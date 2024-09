De acordo com Mohammed, o aumento das cargas de trabalho do banco de dados estava causando problemas de desempenho com o banco de dados IBM Db2 for z/OS do Ministério e aumentando os custos operacionais. "Nosso aplicativo tem um bom número de consultas intensivas em recursos que estavam em execução há muito tempo", diz ele. Além disso, essas consultas estavam usando uma quantidade significativa de memória e CPU, tributando a plataforma IBM z/OS do Ministério.

Como ele depende muito do banco de dados Db2 for z/OS, o Ministério precisava encontrar uma maneira de lidar com questões operacionais.