm oito CPUs na IBM Power Systems. Mesmo depois de fazer essa redução, ainda é 75% mais rápido.”

Em comparação com a execução na nuvem pública, a Tomago se beneficia do controle de custos superior e da consistência de preços de seu próprio sistema de nuvem híbrida. A empresa pode expandir facilmente a capacidade através da virtualização incorporada aos servidores IBM Power Systems.

A virtualização de hardware também oferece um ambiente expandido para desenvolvedores e designers criarem, testarem e ampliarem rapidamente novos aplicativos. “Quer liguemos módulos adicionais ou ambientes de área de testes para desenvolvimento, agora temos a agilidade para analisar o que há de novo”, diz Moncrieff. ”A consistência da gestão de custos é uma grande melhoria e podemos oferecer o melhor para o negócio sem custos extras.”

A visibilidade do desempenho do sistema também promove um melhor serviço para os usuários do sistema, otimiza os insights e exibe os impactos reais das decisões em tempo real. “Temos um dashboard onde podemos ver, de fato, o comportamento do sistema em termos de tamanho do banco de dados e uso de memória”, diz Moncrieff. “Ter esses insights nos permite conversar com colegas sobre como otimizar e transformar processos.”

Com o custo da eletricidade necessária para fundir alumínio em fluxo e a imprevisibilidade dos preços dos metais globais, a Tomago compete numa indústria complexa e em constante mudança. Mas, em resposta a esses desafios, Moncrieff acredita que seu departamento de TI está bem posicionado para apoiar a empresa no futuro. “Ter a SAP, a IBM Power Systems e o IBM Storage no local é uma solução melhor para nossos negócios”, diz Moncrieff. "Isso me dá a certeza de que temos um sistema muito estável e resiliente. Estamos prontos e preparados para lidar com qualquer coisa que surgir.”