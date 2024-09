A Hoffmann Neopac implementou a nova solução SAP S/4HANA em um ambiente de nuvem privada totalmente gerenciada hospedada nos data centers da WAGNER AG na Suíça, com base na infraestrutura IBM Power Systems e IBM Systems Storage. A empresa também transferiu seu ambiente SAP ERP existente para a nuvem privada WAGNER AG.

O contrato de serviço de cinco anos com a WAGNER AG inclui dois anos de operações paralelas dos ambientes SAP ERP e SAP S/4HANA da Hoffmann Neopac, com disposições flexíveis para estender e adaptar o contrato conforme necessário. Frank Werdermann acrescenta: “o contrato com a WAGNER AG é excelente e apoia nossa transformação comercial, pois nos dá a flexibilidade de reduzir nossas cargas de trabalho do SAP ERP e adicionar cargas de trabalho do SAP S/4HANA ao longo do tempo, à medida que fazemos a transição para a nova solução”.

Ele lembra: "analisamos de perto a infraestrutura de hospedagem subjacente, e o fato de que a oferta da WAGNER AG era baseada na tecnologia da IBM foi um fator decisivo importante. Temos anos de experiência utilizando servidores IBM Power Systems em nosso próprio data center e sabemos que são altamente confiáveis e com excelente desempenho.

"Além disso, o custo total de propriedade da execução de nosso SAP S/4HANA no IBM Power Systems em comparação com uma arquitetura x86 foi muito menor. Além disso, para executar nossa carga de trabalho, foram necessárias 40 CPUs IBM POWER9™ em comparação com 540 CPUs em outras plataformas de processamento. Também calculamos que a infraestrutura da IBM consumiria 15 vezes menos energia do que outras plataformas e arquiteturas."

O ambiente SAP da Hoffmann Neopac é hospedado em servidores IBM Power System E950 e IBM Power System S922 , virtualizados usando IBM PowerVM® e executando o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. O armazenamento de dados é gerenciado por meio de quatro sistemas IBM SAN Volume Controller conectados a dois arrays de armazenamento IBM FlashSystem®. A capacidade de armazenamento é virtualizada usando o IBM Spectrum® Virtualize. O backup dos dados é feito em uma biblioteca de fita virtual IBM, bem como em diversas bibliotecas de fita LTO físicas da IBM. Os servidores e o armazenamento são conectados por meio de switches IBM System Storage Networking SAN24B.

O armazenamento de alto rendimento e baixa latência do IBM FlashSystem garante que os dados da empresa estejam disponíveis instantaneamente, possibilitando insights em tempo real das operações. E a combinação vencedora dos servidores IBM Power Systems e das soluções de armazenamento flash ultra-rápido da IBM significa que leva apenas 30 segundos para reiniciar os sistemas SAP HANA, em comparação com 10 minutos em plataformas com discos magnéticos.

Martin A. Meier, Arquiteto Sênior de Soluções de TI da WAGNER AG, observa: "o IBM Power Systems e IBM Systems Storage são a base ideal para nosso serviço de nuvem privada, eles marcam todas as caixas em termos de disponibilidade, confiabilidade e desempenho".