A experiência com ferramentas antigas para rastrear e atenuar possíveis ameaças cibernéticas levou a TalkTalk a avaliar soluções de resposta a incidentes mais escaláveis. O provedor de banda larga acabou optando pela plataforma IBM Security SOAR, antigo Resilient, com base na flexibilidade da oferta, no vasto conjunto de recursos e na facilidade de implementação.

“A decisão de escolher a IBM foi orientada pela capacidade que a ferramenta tem de atender à nossa jornada de maturidade”, conta Hardy. “Precisávamos de um produto que acompanhasse o desenvolvimento que sabíamos que teríamos nos próximos anos e realmente constatamos isso na oferta do Resilient. Além disso, como é baseado na nuvem, sua implementação no nosso ambiente foi fácil e ainda nos economizou dinheiro com a necessidade de manter recursos.”

Trabalhando em estreita colaboração com a equipe de segurança da IBM, a TalkTalk integrou a plataforma IBM Security SOAR às suas aplicações de segurança antigas, incluindo suas plataformas de resposta de endpoint e compartilhamento de inteligência, e incorporou totalmente a nova tecnologia em seus processos.

“Nossos analistas de segurança sabem o que fazer e quais fluxos de trabalho devem ser seguidos em cada situação”, diz Hardy. “Com o Resilient no centro das nossas operações de segurança, foi possível estabelecer um registro auditável inédito do que ocorre durante um incidente. É um divisor de águas para nós.”